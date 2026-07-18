Actriz de ‘Rubí’ con secuelas tras sufrir doble terremoto en Venezuela: ¿Volverá a actuar?

Una querida actriz de telenovelas, parte de varias producciones mexicanas, se encontraba en el piso 19 de un edificio, cuando todo empezó a moverse, La intérprete vive actualmente con secuelas y preocupa a sus seguidores. Te contamos de quién se trata.

Actriz de Rubí estaba en el piso 19 tras terremoto en Venezuela: ¿Fue herida? “El último día de mi vida” / Redes sociales y canva

¿Quién es la actriz de Guardián de mi vida que se encontraba en un piso 19 durante terremotos en Venezuela?

La actriz venezolana Kimberly Dos Ramos, recordada por su participación en la versión de Rubí del 2020, habló sobre la difícil experiencia que enfrentó al sobrevivir a los terremotos que golpearon Venezuela el pasado 24 de junio.

La intérprete, de 34 años, reveló que nunca antes había sentido un miedo tan intenso y aseguró que durante el movimiento telúrico creyó que su vida estaba por terminar, mientras permanecía en el piso 19 de un edificio.

En una entrevista para el programa Desiguales, Dos Ramos recordó los angustiosos instantes que vivió durante la emergencia y describió la incertidumbre y el temor que experimentó mientras ocurría el sismo:

Pensé que era el último día de mi vida, en 34 años yo no nunca había tenido este sentimiento. (...) Gracias a Dios estoy viva, estoy a salvo y estoy aquí para contarlo. Kimberly Dos Ramos

La actriz relató que, en medio de la desesperación que provocó el terremoto, encontró “tranquilidad” al sujetar la cruz que lleva siempre consigo y ponerse a orar. Mientras tanto, a su alrededor, varias personas reaccionaban con pánico: algunas llorando y otras gritando.

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Kimberly Dos Ramos, actriz de Rubí / Redes sociales

¿Con qué secuelas terminó la actriz Kimberly Dos Ramos tras vivir el doble terremoto en Venezuela?

Kimberly Dos Ramos, protagonista de la telenovela Guardián de mi vida, relató que permanece en Venezuela debido a que el aeropuerto más cercano a su ubicación continúa cerrado tras los daños ocasionados por los sismos.

En entrevista con una revista de circulación nacional, Kimberly contó que vive con serias secuelas tras lo vivido, una de ellas, el estrés postraumático:

En ese momento yo no dimensionaba lo que había sucedido en otras zonas... hasta el día de hoy tengo el estrés post traumático. (...) Mi shock fue grave, llevo días recuperándome, y sé que hay gente que perdió a su familia, pero no quiero invalidar lo que viví. Kimberly Dos Ramos para una revista

Más allá de compartir su experiencia personal, Kimberly Dos Ramos explicó que ha decidido involucrarse en labores de apoyo para las personas afectadas por los terremotos:

Mi pareja y yo hemos enviado camiones con comida, hemos donado ropa, insumos, medicinas. Kimberly Dos Ramos

Este momento la llevó a reflexionar acerca del cómo poder disfrutar la vida ahora, aprovechando cada día para decirle a sus padres que los ama.

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Kimberly Dos Ramos y sus traumas tras doble terremoto / Redes sociales

¿Quién es Kimberly Dos Ramos y en qué telenovelas participó?

Kimberly Dos Ramos es una actriz, modelo y conductora venezolana que ha construido una importante carrera en la televisión de América Latina.

Fue en México donde su trayectoria se impulsó al integrarse a importantes proyectos de Televisa. Estos son algunos de los títulos más destacados de su carrera:



La trepadora,

Válgame Dios ,

, El rostro de la venganza,

Marido en alquiler ,

, Tierra de Reyes ,

, Vivir de amor ,

, Rubí ,

, Me atrevo a amarte ,

, Guardián de mi vida, entre muchas otras.

Tiempo atrás, Kimberly Dos Ramos también habló sobre otro episodio que marcó su vida: el fallecimiento de quien era su pareja sentimental.

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