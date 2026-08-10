Exparticipante de La mansión VIP narra los momentos que vivió tras el terremoto en Colombia de magnitud 7.4

Colombia vivió una mañana de terror este lunes 10 de agosto tras el terremoto de magnitud 7.4 que se registró en el país y generó varios derrumbes. A raíz de lo ocurrido, distintas personalidades del Internet se pronunciaron a través de redes, entre ellas, una de las exparticipantes de La mansión VIP. ¿De quién se trata?

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Terremoto en Colombia / Redes sociales

¿Qué se sabe sobre el terremoto de magnitud 7.4 que sacudió a Colombia?

En punto de las 7:34 horas, Colombia fue sacudida por un terremoto de 7.4 grados de magnitud. El epicentro se registró en San José del Palmar, en la costa del Pacífico colombiano, así lo informaron las autoridades correspondientes del país.

De acuerdo con el Servicio Geológico Local, se trata del sismo de mayor magnitud registrado en la última década; además, pudo percibirse en ciudades como Bogotá, Cali, Popayán, Manizales, Armenia, Pereira y Medellín.

Hasta ahora, las autoridades han reportado más de 500 viviendas afectadas, 111 muertos y 61 edificios colapsados. A través de redes sociales, se pueden observar imágenes y videos del terremoto y también se han comenzado a difundir algunos testimonios.

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El terremoto de magnitud 7.4 provocó daños y momentos de pánico en distintas zonas de Colombia. / Redes sociales

Exparticipante de La mansión VIP rompe el silencio tras terremoto de 7.4 en Colombia; así vivió el momento

Katy Cardona, exparticipante de La granja VIP, compartió en sus redes sociales los duros momentos que vivió en medio del terremoto de 7.4 grados de magnitud en Colombia. De acuerdo con la creadora de contenido, se encontraba en su departamento, ubicado en Cali.

“Acaba de temblar y literalmente primero me empezó a sacudir; ya después nos dábamos contra las paredes; todo mundo saliendo por la salida de emergencia, nos golpeábamos unos contra otros por el movimiento”, narró a través de sus historias momentos después de que se registró el sismo, y agregó:

“Tengo los nervios de punta, no puedo dejar de temblar, no sé qué hacer, me da miedo volver a subir”. Katy Cardona

En una nueva historia, tras poder reingresar a su edificio, la influencer compartió imágenes de los daños que causó el movimiento telúrico y agradeció por haber comenzado su día antes de que el terremoto sacudiera a Colombia. “Gracias a Dios me levanté temprano hoy y estoy bien, porque dormida no escucho nada. Menos mal, mi Kiki (hijo) aún no llega”.

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¿Qué actrices también presenciaron el sismo de magnitud 7.4 en Colombia?

Además de la exparticipante de La mansión VIP, Aylin Mujica, Laura Flores y Ninel Conde también presenciaron el sismo de 7.4 grados de magnitud en Colombia. Flores se encontraba en el Aeropuerto Internacional El Dorado junto a su hija.

De acuerdo con la actriz, uno de los aspectos que más le sorprendió es que no tienen un protocolo: “Se sintió feo, pero espero que todo el mundo esté bien… Lo que me sorprende es que aquí no hay protocolo, la gente no está acostumbrada a los temblores”.

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