Maribel Guardia habla de la demanda a Imelda Tuñón, ¿se arrepiente y busca la reconciliación? “Lo hice con amor”

¿Maribel Guardia se arrepiente de los pleitos y la demanda con Imelda Tuñón, viuda de Julián Figueroa? La actriz y cantante respondió y reveló que sigue soñando con su hijo, ¿qué dijo? Te contamos los detalles.

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¿Se arrepiente de enfrentar a Imelda Tuñón? Maribel Guardia responde sin rodeos. / Foto: Redes sociales

¿Qué pasó entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón?

El conflicto entre Imelda Tuñón y Maribel Guardia comenzó tras la muerte de Julián Figueroa en abril de 2023. Inicialmente, las dos se mostraron unidas y enfocadas en el entorno familiar, especialmente en el bienestar del hijo del cantante, sin embargo, todo cambió.

La situación dio un giro a inicios de 2025, cuando Maribel Guardia emprendió acciones legales en contra de Imelda Tuñón al considerar que no era apta para el cuidado del menor de edad. Entre los argumentos expuestos se mencionaron presuntos problemas relacionados con el consumo de sustancias. La actriz sostuvo que su intención no era obtener la custodia, sino que se tomaran medidas para que la madre del niño pudiera atender esa situación.

Por su parte, Imelda Tuñón rechazó los señalamientos. Mientras se llevaban a cabo las investigaciones correspondientes, el menor permaneció bajo el resguardo de su abuela. Semanas después, el niño regresó con su madre. A partir de entonces, el conflicto se trasladó al ámbito público con una serie de declaraciones de ambas partes.

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Maribel Guardia explicó por qué tomó ciertas decisiones en medio del conflicto con su exnuera Imelda Tuñón. / Redes sociales

¿Maribel Guardia se arrepiente de demanda contra Imelda Tuñón?

Maribel Guardia habló nuevamente sobre la situación que enfrenta con Imelda Tuñón y dijo que no se arrepiente de las decisiones que tomó en medio del conflicto familiar que ambas mantienen actualmente. Durante un encuentro con medios, la actriz señaló que todo lo que hizo estuvo relacionado con el bienestar de su nieto y también pensando en su exnuera.

“No, no, no me arrepiento porque todo lo que hice lo hice con amor y pensando en el bienestar de él y hasta de ella”. Maribel Guardia.

Las declaraciones de la actriz llegan días después de que el pasado 2 de mayo felicitó a su nieto por su cumpleaños.

A través de redes sociales, Maribel Guardia compartió un mensaje dedicado al menor de edad, fruto de la relación entre Julián Figueroa e Imelda Tuñón, con quien actualmente mantiene distancia debido a los conflictos familiares que han trascendido públicamente.

“Hoy cumples nueve años. Aunque la vida nos tenga lejos, quiero que sepas que todos los días rezo por ti, te llevo en mi corazón y me llena de felicidad saber que hoy celebras un año más de vida. Para mí, este es un día bendecido porque nacieron tú y tu papá Julián”, escribió la actriz.

“Tu papá, mi amado Julián, desde el cielo está contigo, celebrándote y cuidándote siempre. Tú fuiste y siempre serás el gran amor de su vida, su amor eterno y su más grande orgullo. Feliz cumpleaños, mi niño. Tu abuelita está siempre contigo, aunque no me veas, y donde no lleguen mis manos ni mi voz, que Dios llegue primero para llenarte de amor y protección”, dijo la actriz.

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Maribel Guardia enfrenta diversas polémicas con Imelda Tuñón tras la muerte de Julián Figueroa. / Redes sociales

¿Qué dijo Maribel Guardia sobre su hijo Julián Figueroa tras 3 años de su muerte?

Maribel Guardia también habló sobre los sueños que constantemente tiene con su hijo Julián Figueroa, y aseguró que esos momentos se han convertido en un apoyo importante para ella.

“Yo sueño mucho con Julián, gracias a Dios es un aliciente muy grande para mí, de que viene cantándome con su guitarra, que se sienta conmigo, que me besa, son regalos enormes”, mencionó la actriz al recordar la cercanía que mantenía con él.

Maribel Guardia también compartió que Julián Figueroa era muy protector con ella y recordó algunas situaciones cotidianas en las que él constantemente estaba pendiente de su seguridad. “Él me regañaba mucho a mí porque Julián era muy aprensivo conmigo”, comentó.

La actriz relató que incluso al cruzar la calle o cuando intentaba acercarse a algún lugar para tomarse fotografías, su hijo le pedía tener cuidado. “Y era así, siempre me andaba protegiendo. Se preocupaba mucho por mí”, dijo al hablar sobre la relación que tenían como madre e hijo.

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