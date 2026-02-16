Rafael Inclán cumple 85 años, abandonado por su esposa, en depresión y sin dinero ¡no le dan ni la mitad de lo que cobraba!

A pesar de ser un ícono de la comedia nacional en cine, televisión y teatro, a sus casi 85 años (que cumplirá el 22 de febrero), Rafael Inclán no puede dejar de trabajar, y no es porque no crea en el retiro, sino porque su economía está endeble. La va pasando con lo que gana. Además, tristemente, enfrenta una situación emocional crítica, ya que desde hace algunos meses está separado de su esposa Paola Lavat, con quien había formado una familia en Las Vegas.

Un allegado de Rafael Inclán nos reveló este difícil momento por el que atraviesa Inclán. Algunos de sus amigos ya lo preveían, por el tipo de vida que lleva desde hace muchos años.

“Su estilo de vida y su falta de prevención lo están orillando a una situación difícil. Rafa está separado de Paola desde hace unos meses, aunque la ruptura se dio hace 1 año. La diferencia de edad y el tema económico acabaron con el matrimonio. Él le lleva 35 años. El paso del tiempo no perdona. Siempre ha sido muy complaciente con sus mujeres, la mayoría de ellas súper jóvenes. A todas les cumplió, no solo sexualmente, sino económicamente, pero creo que no midió lo complicado que se pondría el panorama en los últimos años”. Fuente a TVNotas

¿Por qué Rafael Inclán se habría separado de Paola Lavat?

Los problemas económicos empezaron con la pandemia de COVID, y después se agravaron por la falta de previsión a futuro de Rafael Inclán.

“Rafael se casó con Paola en febrero de 2019, un año antes de la pandemia. Nadie imaginó los estragos financieros que traería el COVID. Él, como todo el gremio, tuvo un bajón económico, y Paola, quien era administradora de restaurantes en Las Vegas, se quedó sin trabajo”, indicó.

Nuestra fuente resalta que Inclán también ha cometido errores de juicio en su administración, pues gana en pesos y había estado gastando mucho dinero en dólares.

Fuente a TVNotas “Es verdad. No ha dejado de trabajar, pero está acostumbrado a gastar todo lo que gana en sus mujeres, con regalos costosos, como en su momento una gran casa a su exmujer, Alicia Fahr. Nunca ha logrado tener un patrimonio. La casa que tenía en el fraccionamiento de actores se la dejó a sus hijos y, peor aun, no calculó que, por mucho que gane, aunque él diga que no sabe cobrar, no puede pretender ganar en pesos y gastar en dólares. Fue lo que sucedió cuando decidió casarse con Paola e irse a vivir a Las Vegas”.

Incluso ir de la CDMX a Las Vegas y regresar constantemente significó una descapitalización para el actor: “Sus gastos se incrementaron increíblemente, porque además todo este tiempo iba y venía a Estados Unidos. En ocasiones, ella también viajaba a México. Además de los gastos para sostener una familia”, relató.

¿Cuál es el estado de salud de Rafael Inclán?

Por si fuera poco, su estado anímico en estos momentos le juega en contra, aunque él diga lo contrario a sus cercanos: “Es duro decirlo, pero en lo sexual también se apagó la llama y Paola lo dejó de querer. Las exigencias económicas también hicieron lo suyo”, contó.

TVNotas pudo corroborar, a través de otras fuentes relacionadas con la producción de melodramas y series, que Rafa, con tal de que le den trabajo, no solo ha aceptado hacer castings, como sucedió en El maleficio, sino que ya negocia que le paguen la mitad.

“Él no se queda con los brazos cruzados y busca autoemplearse. Ahora mismo, se encuentra ensayando un show cómico-musical-político con ‘Pocholo’ (José Luis Cordero), quien, por cierto, se ha convertido en su apoyo emocional. Aunque él siempre ha dado la libertad a sus mujeres de retirarse cuando ya no hay pasión, o cuando sus planes de vida cambian, en esta ocasión sí le ha pegado durísimo. Porque la edad pesa cada vez más y porque hizo un vínculo familiar con los hijos de Paola, y a ella la quería mucho” Fuente a TVNotas

Aunque todo indica que no hay vuelta atrás en su relación con Paola, Rafael ha seguido mandando dinero, más de 2 mil dólares mensuales (alrededor de 35 mil 600 pesos, de acuerdo con el tipo de cambio actual).

