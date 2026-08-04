Madrastra de Mauro Menéndez lanza mensaje sobre su verdadera relación con Aylín Mujica, ¿se llevan mal?

Dentro de unos días, se cumplirá un mes desde la muerte de Mauro Menéndez, hijo de Aylín Mujica y Osamu Menéndez. Además de la familia cercana, una de las más afectadas por el hecho fue Yoraisy Gómez, actual esposa del músico cubano.

En medio del luto, se ha comenzado a especular sobre la verdadera relación entre Gómez y Mujica. Algunos han teorizado que realmente se llevan mal. ¿Esto es verdad? La propia Yoraisy aclara todo.

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Yoraisy Gómez vivió con Mauro Menéndez por muchos años / Redes sociales

¿Cuál era la relación entre Mauro Menéndez y su madrastra, Yoraisy Gómez?

Cuando se confirmó que Mauro Menéndez falleció en la isla de Barbados, Yoraisy Gómez fue una de las primeras en pronunciarse. La mujer dijo que consideraba a Mauro como un hijo más y que su pérdida dejó un gran dolor en su corazón.

“Esto duele demasiado. Vuela alto, mi niño, te fuiste y dejaste en miles de personas una huella imborrable”, escribió junto a capturas de la última conversación que tuvieron horas antes de que él muriera.

Durante los días posteriores, la mujer hizo algunas publicaciones hablando de algunos momentos compartidos con su hijastro. Incluso relató el día en que este último les salvó la vida a ella y a su padre tras un concierto.

Por su parte, Osamu Menéndez confirmó que a su esposa le ha costado seguir con sus actividades normales desde la noticia. Y es que recordó que Mauro vivió con ellos durante sus primeros años de infancia, pues Aylín tuvo que mudarse a México por cuestiones laborales.

“Yo tuve una etapa en la que él se quedó conmigo. Su mamá estaba trabajando en México. (Estuvo conmigo) De los tres meses de nacido hasta los 5 años. Era parte de mi cuerpo, andábamos juntos todo el tiempo”, expresó el músico en una entrevista reciente.

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Madrastra de Mauro Menéndez fue una de las más afectadas tras muerte del DJ / Redes sociales

¿Yoraisy Gómez, madrastra de Mauro Menéndez, confirma una mala relación con Aylín Mujica?

A través de Instagram, Yoraisy Gómez aprovechó para hablar sobre su relación con Aylín Mujica. Lejos de lo que muchos pudieran suponer, aseguró que se lleva muy bien con la actriz, por lo que pidió al público que parara con cualquier tipo de especulación.

“@aylinmujic y yo siempre hemos tenido buena relación, y por supuesto cuenta conmigo ahora más que nunca”. Yoraisy Gómez

Incluso mostró capturas de una conversación que tuvieron recientemente. En dicha plática, se deja ver que Gómez hasta convive con los hijos de Mujica. También se puede notar cómo existe una unión entre ellas en estos momentos tan complicados.

Hasta el momento, la exparticipante de ‘La casa de los famosos’ no se ha pronunciado ante esto. En tanto que los internautas han aplaudido la aparente solidaridad que mantienen tras el deceso de Mauro Menéndez.

Madrastra de Mauro Menéndez se lleva bien con Aylín Mujica / Redes sociales

¿Cómo murió Mauro Menéndez, hijo de Aylín Mujica y Osamu Menéndez?

Mauro Menéndez, hijo de Aylín Mujica y Osamu Menéndez, murió el 16 de julio. El DJ estaba de viaje en la isla de Barbados, en el Caribe, cuando ocurrió la tragedia. De acuerdo con allegados suyos, él tuvo un catarro que se transformó en neumonía. Si bien trataron de convencerlo de quedarse en casa hasta recuperarse, Mauro hizo caso omiso.

En una entrevista reciente, Mujica contó que su hijo estaba jugando en la playa cuando convulsionó. En el hospital, lo reanimaron 7 veces, sin éxito. Y es que a Mauro le detectaron un coágulo en el pulmón.

Por su parte, Osamu relató que su hijo era adicto al vape (cigarrillo electrónico) y considera que eso pudo haber sido un factor determinante en la muerte de su primogénito.

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