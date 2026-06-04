Niurka arrremete nuevamente contra HotSpanish por polémica en La mansión VIP y dice: “Arrastrarlo conmigo”

Niuka llegó como una de las principales figuras a La mansión VIP, el reality organizado por HotSpanish. Su salida se dio de manera abrupta y la vedette arremetió duramente contra el influencer mexicano. Ahora, ¿contraatacará con una demanda?

Niurka responde a HotSpanish y lo acusa de fraude / Redes sociales/Mezcalent

¿Cómo fue la salida de Niurka Marcos de La mansión VIP?

La primera semana para Niurka Marcos en La mansión VIP fue complicada, pues rápidamente se convirtió en la eliminada, eso sí, con múltiples quejas presentadas por presunto trato preferencial de la producción a otras participantes.

Niurka también aseguró que existía una intención de distanciarla de Bruno, lo que reforzó sus sospechas de que las votaciones estaban siendo manipuladas.

Aunque Espino celebró el resultado de las votaciones, Niurka respondió molesta y le advirtió que, si decidía no abandonar el programa junto a ella, perdería todos los beneficios y privilegios que tenía dentro de la competencia.

Finalmente, y después de varios “insultos” a HotSpanish, Niurla salió del programa.

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Niurka y HotSpanish pelearon en La mansión VIP

¿Qué dijo Niurka sobre una posible demanda de HotSpanish?

Durante un encuentro con medios de comunicación, Niurka Marcos reiteró las acusaciones que lanzó tras abandonar La mansión VIP. La actriz señaló que está dispuesta a enfrentar cualquier proceso legal derivado de sus declaraciones.

Espero que ya la haya puesto (demanda) porque eso significa que ya puedo hablar. Lo único que yo no dije, ni mencioné fue lo que él dijo de que fue un fraude, eso no lo tuve que decir, lo dijeron absolutamente todos los defraudados de su proyecto. Niurka Marcos

La vedette se dijo molesta por las actitudes del proyecto y hasta se notó temerosa cuando un periodista le dijo que se ha manejado la posibilidad de, que el reality, haya sido una herramienta para “lavar dinero”:

Yo prefiero ni meterme, qué miedo. Salí echando porque me di cuenta de todo. (...) Yo me voy a su demanda, pero me lo llevo arrastrando conmigo. Niurka Marcos

La batalla legal parece apenas comenzar, y eso sí, ha sido uno de los momentos más icónicos de la primera temporada de La mansión VIP.

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¿Cuándo se estrenará la segunda temporada de La mansión VIP?

Tras la victoria de Sol León en La mansión VIP y las especulaciones sobre una posible cancelación del programa, HotSpanish se pronunció semanas atrás para aclarar la situación y aseguró que el reality tendrá una nueva temporada que llegará hacia finales de 2026.

Les quiero anunciar, para esas personas que se van a quedar tristes, que nos miramos en octubre o noviembre. La segunda temporada este mismo año, para que no se me pongan tristes. HotSpanish

Hasta el momento, la producción no ha revelado información adicional sobre los participantes que integrarán la próxima edición.

Sin embargo, en redes sociales ya circulan especulaciones sobre algunas figuras que podrían sumarse al reality, entre ellas el influencer Juan de Dios Pantoja.

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