“Hasta donde sé, le seguirá dando esta cantidad solo por unos meses, porque ahora tiene que ver por sí mismo. La energía y la salud ya no son las mismas. Esperemos que esto no le traiga problemas con Paola. No sé si ella ya rehízo su vida con alguien más”, indicó.

Hoy, Rafa se está dando cuenta de que su mala administración lo tiene contra la pared: “Justo acaba de entregar sus documentos para recibir un apoyo de la Asociación Rafael Banquels, de 2 mil pesos mensuales. Puede parecer poco, sobre todo para él, que siempre se ha dado buena vida, pero en estos momentos le será de mucha ayuda. El despilfarro fue recurrente en su vida. Tuvo muchas mujeres a quienes siempre les dio vida de reinas. Por un tiempo vivió en cuartos de hotel, porque las novias lo dejaban sin nada”, explicó.

En las décadas de los 80 y 90, Inclán amasó una fortuna, pero nuestro informante revela: “Tuvo muchos excesos, muchas mujeres, pero nunca supo amar a una”.

¿Cómo fue la relación entre Rafael Inclán y Paola Lavat?

Se conocieron gracias a la amistad de Inclán con Chuty Rodríguez, mamá de Paola.

Fue actriz, pero se retiró cuando quedó embarazada. Trabajaba en Las Vegas como administradora en una cadena de restaurantes.

“A Paola Lavat le llamaba la atención mi persona y, ya embarazada, alguien de la familia me dijo: ‘Paola se separó, tronó’”, relató Inclán.

Se hicieron novios en 2018 y se casaron en febrero de 2019.

En 2021, se les vio en Acapulco en compañía del pequeño hijo de Paola. Él dijo que era su única imagen paterna.

¿Quiénes han sido las exparejas de Rafael Inclán?

Angélica López. Vivieron en unión libre. La relación duró 5 años. Ella ya tenía una hija a la que el actor adoptó.

Vivieron en unión libre. La relación duró 5 años. Ella ya tenía una hija a la que el actor adoptó. Alicia Fahr ( 1993-2000). Fue su segunda esposa. Ella era 20 años menor. Ya tenía una hija de 7 años de otra relación. Tenían planeado tener un bebé, pero lo perdieron. Él le compró una casa, y ella lo corrió.

1993-2000). Fue su segunda esposa. Ella era 20 años menor. Ya tenía una hija de 7 años de otra relación. Tenían planeado tener un bebé, pero lo perdieron. Él le compró una casa, y ella lo corrió. Lorena Álvarez (2000-2003). Se conocieron en 1997, cuando trabajaron en El Tenorio cómico . Él es 32 años mayor que ella. Se separaron porque ella quería hijos y él no. Ella lo cuidó cuando lo operaron del corazón.

(2000-2003). Se conocieron en 1997, cuando trabajaron en . Él es 32 años mayor que ella. Se separaron porque ella quería hijos y él no. Ella lo cuidó cuando lo operaron del corazón. Aranxa (2009-2016). La conoció cuando ella trabajaba en la obra Romeo y Julieta . Él es 40 años mayor.

(2009-2016). La conoció cuando ella trabajaba en la obra . Él es 40 años mayor. Paola Lavat (2019-2025). Fue su tercera esposa. Él es 35 años mayor. Ella ya tiene 2 hijos de anteriores relaciones. Hace unos meses se separaron.

¿Qué ha dicho Rafael Inclán sobre los problemas económicos que estaría enfrentando?

“No he pensado en el retiro. No sé hacer nada y no tengo capital para retirarme. No tengo más que mi trabajo”.

“La mayoría de los que funcionan trabajan, (como) Sergio Corona, ‘Flaco’ Ibáñez, Diana Bracho. La bendita carrera de actor te permite tener 90 años, si llegas, o más para seguir trabajando”.

“Estoy bien, trabajo, me desenvuelvo, duermo y despierto. Mientras despierte, ya chingué”.

“No he aprendido a cobrar. Los mexicanos no sabemos cobrar... Lo que pasa es que solucionamos nuestros problemas más inmediatos con lo que podemos, pero no sabemos cobrar”.

“He gastado el dinero en todo, en la vida. Tampoco me estoy muriendo de hambre, pero para dejar a alguien asegurado no tengo”.

