¿Julián Figueroa fue infiel a Imelda Tuñón? Presunta amante rompe el silencio y contradice a Maribel Guardia

El nombre de Julián Figueroa vuelve a encender la polémica, y no por su legado ni por los recientes pleitos alrededor de Imelda Tuñón, sino por un nuevo capítulo cargado de fechas incómodas, videos filtrados y versiones que se contradicen. Cabe recordar que fue TVNotas quien reveló que Julián a días de convertirse en papá, le puso los cuernos a Imelda Tuñón, al menos con dos mujeres: la cantante Karina Reyes y Grette Durán, quien además presume haber tenido algo con Maluma. Hoy, esa misma Grette Durán rompe el silencio y detalla encuentros, besos y cronologías que, según afirma, no coinciden con lo dicho por Maribel Guardia ni por la familia Figueroa. Entre paparazzi, noches en antro y un video con fecha y hora, la modelo asegura que su versión derriba la narrativa oficial y destapa lo que, dice, realmente ocurrió.

¿Cómo se destapó la infidelidad de Julián Figueroa a Imelda Tuñón en 2017?

En la edición 1055, TVNotas te dio a conocer que Julián Figueroa, entonces de 21 años y en espera de su primer bebé con Imelda Tuñón, presuntamente le habría sido infiel, al menos, con dos mujeres: la cantante Karina Reyes y la modelo Gretel Durán.

Las imágenes y versiones apuntaban a encuentros que no encajaban con la relación formal que el cantante mantenía. La información generó una ola de reacciones, especialmente por el momento en que supuestamente ocurrieron los hechos.

Días después, Maribel Guardia salió ante los medios a restar fuerza a la publicación, asegurando que las imágenes no eran recientes y minimizando cualquier versión de infidelidad. Sin embargo, la controversia no se detuvo ahí.

¿Qué dijo Gabo Cuevas sobre la amante Grette Durán y la infidelidad de Julián Figueroa a Imelda Tuñón?

El periodista Gabo Cuevas retomó el tema en medio de los polémicos videos de Imelda Tuñón y habló sobre la identidad de la mujer vinculada con Julián Figueroa:

“Esa imagen que está usted viendo, esa chica guapa es cubana, se llama Grette Durán. Saltó a la fama mucho porque fue la que compartió que tuvo intimidad con Maluma y con Pipe Bueno. (…) La historia de Grette Durán le da otro punto a Imelda a su favor. Escuche bien, a su favor, porque ella confirma que Maribel mintió.”

También señaló que la versión de la modelo no coincide con lo que Maribel había explicado públicamente: “Aquí Grette Durán, la mujer que salió con Julián cuando este estaba en proceso de ser papá, cuenta una historia distinta a la que Maribel Guardia nos narró a los medios de comunicación.”

¿Qué reveló Grette Durán, la supuesta amante, sobre su infidelidad con Julián Figueroa cuando Imelda Tuñón estaba embarazada?

La modelo cubana Grette Durán, señalada como la supuesta amante en la infidelidad de Julián Figueroa mientras Imelda Tuñón estaba embarazada, aseguró que conoció al hijo de Joan Sebastian en un contexto donde él sabía perfectamente quién era ella y que desde el primer momento se habló de su pasado con celebridades, reforzando así su versión de que no fue un encuentro casual, sino parte de una historia que, según afirma, Julián manejó a sabiendas de su relación oficial.

“Que Imelda estaba embarazada cuando conocí a Julián… él sabía perfectamente bien quién era yo, porque cuando un amigo nos presentó se habló del tema de Maluma. Nosotros nos quedamos una vez en su casa”. Grette Durán

Sobre ese encuentro, añadió: “Todo el tiempo guardó mi identidad, nunca dejó que Maribel se metiera al cuarto…”

También habló del momento en que fueron captados: “Él se puso un poco nervioso, pero dijo: ‘bueno pues ya no importa’, fue ese día cuando me besó”.

Y se deslindó de saber la situación sentimental real de Julián: “Yo no sabía que él tenía una relación con Imelda, yo no sabía que ella estaba embarazada, si no, pues yo ni al caso, no hubiera salido con Julián”.

¿Por qué la versión de Grette Durán sobre la infidelidad contradice a Maribel Guardia?

El punto central es el tiempo en que ocurrieron los hechos. Mientras Maribel Guardia sostuvo que las imágenes eran antiguas, Grette Durán afirma que existen pruebas que ubican el momento exacto.

“Alguien grabó cuando nosotros nos besamos, está la fecha, día y hora, que después fue cuando vendieron ese video… ahí se demostró que yo estaba diciendo la verdad”, declaró.

Según su testimonio, el material difundido mostraría que no se trataba de algo viejo, como se dijo públicamente.

¿Grette Durán volvió a buscar a Julián Figueroa tras la infidelidad y qué ocurrió después del escándalo con Imelda Tuñón embarazada?

La modelo Grette Durán contó que, tras el escándalo, buscó hablar con él: “Yo traté de hablar con Julián, Julián me dijo que tranquila, que él lo solucionaba”.

Incluso narró que después se reencontraron: “Un día… llegó él un poquito tomado… fue directo a besarme, abrazarme”.

Pero también aseguró que él estaba intentando recuperar su relación con Imelda: “Me dijo que iba a verla… que la estaba tratando de recuperar, que estaba luchando por recuperar la relación”.

Grette Durán afirmó que ella prefirió marcar distancia para no seguir en el centro del conflicto: “No quiero chismes… yo no digo mentiras”.

Grette Durán rompió el silencio mediante audios enviados al programa de Gabo Cuevas y, hasta ahora, ni Maribel Guardia ni Imelda Tuñón han respondido a sus explosivas declaraciones.

¿Quién es Grette Durán? La modelo cubana detrás de varias polémicas del espectáculo

Grette Durán es una modelo y conductora cubana que ha estado envuelta en múltiples controversias dentro del mundo de la farándula latinoamericana. Saltó a la atención mediática tras asegurar que tuvo encuentros íntimos con el cantante Maluma, afirmación que hizo tanto en entrevistas como en programas de entretenimiento. En una nota de Univision, Grette contó que Maluma fue quien la buscó y que incluso la invitó a su hotel, contradiciendo versiones que la señalaban como quien lo perseguía. También aclaró que las imágenes donde apareció besándose con Julián Figueroa ocurrieron el 10 de febrero, desmintiendo a Maribel Guardia, quien aseguraba que eran fotos viejas

Además, su nombre también circula bajo la variante Grettel Dorado, usada por algunos medios al documentar sus otros escándalos. En estos, Durán ha sido relacionada no solo con Maluma, sino también con Pipe Bueno, a quien señaló de estar presente en una situación que ella describió como no consensuada, lo que generó un enorme revuelo mediático.

También se llegó a ligar su nombre con el futbolista Alan Pulido, con quien incluso sostuvo una disputa pública