¿Maribel Guardia hospitalizada? Tras rumores de leucemia, circula foto que genera duda sobre su salud, te contamos la verdad

Maribel Guardia volvió a estar en boca de todos, pero esta vez no por su trabajo en televisión o teatro, sino por una serie de fotografías que se viralizaron en redes sociales que la muestran en una cama de hospital recibiendo atención médica, esto ocurre luego de que se soltó el rumor falso de que la actriz tenía leucemia. Las imágenes rápidamente encendieron las alarmas entre sus fans y desataron rumores sobre un posible problema grave de salud, pero, ¿que hay detrás de las imágenes? Te contamos toda la verdad.

Maribel Guardia / Instagram

¿Maribel Guardia está hospitalizada hoy 14 de agosto de 2025? La verdad de las fotos virales

Maribel Guardia fue protagonista de un revuelo en redes sociales por unas imágenes que muchos interpretaron como una emergencia médica. En estas se le ve en el nosocomio con un parche en el ojo. Sin embargo, las fotografías no son recientes ni corresponden a una hospitalización de urgencia. En realidad, se trata de una cirugía programada que Maribel Guardia se realizó a inicios de este año.

En ese momento, Maribel Guardia explicó que la intervención fue en uno de sus ojos, una operación que había postergado durante más de una década debido a compromisos laborales. Fue ella misma quien, en enero, compartió las imágenes para informar a sus seguidores sobre el procedimiento.

Maribel Guardia “Empecé el año cuidando la salud. Hace 11 años me operé el ojo derecho para ver de cerca, debía operarme el izquierdo para ver de lejos un mes después, pero con tanto trabajo y contratiempos hasta ahora pude hacerlo. Soy la mujer biónica. Recuerden que la salud es primero, háganse todos los exámenes que se tengan que hacer y chéquense”

¿Por qué se viralizaron las fotos de Maribel Guardia en el hospital con parche en el ojo?

Aunque las imágenes fueron publicadas por la propia Maribel Guardia, hace meses, recientemente volvieron a circular en redes sociales, fuera de contexto, lo que generó confusión y preocupación entre sus seguidores. Algunos medios y cuentas de entretenimiento compartieron las fotos sin aclarar que eran antiguas, lo que alimentó los rumores sobre un posible deterioro en su salud.

Sin embargo, la actriz ha seguido activa en sus redes sociales, donde ha compartido contenido reciente en el que se le ve sin el parche en el ojo y con su característico buen ánimo. Incluso ha publicado imágenes de sus presentaciones en teatro y apariciones públicas, lo que confirma que se encuentra en buen estado de salud. No obstante, no ha salido a aclarar que estas imágenes son del pasado.

Maribel Guardia en Instagram / Redes sociales

¿Maribel Guardia está enferma? Ella desmiente rumores falsos

Maribel Guardia ha enfrentado una ola de rumores sobre su salud en los últimos meses, incluyendo especulaciones que apuntaban a un supuesto diagnóstico de leucemia. Sin embargo, la actriz ha sido clara y directa: se encuentra bien. La actriz ha declarado públicamente que se realiza chequeos médicos de forma regular y que, hasta ahora, no tiene ningún padecimiento grave.

“Cada año, y cada que lo necesito, me hago todos los estudios necesarios para asegurarme de que estoy bien. Gracias a Dios, todo ha salido perfecto”, comentó en una entrevista reciente.

Estas declaraciones también fueron respaldadas por su esposo, Marco Chacón, quien negó rotundamente que Maribel padezca leucemia o cualquier otra enfermedad grave. “Está perfectamente bien, no crean todo lo que leen en redes”, dijo ante las cámaras.

