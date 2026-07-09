Captan a Naim Darrechi acompañado de otra mujer tras rumores de separación con Katy Cardona: VIDEO

Naim Darrechi declaró haber maltratado a sus exparejas, razón por la cual ha revivido la polémica acerca de sus relaciones anteriores, entre ellas la reguetonera Yeri MUA.

Por si fuera poco, el escándalo que existe a su alrededor, ahora se le captó acompañado de otra mujer, enmedio de los rumores sobre la separación de Katy Cardona, su última pareja.

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Naim Darrechi y Katy Cardona / IG Naim Darrechi

¿Qué se ve en el video de Naim Darrechi acompañado de otra mujer?

En un video compartido por Ernesto Buitrón, se ve al influencer español caminando por las calles de la Condesa, en la Ciudad de México. Sin embargo, no iba solo: estaba acompañado por un par de amigos, entre ellos Agus Fernández, y lo que más llamó la atención fue la presencia de una misteriosa mujer, que no es Katy Cardona.

No se observa que tengan acercamiento o algún tipo de interacción comprometedora; por el contrario, todo apunta a que estaban grabando contenido, ya que la chica trae consigo un micrófono que le acerca a Naim mientras caminan juntos.

Segundos después, la toma cambia a lo que parece ser la fachada de un restaurante, donde Naim, Agus y compañía se detuvieron a platicar con unas chicas argentinas que estaban comiendo en ese lugar. En palabras de Ernesto Buitrón, estaban “intentando ligarlas”.

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¿Por qué surgieron los rumores de separación entre Naim Darrechi y Katy Cardona?

El rumor sobre la separación entre Katy Cardona y Naim Darrechi se originó por una transmisión en vivo del pasado 2 de julio, en la que el español dice estar muy afectado por las discusiones que ha tenido con Katy, porque ella quiere salir de fiesta y conocer más gente.

“Ella quiere ser libre, ella quiere enfiestarse, ella quiere conocer gente... y yo no quiero eso” Naim Darrechi

Naim aparece hablando por teléfono con quien parece ser su amigo Derek pidiéndole que le consiga un vuelo o un airbnb para alejarse de Katy, lo cual de inmediato despertó los rumores de una inminente separación.

Posteriormente, Katy subió una historia a Instagram con Naim y la descripción “Primera vez que nos vamos a separar, todo sea por mejorar más”. Pero esto fue por la decisión que tomó la pareja de darse un tiempo y enfocarse cada uno en sus proyectos; Naim regresaría a México y Katy permanecería en Colombia.

No está claro cuándo va a reunirse la pareja, pero no se trata de una ruptura definitiva.

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Naim Darrechi pidió a su amigo Derek un vuelo para separarse de Katy. / Redes sociales

¿Cómo inició la relación de Naim Darrechi y Katy Cardona?

El romance entre Katy Cardona y Naim Darrechi nació en el reality “La mansión VIP”, empezaron a tener interacción e hicieron notar que existía un interés romántico entre ellos.

Pero la relación escaló una vez que salieron del reality, cuando Naim le pidió a Katy formalmente que fuera su novia.

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