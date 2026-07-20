Actriz lucha vs. la calvicie tras fuerte estrés; asegura que era muy deprimente “ver puños de pelo” en su mano

Paola Villalobos sorprendió al revelarnos las fuertes complicaciones de salud que ha enfrentado en 2 ocasiones, luego de haber sido diagnosticada con alopecia areata, enfermedad ocasionada por el estrés que acumuló su cuerpo y provocada por un medicamento inyectable para mantener su peso.

La actriz nos relató: “Me han mandado mensajes diciéndome: ‘Pao, de dónde sacas tanta energía’. Es que soy de las personas que se levantan a las 5 de la mañana y me voy a entrenar un poco de cardio, para después irme al llamado. Eso me ayuda a relajarme. El año pasado, el estrés me causó alopecia areata”.

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Paola Villaobos confesó que el estrés le ocasionó alopecia. / Fotos: Cortesía de la actriz e IG @paovillalobosoficial @paovillalobosoficial

¿Qué es la alopecia areata? Así se dio cuenta Paola Villalobos que padecía este tipo de calvicie

Recordó el trágico episodio de cuando se dio cuenta de lo que ocurría con su cabello: “Me estaban peinando en un llamado y una persona me comentó: ‘Oye, Pao, ¿qué te pasó atrás? ¿Te operaron?’. Evidentemente yo no me lo notaba. Entonces me tomaron una foto y, al momento de ver el orificio, casi me desmayo. No conocía la enfermedad de la alopecia”.

Ver su cabello diferente, relata, le afectó mucho. “Me dio una depresión muy grande al grado de rechazar un proyecto el año pasado. Lo hice por la inseguridad que me generó la alopecia. Era deprimente bañarme y ver puños de pelo en mi mano”.

¿Qué es la alopecia areata?



Se presenta cuando el sistema inmunitario destruye por error los folículos sanos.

Por lo regular, la pérdida de cabello se visualiza de 1 a 4 centímetros . En ocasiones, también se presenta en las cejas, la barba, los brazos y el vello púbico.

. En ocasiones, también se presenta en las cejas, la barba, los brazos y el vello púbico. Hay diferentes tipos de tratamiento: Medicamentos aplicados a la piel, terapia con luz ultravioleta e inyección de esteroides bajo la superficie de la piel.

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Paola Villalobos asegura que fue deprimente ver caer su cabello en puños. / Fotos: Cortesía de la actriz e IG @paovillalobosoficial @paovillalobosoficial

¿Qué tratamiento se realizó Paola Villalobos para superar la alopecia areata?

Tras el diagnóstico, la también conductora debía haber seguido un procedimiento médico por 6 meses, pero decidió interrumpirlo a los 3. “Me sometí a un tratamiento, pero lo dejé sin concluir, al ver que me había funcionado exitosamente. O sea, no terminé en el tiempo que debía. Me dije: ‘Ya no me pasará nada’, sin saber que después de 1 año me iba a regresar el problema”.

Explicó que no solo se aplicó tratamientos dermatológicos, sino también buscó algunos caseros. “No tomaba vitaminas y, a raíz de este problema, lo comencé a hacer. El dermatólogo me inyectó en el orificio y al poco tiempo ya tenía pelo. Aunque también deben saber que me puse las recetas caseras: El tónico de romero y de cebolla en cubos. Este segundo me costó 2 meses para quitarme el olor a cebolla. Se me impregnó muchísimo (ríe)”.

Desafortunadamente, la enfermedad volvió 1 año después debido a un medicamento: “En esta ocasión se me volvió a caer, pero no por orificios, sino en general. Todo fue por algo que hice: En enero, después de la gordura de diciembre, me empecé a aplicar unas inyecciones. Un tratamiento para mantener el peso. Lamentablemente repercutió en la alopecia. Se activaron los folículos y se me comenzó a caer el cabello de una forma severa”.

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En 2025 le surgió este problema (arriba). Hace unas semanas le regresó (abajo), debido a unas inyecciones para perder peso. / Fotos: Cortesía de la actriz e IG @paovillalobosoficial @paovillalobosoficial

¿Cómo fue vivir alopecia por segunda vez para Paola Villalobos?

En esta segunda ocasión, el cuidado médico fue distinto. “Me cambiaron el tratamiento de las pastillas y me están haciendo fisioterapia capilar. Lo complemento con pomadas que estimulan el cabello y el folículo. Me pongo champú especial de dermatólogo. Me he dejado de estresar”.

Aunque no solo el estrés y las inyecciones hicieron de las suyas, también, al parecer, resultó ser alérgica a algo en particular. “Cuando dejé de beber mis copitas, mi cabello se caía cada vez menos. Me di cuenta de que, al tomarme mis tragos, tenía pérdidas excesivas de cabello y me dolía el cráneo. No sé si me volví alérgica a la bebida alcohólica”.

Villalobos señaló que ha invertido más de 100 mil pesos para mejorar su salud. Expresó: “Tuve miedo de quedarme pelona”. Finalmente, nos habló sobre sus proyectos: “Acabo de terminar de grabar una película mexicana que se llama Regional mexicano y otra en Hollywood, titulada Clika. He sido parte de las ViX Micro, donde he tenido la oportunidad de protagonizar”.

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Paola Villalobos participa actualmente en series micro de ViX. / Fotos: Cortesía de la actriz e IG @paovillalobosoficial @paovillalobosoficial

¿Quién es Paola Villalobos, actriz y conductora?

En televisión, la hemos visto actuar en: Mi corazón es tuyo (2014), A que no me dejas (2015), ¡Chócalas Compayito! , temporada 2 (2024) y El señor de los cielos (2024).

(2014), (2015), , temporada 2 (2024) y (2024). En cine, ha participado en películas como Clika (2026) y próximamente Regional mexicano. Participó en el reality Los 50 (2024).

(2026) y próximamente Participó en el reality (2024). Fue presentadora del programa Tengo talento, mucho talento, nueva era (2025).

(2025). Cuenta con 502 mil seguidores en Instagram y 46.6 mil en TikTok.

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