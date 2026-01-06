Angélica Vale, tras divorcio de Otto Padrón, sufrirá una gran pérdida, predice el Psíquico de las estrellas

Los últimos meses no han sido nada fáciles para Angélica Vale. Y es que, noviembre del 2025, dio a conocer que se estaba divorciando de Otto Padrón, tras 14 años de matrimonio y dos hijos en común. Luego de que el periodista Javier Ceriani filtrara la información unos días antes, la propia actriz confirmó la información, resaltando que ya estaban separados desde abril de ese año.

“Sí es cierto que me estoy divorciando. Es cierto que desde abril estoy separada, y no vivimos juntos”, declaró Angélica Vale entre lágrimas. También mencionó que fue Otto quien comenzó todo el proceso, pero que, aparentemente, él desconocía que sus abogados iban a meter la solicitud tan solo unos días antes de su cumpleaños.

¿Por qué Otto Padrón y Angélica Vale se están divorciando?

En aquel entonces, Angélica Vale no quiso dar muchos comentarios al respecto. Sin embargo, dejó ver que las cosas culminaron en buenos términos y pactaron tener una buena relación por el bien de sus pequeños.

“Vamos a ser honestos, no importa lo que haya pasado entre Otto Padrón y yo; de verdad no importa, porque tenemos dos hijos que quiero que crezcan sanos, que quiero que crezcan fuertes, que quiero que crezcan mentalmente bien”, indicó.

A falta de una razón concreta, comenzaron a surgir muchas especulaciones sobre el posible motivo de su divorcio. La teoría más sonada es la infidelidad. Primero se especuló que ella presuntamente podría haber tenido una aventura con un colega del musical ‘Vaselina’. Posteriormente, se reportó que presuntamente Padrón ya tendría una nueva pareja.

Por otra parte, una fuente contó para TVNotas que Angélica tenía problemas con el padre de sus hijos debido a que, entre otras cosas, este último no trabajaba y hasta llegó a ser grosero con ella.

“Los problemas laborales lo afectaron y empezó a desquitarse con Angie tratándola mal y sacando lo peor de su carácter. La relación ya no era tan cordial entre ellos, Angélica dijo que se ‘transformó’”, relató.

¿Qué predice Saúl Maxwell para Angélica Vale en este 2026?

Saúl Maxwell, ‘El psíquico de las estrellas’, a través de la copa de agua y las cartas de los arcángeles, nos dice qué les depara el futuro a los famosos para este año 2026, incluyendo Angélica Vale, quien, según su predicción, pasará por momentos sumamente difíciles.

“La copa de cristal dice que va a estar entre 2 aguas. Aquí hubo traición. Debe respirar profundo, porque el arcángel Rafael está de su parte. Vienen problemas legales y cosas muy fuertes para ella: Pérdidas de dinero y demandas. Debe tener mucho cuidado, porque va a tener que pagar mucho dinero junto con su exmarido, por algo que se está cocinando en su contra. Vamos a rezar por ella para que esa demanda no siga, pero debe ser muy cuidadosa y buscar un buen abogado”, indicó

Pese a esto, todo parece indicar que podrá salir airosa de estos problemas, ya que el “arcángel Rafael”, está de su parte.

¿Quién es Saúl Maxwell, ‘El psíquico de las estrellas’?

Saúl Maxwell, mejor conocido como ‘El psíquico de las estrellas’, es un famoso vidente

Actualmente radica en Los Ángeles.

Ha trabajado con grandes celebridades como Jennifer López, Ben Affleck y Eugenio Derbez.

Tiene cerca de 74 mil seguidores en Instagram.

Ha ganado varias veces la lotería.

Cabe destacar que las predicciones Saúl Maxwell tienen un carácter de vaticinio, por lo que no es un hecho que ocurran. Las profecías son solo eso.

