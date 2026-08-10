Aylín Mujica sufre terremoto en Colombia y, tras muerte de su hijo, aseguran que actriz gritó: “Mauro, llévame”

La actriz cubana Aylín Mujica sufrió la muerte de su hijo Mauro hace apenas unas semanas. Ahora, la intérprete sufre un nuevo susto pero, en esta ocasión, acompañada de su hija durante el terremoto que azotó Colombia este 10 de agosto. ¿Cómo se encuentra?

¿Cuándo y de qué murió el hijo de Aylín Mujica? / Instagram

¿Cuándo murió el hijo de la actriz Aylín Mujica?

Luego de que surgieran varias versiones en redes sociales sobre la muerte de Mauro Menéndez, hijo de Aylín Mujica, la actriz tuvo que aclarar detalles sobre lo sucedido.

Durante una entrevista días después del trágico suceso, Aylín confirmó que Mauro tenía neumonía, y que un viaje realizado a Barbados terminó por afectar gravemente su salud, por lo que el 16 de julio, mientras se encontraba él en la playa, se desplomó:

Mauro estaba jugando soccer en el sunset, viendo el sunset con nosotros y unos amigos. Convulsionó tres veces; la ambulancia llegó tarde, le faltó oxígeno en el cerebro y está en este momento intubado. Lo revivieron aproximadamente cinco veces. A la sexta me llamaron y la doctora me dijo: ‘Tenemos que tomar una decisión’. Aylín Mujica

A raíz de lo ocurrido, en redes sociales comenzaron a circular distintas teorías. El padre de Mauro, Osamu, también rompió el silencio y atribuyó la muerte de su hijo al ‘vape’ (cigarro electrónico).

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Reportan la muerte del hijo mayor de Aylín Mujica / Redes sociales

¿Cómo fue el momento en el que Aylín Mujica y su hija sufrieron el terremoto en Colombia?

Durante la mañana de este lunes 10 de agosto, las alarmas se encendieron tras un un fuerte terremoto en Colombia, el cual, ha dejado varios estragos en diferentes zonas del país latinoamericano.

Según lo dicho por Javier Ceriani en su programa del día de hoy, Aylín Mujica se encontraba en Bogotá en las grabaciones de Top Chef VIP que, dicho sea de paso, el periodista aseguró que ella presuntamente fue obligada a regresar a la temporada.

En su versión, Ceriani afirma que Aylín, además de sufrir problemas de salud, vivió un episodio de histeria y descontrol durante el movimiento telúrico:

Los gritos de Aylín con el terremoto eran: ‘Mauro, llévame. Mauro llévame por favor. Mauro, llévame ya mismo’. Aylín suplicó a su hijo que la lleve en medio de la sacudida del territorio colombiano esta mañana cuando fueron los terremotos. Esto es confirmado, así fue y así sucedió. Javier Ceriani

Cabe resaltar que estas son palabras de Javier Ceriani, las cuales, no han sido confirmadas por la propia Aylín . Señalando también que la actriz publicó un video junto a su hija cuando comenzó el movimiento telúrico:

Muy inesperado, yo pensé que era el viento y de repente mi mamá dice: ‘Pero, o sea, mira cómo (se mueven) las lámparas’. Hija de Aylín

Posteriormente, Aylín tranquilizó a sus seguidores asegurando que se encuentran bien y a salvo, en un momento que solo quedó en un susto para ellas:

Acaba de temblar en Bogotá, aquí estamos. (...) Estamos a salvo, estamos bien. Besos a todos. Aylín Mujica

Por último, la hija de la actriz también reveló que es la primera vez que sufre un terremoto, una sensación que jamás había vivido. Ceriani asegura que este segundo video fue después de que Aylín fuera evacuada del programa. ¿Será?

Minuto: 02:29:00.

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¿Qué otros famosos sufrieron el reciente terremoto en Colombia?

Aylín Mujica no fue la única famosa que se encontraba en Colombia durante el movimiento telúrico. Laura Flores y Ninel Conde también se encontraban en el país durante el preocupante momento.

Laura compartió con sus seguidores imágenes desde el Aeropuerto Internacional El Dorado, en Bogotá, donde experimentó el fuerte temblor:

El epicentro no fue en Bogotá, fue cerca de acá. (...) Aquí pues no hay protocolo, la gente no está acostumbrada a los temblores. Laura Flores

Además de Flores, Ninel Conde también sufrió los estragos y el susto del movimiento, relatando su experiencia en las redes sociales:

Buenos días. Buenos y asustados y terroríficos días. Hoy nos despertó el terremoto, horrible, no tienen ni idea el susto que nos acomodamos. Bela (su mascota) lloraba, no sabíamos qué hacer porque estábamos en un piso 14 y duró horas ese terremoto, horas. Ninel Conde

Las autoridades continúan con labores de rescate y atención a todas las personas, esperando que la cantidad de víctimas no continúe creciendo.

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