Atala Sarmiento manda emotivo mensaje a Daniel Bisogno luego de 6 años distanciados

Aunque Daniel Bisogno y Atala Sarmiento ya no se hablan como antes, la excompañera del conductor de ‘Ventaneando’ se expresó sobre lo que está sucediendo con él.

Al saber de la gravedad de su salud, Atala dejó un mensaje para Daniel Bisogno y también le mandó el pésame a su familia por el fallecimiento de la señora Araceli, madre del conductor.

“Lamento muchísimo la pena que embarga a la familia Aguilar Bisogno y el sensible fallecimiento de Araceli. DEP. Asimismo, deseo de todo corazón que Dani recupere la salud pronto y lo tengamos en el ruedo haciéndonos reír como siempre”, escribió para sorpresa de todo el público en sus redes sociales.

Este fue el mensaje que envió la examiga de Daniel / Instagram

¿Por qué Daniel Bisogno y Atala Sarmiento están distanciados?

Recordemos que luego de que Atala Sarmiento dejara el programa ‘Ventaneando’ en 2018 después de 14 años trabajando ahí, su amistad con varios conductores del programa se vio fracturada, incluyendo su relación con Daniel Bisogno, el integrante con quien era más cercana.

Pero la conductora y Bisogno no continuaron con su amistad, así la presentadora:

“Dije, a ver, si Daniel fue alguien a quien yo quise mucho, pues qué pena que se tuvo que romper por una cosa que además no tenía que ver con nosotros en el lado personal, nos dejamos de hablar por una situación profesional, honestamente”. Atala Sarmiento

La situación entre ellos no mejoró después de que Daniel hablara respecto a la salida de Atala de ‘Ventaneando’ pues ella no lo tomó muy bien:

“Nunca tuvimos la oportunidad ni de hablarlo, ni de nada, se quedó así de ‘ya no te hablo porque te fuiste del otro lado’, todo fue un caos. Dio entrevistas a mucha gente y en el mismo programa hizo muchas burlas de mí, dijo cosas muy feas de mí. En su momento me dolió mucho porque yo sabía cuál era la intención: desprestigiarme profesionalmente y hacerme daño también personalmente” Atala Sarmiento

Atala Sarmiento salió de Ventaneando porque su contrato con TV Azteca no le convenía / Instagram / Facebook

Pese a esto, en 2023, Atala tuvo un acercamiento con Daniel debido a sus problemas de salud, tal y como lo hizo ahora que está en terapia intensiva.

“Yo no sabía que había estado muy enfermo hasta que mi mamá de mandó un mensaje hace poco, me dijo ‘creo que lo debes saber por si le quieres decir algo’. En momentos así uno no puede dejarse llevar por emociones negativas ni por cosas que sucedieron en el pasado”, compartió.

Daniel Bisogno sigue hospitalizado / Instagram

En aquel entonces, Atala dijo, “le escribí un mensaje y le dije ‘por el cariño y la amistad que hubo durante tanto tiempo entre nosotros, quiero decirte que te agradezco mucho las cosas bonitas que dijiste de mí con Yordi Rosado... quiero decirte que yo no tengo ningún rencor contigo, que estemos en paz porque ni tú ni yo tuvimos ningún enfrentamiento”.

Y es que Daniel Bisogno reflexionó del término de su amistad con Atala en una entrevista con Yordi Rosado, donde dijo que se arrepentía de no creer en Atala y quería disculparse con ella.