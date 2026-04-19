José Manuel Figueroa explota vs. Imelda Tuñón y advierte: “No sabe lo que le espera en los tribunales”

La guerra entre José Manuel Figueroa e Imelda Tuñón parece no tener fin. Tras las declaraciones que la joven dio acerca de la demanda que él interpuso en su contra hace algunos meses y sobre las cenizas de Julián Figueroa, el cantante explota y hasta le lanza una contundente advertencia. Te contamos todos los detalles.

José Manuel Figueroa / Mezcalent

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¿Qué dijo Imelda Tuñón sobre la demanda de José Manuel Figueroa?

Como se sabe, José Manuel Figueroa inició un proceso legal contra Imelda Tuñón por el delito de daño moral. Esto, luego de que se filtrara un audio en el que ella lo acusa de, presuntamente, haber abusado de Julián Figueroa cuando este era menor de edad. Si bien al principio Imelda afirmó que el material era falso, poco después admitió su autenticidad.

En un encuentro reciente con la prensa, la viuda de Julián señaló que aún no había recibido una notificación judicial. También mencionó que el material no era una declaración en sí, sino simplemente algo que comentó en una llamada y que, desafortunadamente, se hizo público.

“Fue una llamada, mas no fue una declaración. Al final del día, eso se va a manejar legalmente. Yo no tengo acceso a eso, mis abogados sí. Yo creo que debe ser lo mismo por parte de José Manuel. Yo no tengo ningún problema con él. Estaba platicando, estaba chismeando con alguien. En mi vida tuve la intención de que eso saliera al público”, expresó.

Cuando le preguntaron si “sostenía” sus palabras, la joven simplemente manifestó que prefería no confirmar nada, ya que, “legalmente, puede afectar lo que diga”. También dejó ver que no tenía miedo a lo que sucediera en este proceso legal.

En esa misma conversación, admitió que le parecía injusto que Maribel Guardia conservara las cenizas de Julián Figueroa. Aseguró que, “por ley”, son suyas y piensa que lo correcto sería que la actriz le diera, al menos, la mitad de los restos, principalmente por su hijo, quien, según ella, solo conserva una foto de su papá y un peluche que se parece a él.

José Manuel Figueroa comentario vs Imelda / Redes sociales

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Así respondió José Manuel Figueroa a las declaraciones de Imelda Tuñón sobre la demanda

Como era de esperarse, la entrevista con Imelda Tuñón fue compartida por diversos medios y periodistas, incluyendo Ernesto Buitrón. Este último usó su Instagram para mostrar algunos fragmentos de la conversación.

En los comentarios, José Manuel Figueroa señaló que, aparentemente, Imelda Tuñón no solo “huye” de la notificación judicial, sino que, presuntamente, ni siquiera tendría abogados para el caso. Y es que, según él, los defensores que ella menciona serían los que están encargados de la sucesión testamentaria de Joan Sebastian y no han querido involucrarse en el tema de la demanda.

“No se deja notificar, pero ella sabe muy bien lo que le espera en tribunales, por eso no asiste al llamado. Los abogados de los que habla son los que están involucrados por la herencia de Joan Sebastian. En este caso (lo mío), necesita contratar abogados, por eso a los otros no les interesa si no llevan un porcentaje”. José Manuel Figueroa

También la acusó de haber filtrado el audio que lo acusa de presunto abuso a Julián y aseguró que llegará hasta las últimas consecuencias con el proceso legal: “No se filtró, la filtraste. Sigue Imelda por favor, sigue declarado, atiende esa demanda porque te voy a quitar todo lo que la ley dicte, TODO”, puntualizó.

¿Qué dijo José Manuel Figueroa sobre el pedido de Imelda Tuñón sobre las cenizas de Julián Figueroa?

José Manuel Figueroa aprovechó para dar su postura acerca de lo dicho por Imelda Tuñón sobre las cenizas de Juliá Figueroa. La criticó por quejarse del daño que le estaban haciendo a su hijo al no permitirle tener parte de los restos de su padre, cuando no le interesó lo mucho que perjudicó con sus comentarios.

“La afinidad familiar que dañaste con tu comentario ruinoso y con dolo, sabiendo el daño QUE CAUSARÍAS filtrando esa conversación a un medio de comunicación, DAÑÓ, ENSUCIÓ, LASTIMÓ A MI MADRE, A MI HIJA, A MI NIETO POR Y PARA SIEMPRE, hasta después de muerto, muchos años después, tu comentario va a lastimar a la familia de tu hijo, ¿entiendes?”, dijo.

Hasta el momento, Imelda Tuñón no se ha pronunciado ante lo dicho por José Manuel. En tanto que las redes sociales ya han tomado bandos; algunos apoyando a la joven y otros pidiendo que “ya se calle”.

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