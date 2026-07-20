Aylín Mujica: Circulan FOTOS de la actriz luego del funeral de su hijo Mauro Menéndez: “Sobran las palabras”

Durante las últimas horas trascendieron una serie de fotografías de Aylín Mujica, madre del fallecido Mauro Menéndez, tras haberse llevado a cabo el funeral. Las imágenes ya le han dado la vuelta a las redes sociales y hasta críticas se ha llevado. ¿Por qué?

Reportan la muerte del hijo mayor de Aylín Mujica / Redes sociales

¿Cuándo se confirmó la muerte de Mauro Menéndez, hijo de la actriz Aylín Mujica?

Según los reportes difundidos en redes sociales, Mauro Menéndez, hijo de la actriz Aylín Mujica, falleció la noche del 16 de julio en Barbados. El joven DJ había viajado al país caribeño acompañado de su pareja y un grupo de amigos para asistir a un partido de béisbol.

Aunque no se había confirmado de manera oficial la causa de su muerte, fue el padre de Aylín quien reveló a TVNotas algunos detalles del fallecimiento:

No sé bien, pero él vino de Los Ángeles como con un catarro y parece que se convirtió en neumonía, y no lo sabía. Se sentía muy mal los últimos 5 días. A pesar de eso, convenció a su abuela de que estaba mejor y viajó a la isla de Barbados. Cuando llegó, se fue al hospital y al realizarle estudios le diagnosticaron neumonía. Desafortunadamente, se le presentaron 2 infartos a raíz de eso y su cuerpo no lo soportó. Lo trataron de reanimar varias veces y nada. Francisco Mujica

Por otro lado, se manejó la versión de que la actriz habría interrumpido de manera temporal las grabaciones de la nueva temporada de Top Chef VIP en Colombia y su regreso estaría en duda.

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Papá de Aylín Mujica habla sobre las causas de muerte de su nieto, Mauro Menéndez / Archivo TVNotas y redes sociales

¿Cuáles son las fotos de Aylín Mujica tras el funeral de su hijo Mauro Menéndez?

La noche de este lunes 20 de julio Aylín Mujica publicó en sus historias una serie de fotografías en las que aparece acompañada de seres queridos, luego del funeral de su hijo Mauro.

En las imágenes, la intérprete se encuentra abrazada del famoso doctor Elio Galán, así como de un grupo de amigas que estuvieron con ella en el difícil momento.

Por otra parte, en las fotos aparecen varios arreglos florales, símbolo de esta complicada etapa. Esto no fue todo, y es que en algunas plataformas digitales la han criticado por presuntamente tener un semblante “sonriente”. Aunque hubo quienes le enviaron palabras de aliento por esta difícil situación.

Te compartimos las imágenes. ¿Estás de acuerdo?

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Aylín Mujica después del funeral de su hijo / Redes sociales

¿Quién era Mauro Menéndez, hijo de Aylín Mujica, y a qué se dedicaba?

Mauro Menéndez, el fallecido hijo de Aylín Mujica, inició su trayectoria y formación como DJ desde los 17 años, complementando después con estudios de actuación.

En la escena musical era conocido como Maahez, nombre con el que se dedicó a la música electrónica. Inició su trayectoria en 2014 y uno de sus primeros eventos de gran relevancia fue el festival Life in Color de Miami.

En sus redes sociales compartía principalmente imágenes y videos relacionados con sus presentaciones, donde reunió una comunidad de poco más de 40 mil seguidores en Instagram.

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