Filtran nuevo VIDEO de Julián Figueroa con la mano herida; ¿Imelda Tuñón lo mordió? “Estoy siendo agredido”

La polémica en torno a la vida personal de Julián Figueroa e Imelda Tuñón ha ido creciendo con el paso de las horas. Y es que luego de que se filtraran una serie de vídeos de presuntas confrontaciones entre ambos, ahora la preocupación crece en internautas, pues el hijo de Maribel Guardia habría sido víctima de agresiones físicas. Un reciente vídeo lo comprobaría. Te lo mostramos.

Imelda Tuñón aclara su postura tras filtración de video con Julián Figueroa.

¿Qué vídeos se filtraron en los que aparece Imelda Tuñón lastimándose?

En medio de la controversia, durante la mañana del lunes 2 de febrero comenzó a circular el rumor de que se mostrarían una serie de vídeos de Imelda Tuñón autolesionándose con el fin de acusar a Julián Figueroa de maltrato y acelerar el proceso de divorcio.

Después, Javier Ceriani publicó en su canal de YouTube dos videos que, según él, habrían sido grabados por el propio Julián Figueroa. En ellos se mostraría cómo Imelda Garza Tuñón se provocaba lesiones a sí misma para luego acusar a su exesposo de violencia.

En las grabaciones se observa a Imelda golpeándose la cabeza contra el piso. Mientras tanto, se escucha a Julián advertirle que, si lo agrede, él cuenta con todo grabado para demostrar que las heridas se las causó ella misma. Además, Tuñón le exige que se retire de inmediato o procederá a denunciarlo.

Imelda Tuñón / Redes sociales

¿Hay un vídeo de Julián Figueroa con la mano herida tras pelea con Imelda Tuñón?

Además del vídeo en el que aparece Imelda Tuñón autolastimándose contra el suelo, existe otra grabación que compartió Javier Ceriani en que supuestamente fue hecha por Julián Figueroa, donde el hijo de Maribel Guardia relata que fue “mordido” por su esposa:

De ahora en adelante voy a documentar todas las agresiones que me hagan, mi esposa me mordió el dedo, me lo abrió, creo que me lastimó el ligamento, lo voy a dejar claro, estoy siendo agredido y como hombre también tengo derechos. Julián Figueroa, según Javier Ceriani

Estas declaraciones han reavivado la conversación sobre la violencia dentro del matrimonio y al grado de preguntar por la custodia del hijo de ambos, pues aseguran que puede crecer en un ambiente que no es sano.

¿Cómo respondió Imelda Tuñón a los señalamientos de agresiones a Julián Figueroa?

Imelda Garza Tuñón informó que emprenderá acciones legales contra Marco Chacón, pero aclaró que no tomará medidas en contra de Maribel Guardia. La cantante explicó en su canal que se difundió de manera manipulada contenido relacionado con su vida privada y la de Julián Figueroa, y que únicamente ella y el intérprete habrían tenido acceso a dicho material.

La actriz y cantante negó además los rumores sobre un supuesto divorcio de Julián Figueroa, compartiendo una captura de pantalla de mensajes de WhatsApp enviados por el hijo de Joan Sebastian:

Te amo, nunca he estado enamorado como de ti. Te amo desde el primer momento en que te vi, odio haberte perdido por mi inseguridad. ¿Sabes cuánto te amo? Estoy solo, contigo no estaba, es duro saber quién eres, conocerte, a tu lado me conozco, me compruebo a través de tus ojos, me encantas porque siempre haces lo que piensas. Presunto mensaje de Julián Figueroa

Asimismo, Imelda Garza Tuñón aseguró que cuenta con más material que podría dar a conocer detalles sobre Julián Figueroa, quien falleció el 9 de abril de 2023 a causa de un infarto agudo al miocardio: “ Yo también tengo material que pudiera destruir a Julián, pero no me estoy peleando con él, además era una buena persona dentro de lo que su enfermedad le permitía ”, finalizó Imelda.

