Naim Darrechi es amenazado con arma en Colombia durante en vivo: “Yo me alejo amigo”, VIDEO

Lo que parecía un simple recorrido terminó en susto real. Naim Darrechi y Katy Cardona encendieron alertas al grabar en Colombia y un vecino reaccionó con todo… incluso con arma en mano.

Mira: Naim Darrechi: La POLÉMICA razón por la que no puede entrar a su natal España tras problemas en México

Naim Darrechi y Katy Cardona

¿Qué le pasó a Naim Darrechi en Colombia durante transmisión en vivo con Katy Cardona?

El influencer español Naim Darrechi se volvió tendencia luego de protagonizar un momento de tensión en Colombia mientras realizaba una transmisión en vivo junto a la creadora de contenido Katy Cardona. El live streaming, que inicialmente buscaba mostrar un recorrido por la zona, terminó generando preocupación entre seguidores cuando un hombre los confrontó directamente.

De acuerdo con el video que rápidamente se viralizó en redes sociales, la situación se salió de control cuando el sujeto los interceptó para cuestionar por qué estaban grabando las viviendas del vecindario. La escena, captada completamente en la transmisión en vivo, dejó claro que la molestia del residente estaba relacionada con temas de seguridad en la zona.

El momento tomó por sorpresa tanto a Naim Darrechi como a Katy Cardona, quienes intentaban mantener una actitud relajada frente a la cámara, sin imaginar que el contenido terminaría convirtiéndose en una situación delicada y viral.

Mira: Naim Darrechi asegura que se acercó a Dios y envía contundente mensaje a Yeri MUA, ¿habrá demanda?

Naim Darrechi en Colombia.

¿Por qué amenazaron con arma a Naim Darrechi en Colombia mientras grababa contenido?

El motivo detrás del tenso encuentro estaría relacionado con la inseguridad del lugar. Según explicó el hombre durante la confrontación, los vecinos están en constante vigilancia debido a antecedentes de robos y personas sospechosas que han merodeado las calles.

Todo comenzó cuando el sujeto cuestionó directamente a los influencers "¿Hay algún motivo por el que estés filmando las casas?”

Ante esto, Naim Darrechi intentó bajar la tensión explicando su trabajo como creador digital y aclarando que solo estaba mostrando el entorno:

“No, amigo, tranquilo. Yo hago streams, me dedico a hacer contenido y como estamos en un barrio, además de que las casas están muy chulas, de pronto las enfocamos” Naim Darrechi

Sin embargo, la explicación no fue suficiente en un inicio. El hombre insistió en que la comunidad está alerta y lanzó una advertencia que encendió todas las alarmas:

“Quieres ver las cámaras que tengo acá, como estamos todos. Estamos alerta porque en cualquier momento le echamos bala” Vecino

Fue en ese momento cuando mostró un arma de fuego, generando un ambiente de miedo que quedó registrado en video y se difundió en redes.

Amenazaron con un arma a Naim Darrechi en Colombia.

¿Cómo reaccionó Naim Darrechi tras ser amenazado con un arma en pleno streaming?

Ante la presencia del arma y la tensión evidente, Naim Darrechi optó por actuar con calma para evitar que la situación escalara. El influencer mantuvo un tono conciliador e incluso ofreció disculpas al hombre para tranquilizar el momento.

“Yo me alejo amigo. No hace falta ponerse así. Le pido disculpas, yo hago stream, me dedico a hacer videos en redes sociales” Naim Darrechi

Su reacción fue clave para reducir la confrontación, ya que evitó responder de manera agresiva o confrontar directamente al sujeto, lo que pudo haber generado un desenlace más grave.

Katy Cardona, por su parte, también se mantuvo en segundo plano durante la discusión mientras la transmisión continuaba mostrando el incómodo intercambio.

Lee: Azafata involucrada en el arresto de Naim Darrechi planearía demandar a Sol León: “Solo hice mi trabajo”

¿Qué pasó después del conflicto entre Naim Darrechi y vecino que sacó un arma?

Afortunadamente, el incidente no pasó a mayores. Tras escuchar la explicación de Naim Darrechi, el hombre bajó la intensidad del reclamo y accedió a dialogar. El residente explicó que la reacción se debe a experiencias previas con delincuencia en la zona.

“Hemos tenido tantos problemas, robos, que ya salimos todos pendientes de las cámaras”, comentó, dejando ver que su actitud fue preventiva más que personal.

Finalmente, el malentendido se aclaró y tanto Naim Darrechi como Katy Cardona pudieron continuar con su recorrido sin nuevos incidentes.

Así fue el momento de tensión que vivieron Naim y Katy: