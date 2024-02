Ventaneando: Mónica Castañeda tuvo que ser atendida por paramédicos antes de salir al aire

La periodista de espectáculos Mónica Castañeda se unió a la lista de presentadores de ‘Ventaneando’ que han enfrentado problemas de salud en los últimos días. Aunque su situación no fue tan grave como la de Daniel Bisogno, quien fue hospitalizado y está siendo tratado en la Ciudad de México, Mónica necesitó atención médica el pasado viernes 23 de febrero.

Aunque el incidente no ocurrió durante la transmisión en vivo, Pati Chapoy, fue quien informó al público sobre lo sucedido y el estado de salud de Mónica. A través de sus redes sociales, Chapoy compartió una foto de la conductora siendo atendida por paramédicos con la descripción: “La vida en los foros; Mónica Castañeda es atendida por baja de presión”.

La imagen generó preocupación entre los seguidores de la periodista, quienes expresaron su deseo de que Mónica reduzca su carga de trabajo para cuidar su salud. Algunos fanáticos señalaron que Mónica es una de las presentadoras más activas en TV Azteca y sugirieron que se tome un descanso para evitar futuros problemas de salud.

“Se imaginan que otra integrante de ‘Ventaneando’ se ponga así de mal, no está bien. Reducen la chamba o terminan como Daniel”, se lee en comentarios.

Mónica Castañeda reaparece luego de tener problemas de salud

La conductora de ‘Ventaneando’ y otros espacios de espectáculos en TV Azteca apareció el domingo luego de tener esta baja en su salud mostrando que ya estaba mucho mejor y corrió un maratón junto a su mascota. De esta manera dejó mucho más tranquilos a sus seguidores.

No obstante, Castañeda no se salvó de las críticas pues este fin de semana había contingencia ambiental, por lo que no son recomendadas las actividades al aire libre después de las 13:00 horas. Y aunque la conductora hizo esta actividad muy temprano cumpliendo con lo establecido, de igual forma le llovieron comentarios al respecto.