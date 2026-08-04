‘Hechos’ de luto: Jorge Zarza despide a compañero de noticiario con triste mensaje; “pasará a la historia”

La comunidad de TV Azteca despidió durante las últimas horas a un colaborador de Hechos, quien formara parte de coberturas y eventos importantes a lo largo de su trayectoria. Jorge Zarza fue uno de los comunicadores que lo despidió. ¿Quién era?

Muere colaborador de Hechos y TV Azteca / Redes sociales y canva

¿Quién es el colaborador de Azteca Noticias que murió recientemente?

Una nueva muerte azota a TV Azteca, pues se confirmó el lamentable fallecimiento de José “Pepe” Ponce, uno de los camarógrafos más reconocidos y respetados de la televisora.

TV Azteca se encargó de revelar la noticia, acompañándola también de un triste mensaje en sus redes sociales:

Hoy nos toca despedir a un gran amigo y extraordinario ser humano. Gracias por tanto... Descansa en paz, querido Pepe. TV Azteca, vía redes sociales

Otros compañeros de la televisora también se unieron a los comentarios de consolación en las diferentes plataformas digitales, incluso utilizaron algunos espacios al aire para compartir la información.

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Muere José “Pepe” Ponce, colaborador de Azteca Noticias / YT: adn Noticias

¿Cómo despidió Jorge Zarza al fallecido colaborador de Azteca Noticias, Jorge “Pepe” Ponce?

El conductor de Hechos, Jorge Zarza, dedicó un emotivo mensaje para despedir a quien consideró un referente del periodismo televisivo en México.

En su mensaje, el conductor destacó que Pepe Ponce logró recorrer los cinco continentes durante cinco décadas con una cámara al hombro. También resaltó su capacidad para encontrar imágenes únicas que terminaron por documentar algunos de los episodios más relevantes de la historia:

Pepe Ponce veía lo que nadie veía... Descubría lo que nadie percibía... Pasará a la historia como uno de los mejores camarógrafos de Mexico. Jorge Zarza

No se ha confirmado la causa por la que “Pepe” Ponce murió , tampoco ha habido un comunicado de su familia en el que aclare dicho tema.

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Jorge Zarza despide a su compañero “Pepe” Ponce / FB: Jorge Zarza

¿Cuál fue la trayectoria de José “Pepe” Ponce en televisión?

Pepe Ponce inició su trayectoria en la televisora cuando tenía apenas 22 años. Desde entonces, construyó una carrera que lo llevó a cubrir algunos de los eventos internacionales más importantes para la televisión mexicana.

Según la página de TV Azteca, Ponce participó en la cobertura de momentos como:



La muerte del papa Juan Pablo ll,

Guerra,

Terremotos,

Transiciones presidenciales,

Huracanes,

Eventos deportivos.

En entrevistas realizadas durante su retiro (hace dos años), reconoció que el trabajo como camarógrafo implicaba enfrentar situaciones de alto riesgo y tomar decisiones en cuestión de segundos.

En junio de 2024, Pepe Ponce anunció oficialmente su retiro de TV Azteca tras una extensa trayectoria.

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