¿Aylín Mujica tuvo reencuentro espiritual con su hijo? Maribel Guardia revela detalles: “La sanó mucho”

La muerte de Mauro Menéndez, hijo de la actriz Aylín Mujica, sigue dando de qué hablar a más de dos semanas del trágico hecho. Es ahora Maribel Guardia que revela nuevos detalles y hasta un posible reencuentro. ¿Cómo sucedió?

Murió Mauro Menéndez “Maheez”, hijo de Aylín Mujica

¿Cuándo y de qué murió Mauro Menéndez, hijo de la actriz Aylín Mujica?

Aylín Mujica reveló que su hijo, Mauro Menéndez, sufrió una convulsión mientras jugaba en la playa. De acuerdo con la actriz, aún padecía una neumonía que no había sido tratada por completo.

Tras el incidente, fue llevado de urgencia a un hospital, donde sufrió varios paros cardíacos. Los médicos consiguieron reanimarlo en siete ocasiones; sin embargo, su condición se complicó debido a la presencia de coágulos en los pulmones, por lo que finalmente perdió la vida:

Mauro estaba jugando soccer en el sunset, viendo el sunset con nosotros y unos amigos. Convulsionó tres veces; la ambulancia llegó tarde, le faltó oxígeno en el cerebro y está en este momento intubado. Lo revivieron aproximadamente cinco veces. A la sexta me llamaron y la doctora me dijo: ‘Tenemos que tomar una decisión’. Aylín Mujica

Por su parte, Osamu Menéndez, padre de Mauro, señaló que el fallecimiento de su hijo estuvo relacionado con el uso del vapeador o cigarro electrónico, al considerar que este hábito le provocó severas complicaciones respiratorias:

Tuve un hijo maravilloso que era un genio en lo que hacía… Yo sé que una de las cosas que le debe haber provocado la neumonía es esa cosa que están fumando los jóvenes ahora, que es el vape. No fumen eso. Yo sé que eso fue lo que lo mató a él. Osamu Menéndez

A partir de ello, en redes sociales surgieron diversas teorías y varios especialistas también retomaron el caso para analizar sus posibles causas.

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¿Cuándo y de qué murió el hijo de Aylín Mujica? / Instagram

¿Qué palabras le dedicó Maribel Guardia a Aylín Mujica?

La muerte de Mauro Menéndez, fallecido hijo de Aylín Mujica, generó reacciones entre amigos de la actriz, una de ellas, la de Maribel Guardia, quien le reiteró su apoyo en el mes de julio.

Mediante un conmovedor mensaje en sus redes sociales, Maribel compartió lo siguiente:

Hoy lloro contigo, querida Aylín. Ninguna madre debería despedir a un hijo. Sé que el amor no termina cuando la vida cambia de forma, porque los hijos viven para siempre en la mitad del corazón que nos dejan cuando se van. Que Dios te abrace, te sostenga y te dé la fortaleza necesaria para atravesar este inmenso dolor. Estoy contigo y sé que todas las madres que hemos perdido un hijo te abrazamos y bendecimos en la distancia. Y ten por seguro que tu amado niño está en la luz, en la presencia del amor infinito de Dios. Maribel Guardia

Otros famosos se solidarizaron con Aylín, y le dieron el último adiós a Mauro Menéndez, acompañando también a su padre, Osamu.

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Maribel Guardia mensaje a Aylín Mujica

¿Aylín Mujica y Mauro Menéndez se reencontraron espiritualmente?

En un reciente encuentro con la prensa, Maribel Guardia habló nuevamente sobre Aylín Mujica, pero ahora, además de reiterarle su apoyo, sí se dijo preocupada por el estado emocional de la actriz para los próximos días:

Lo que me preocupa es que no vaya a estar en estado de shock porque tuvo tanta fuerza desde el inicio. Yo más bien le dije que se diera oportunidad de llorar, que estábamos aquí todas las amigas para darle fortaleza. Maribel Guardia

Otro de los momentos que más llamó la atención de las declaraciones de Maribel fue cuando habló de una experiencia espiritual que, según dijo, marcó un antes y un después para Aylín Mujica.

La costarricense relató que, después del fallecimiento de Mauro, Aylín acudió al mar acompañada de una de sus amigas más cercanas, donde vivió una experiencia espiritual:

Es una mujer increíble Aylín. Tiene a Dios en su corazón. Ella cuando pasó eso creo que fue al mar con una de sus grandes amigas y tuvieron un encuentro ahí espiritual maravilloso, que creo que la sanó mucho. Maribel Guardia

Aunque no señaló si fue un reencuentro con su hijo, sus palabras causaron curiosidad entre internautas, ya que esto pudo fungir como un momento de Aylín para poder sanar .

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