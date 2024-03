Actriz de ‘Vivir de amor’ recuerda la muerte de su novio en un accidente

“No estás preparada psicológicamente para la pérdida de alguien tan importante... pero son situaciones que te pone Dios en la vida para aprender y salir adelante”. Kimberly Dos Ramos

, reconocida actriz venezolana, ha experimentado momentos de profunda tristeza que han marcado su vida. Entre ellos, el más doloroso fue la trágica pérdida de su novio en un accidente de moto en Venezuela.

En una reciente entrevista para ‘Despierta América’, Dos Ramos reveló cómo enfrentó este desgarrador suceso. Reconoció que la pérdida de alguien tan importante es una prueba difícil de superar psicológicamente, pero enfatizó en la importancia de aprender y salir adelante de las adversidades que la vida presenta.

Arrancan las grabaciones de la nueva telenovela de Salvador Mejía, Vivir de amor, protagonizada por Emmanuel Palomares y Kimberly Dos Ramos. / Francisco Mancera

Kimberly Dos Ramos vivió la trágica pérdida de su novio

Para sobrellevar esta situación, la actriz encontró refugio en su pasión por la actuación. Destacó el poder mental que le dio fuerzas para seguir adelante, así como el apoyo incondicional de su familia y la oportunidad de trabajar en lo que más ama. La decisión de mudarse a Estados Unidos y embarcarse en nuevos proyectos también contribuyó a su proceso de sanación.

A pesar de las secuelas emocionales que dejó la tragedia, Kimberly confesó que le costó tiempo volver a abrir su corazón al amor. Sin embargo, con el paso de los años, logró superar sus miedos y permitirse enamorarse de nuevo, aunque prefiere mantener su vida privada lejos del escrutinio público.

Kimberly Dos Ramos revela que su trabajo fue la mejor terapia

“Culminando esa situación difícil en mi vida yo me mudé a Estados Unidos y empecé un proyecto, entonces el tener la mente ocupada haciendo lo que me gusta fue yo creo que muy reconfortante para mí, mi mejor terapia y me hizo por supuesto salir adelante”, agregó.

Actualmente, el corazón de Dos Ramos está lleno de felicidad y gratitud. Disfruta de su carrera y se siente bendecida por la oportunidad de participar en la telenovela ‘Vivir de Amor’, donde puede expresar su pasión por la actuación y vivir experiencias enriquecedoras. Su historia es un testimonio de resiliencia y determinación ante las adversidades.

“Te deja como esas secuelas de miedo a enamorarte. Después de esa situación pasaron los años y por supuesto me he enamorado, he tenido mis parejas, solo que yo soy muy privada, no lo hago público, pero si me costó tantito”, concluyó.

