Aylín Mujica se declaró tanatofóbica y tiempo después se confirma la trágica muerte de su hijo: ¿Qué significa?

A más de 24 horas de confirmarse la muerte de Mauro Menéndez, hijo de la actriz Aylín Mujica, se han revelado diversos detalles, uno de ellos, respecto a una condición de la intérprete, quien hace un tiempo se declaró “con fobia a la muerte”. ¿A qué se refiere?

Aylín Mujica habló con su hijo Mauro momentos antes de morir / Redes sociales y canva

¿Dónde y cuándo murió el hijo de la actriz Aylín Mujica?

De acuerdo con la información que ha circulado, Mauro Menéndez, hijo de la actriz Aylín Mujica, murió la noche del 16 de julio en Barbados. El DJ se encontraba en ese país tras viajar junto a su pareja y varios amigos para estar en un partido de béisbol.

Hasta ahora, las autoridades no han dado a conocer de manera oficial la causa de su muerte. No obstante, versiones difundidas señalan que el joven habría sufrido un infarto presuntamente relacionado con una enfermedad respiratoria de la que no recibió el tratamiento adecuado.

La periodista Mandy Fridmann aseguró que, según la información que obtuvo, Aylín Mujica le habría recomendado posponer o cancelar el viaje hasta recuperarse por completo.

Asimismo, trascendió que la actriz habría suspendido temporalmente las grabaciones de la nueva temporada de Top Chef VIP en Colombia para viajar a Barbados, donde ya habría hecho el reconocimiento del cuerpo de su hijo.

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Reportan la muerte del hijo mayor de Aylín Mujica / Redes sociales

¿Por qué la actriz Aylín Mujica se declaró tanatofóbica hace algún tiempo?

Durante este sábado 18 de julio comenzó a viralizarse un video en el que aparece la actriz Aylín Mujica, madre del fallecido DJ Mauro Menéndez, en una entrevista con el programa Al rojo vivo.

Según su testimonio, ella se declaró tanatofóbica, es decir, el miedo intenso, persistente e irracional a la propia muerte o al proceso de morir (según Medical News). Esta grabación trascendió nuevamente tras la muerte de su hijo.

Esto es lo que dijo la actriz:

Le tengo mucho miedo a morir, porque ese momento de pensar que nunca mas vas a ver a tus hijos, a tu familia, a tus padres. Soy tanatofóbica. Aylín Mujica

A la intérprete le parece un proceso “injusto” de la vida, tener que despedirte en algún momento de tus seres queridos, después de que uno “le ching* a la vida”.

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📌 La cubana AYLÍN MÚJICA siempre le ha temido a la muerte 😔



"Soy tantofóbica"



AYLÍN MÚJICA enfrenta uno de los momentos más difíciles de su vida tras confirmarse la muerte de su hijo, Mauro Menéndez.



AYLÍN respondió a una publicación del programa AL ROJO VIVO para agradecer… pic.twitter.com/LnAJ0HRBPG — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) July 18, 2026

¿Qué mensaje le dedicó Aylín Mujica a su hijo fallecido Mauro Menéndez?

Hoy sábado 18 de julio, Aylín Mujica se despidió públicamente de su hijo Mauro, esto mediante un post en sus redes sociales, expresando su sentir:

Hoy mi corazón está devastado por la partida de mi hijo Mauro. Un ser lleno de luz, de amor, de alegría y de una bondad inmensa, que dejó una huella imborrable en todos los que tuvimos el privilegio de conocerlo. Aylín Mujica

La cantante confesó que enfrentar esta situación será uno de los desafíos más difíciles de su vida, pues considera que asimilar la pérdida y encontrar la forma de seguir adelante será un proceso sumamente complicado.

Aylín Mujica se despidió de su hijo Mauro Menéndez / Redes sociales

La publicación también incluye diversas imágenes en las que madre e hijo aparecen compartiendo momentos juntos, tanto de manera presencial como a la distancia.

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