Kimberly Dos Ramos le roba beso a Rodrigo Guirao en plena presentación de su telenovela: Me atrevo a amarte

El pasado 19 de febrero, se realizó la presentación de la telenovela ‘Me atrevo a amarte’, protagonizada por Kimberly Dos Ramos y Rodrigo Guirao, próxima a estrenarse en Las estrellas.

El productor Salvador Mejía apuesta por conquistar a las nuevas generaciones con su más reciente producción, un melodrama protagonizado que se estrenará la próxima semana en Las estrellas y promete enaltecer la riqueza cultural del país a través de escenarios de caballerizas, haciendas, ríos y manantiales.

En plena presentación, los protagonistas de la historia robaron miradas por su química y su atractivo físico. El evento estuvo conducido por Álvaro Cueva y Odalys Ramírez, pero el momento más interesante fue cuando los presentadores incitaron a sus protagonistas a demostrarle a la prensa el amor que tendrán en la historia.

Mira: El hermano de Rodrigo Guirao intentó quitarse la vida

Kimberly Dos Ramos y Rodrigo Guirao los nuevos protagonistas que conquistarán la pantalla en “Me atrevo a amarte”

Cuando Kimberly y Rodrigo se acercaron a los medios de comunicación para que pudieran fotografiarlos, el actor Moisés Peñaloza, quien también es parte de la historia les gritó: “¡Beso, beso, beso!”, por lo que Kimberly no dudó y le robó un beso a Rodrigo Guirao sobre el escenario.

Aunque el beso fue tapado por la actriz con la mano, sí sorprendió al actor que luego volteó para seguir con las fotografías ante la prensa que se encontraba en la presentación.

Entonces, Álvaro Cueva continuó pidiéndole a los protagonistas que se dieran un beso para la cámara y Kimberly más mesurada le dio un beso en la mejilla a su compañero, acción que él correspondió.

No obstante, el conductor insistía diciendo: “Eso no fue un beso”, aunque Odalys trataba de ayudarlos comentando: “Es que se están guardando algo para el 24 (el estreno)”. Sin embargo, Kimberly y Rodrigo terminaron protagonizando un apasionado beso de telenovela y Odalys remató: “Bueno, no dejaron mucho pero igual los vamos a ver porque ¡hay fuego!”.

Checa: Kimberly Dos Ramos perdió a su novio en un accidente

Kimberly y Rodrigo se besaron en la presentación de su telenovela / Instagram

Osvaldo de León critica a Kimberly Dos Ramos y Rodrigo Guirao por besarse en presentación de su telenovela

En esta ocasión, Kimberly y Rodrigo causaron reacciones en usuarios de redes sociales que mostraron su emoción por ver a esta nueva pareja protagónica en la pantalla desde el próximo 24 de febrero a las 6:30 de la tarde por Las estrellas.

Sin embargo, también hubo quienes criticaron lo que sucedió. Tal fue el caso de Osvaldo de León, quien expresó su desagrado diciendo: “Que se besen los actores en escenarios así siempre lo he considerado muy extraño. Los personajes viven en la pantalla no en la ‘vida’ mucho menos en una presentación a prensa”, escribió.

#MeAtrevoAAmarte ❤️

¿Es neta el comentario en IG de *Osvaldo de Leon*? No le gusto que Kimberly y Rodrigo se besaran en la presentacion a prensa, pero a nosotros el publico SI y ni moderrimo🥰.

Por eso dejo dejaron a Marina con el doctor en #SinTuMirada 🤣 @detlnovelas1 pic.twitter.com/YrdVGwetbg — NUBIA (@NubiaArizaga) February 20, 2025

Recordemos que esta no es la primera vez que un beso de telenovela causa furor en plena presentación del proyecto. Hace unos meses Ariadne Díaz y José Ron también alborotaron a los medios y redes sociales al besarse cuando anunciaron ‘Papás por conveniencia’.

Por si no lo viste: José Ron aclara rumores sobre romance con Kimberly Dos Ramos

Donde hubo fuego 🔥 — La Comadrita (@lacomadritaof_) October 15, 2024

¿Cuándo se estrena Me atrevo a amarte?: Elenco de la telenovela

El tema principal de la telenovela, ‘Cuéntame’, está interpretado por Majo Aguilar y Alex Fernández, quienes también participaron en la presentación del proyecto a la prensa.

La historia contará con un elenco de renombre de esta producción que se graba en Morelos, incluyendo a:

Marlene Favela,

César Évora,

Karyme Lozano,

Horacio Pancheri y

Rocío de Santiago.

Además, actores como Christian de la Campa,

Mariluz Bermúdez,

Sergio Madrigal,

Regina Villaverde,

Jackie Sauza,

Arantza Ruiz y

Jorge Gallegos.

Los cantantes Bobby Pulido y Víctor García también se sumaron a la banda sonora con la interpretación de la canción ‘No sé de qué manera’, la que será el tema de salida.

La actriz venezolana Kimberly Dos Ramos agradeció el apoyo del público y destacó el impacto de la producción: “Los mexicanos son los reyes de las telenovelas y me parece que esta no es la excepción. Se agradece que el público nos apapache en cada uno de los proyectos que se vuelven internacionales”, indicó.

‘Me atrevo a amarte’ se estrenará el 24 de febrero a las 6:30pm. El estreno de la telenovela está generando gran expectativa en el público y se perfila como un éxito en la pantalla chica.