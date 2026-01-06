Alejandro Fernández tendría problemas de salud en 2026, predice el Psíquico de las estrellas

Alejandro Fernández vuelve a colocarse en el centro de la conversación pública, esta vez por una combinación de predicciones esotéricas y hechos recientes relacionados con su salud. Mientras el cantante retomó actividades tras enfrentar un problema médico que lo obligó a cancelar conciertos en Estados Unidos, el vidente Saúl Maxwell lanzó una serie de vaticinios para el 2026 que incluyen advertencias sobre su bienestar físico, su vida sentimental y su panorama económico.

Alejandro Fernández se disculpó tras lo ocurrido y aseguró que sus emociones también lo llevaron a beber de esa manera. / Redes sociales.

¿Cuál es la predicción de Saúl Maxwell para Alejandro Fernández en 2026?

Saúl Maxwell aseguró que, para el año 2026 Alejandro Fernández:

“Tiene que cuidar mucho su salud. En el amor veo descenso, pero va a ser un año muy empático para él con su carrera. Vienen música y cambios inesperados de cama. Veo que se separa y muchas cosas en su contra. En el dinero le va a ir muy bien, en lo que son conciertos y música. Tiene que cuidar la espalda, los pulmones y las rodillas. En la rodilla izquierda va a tener muchos problemas y también con los huesos”.

Alejandro Fernández / Instagram: @alexoficial



¿Cuál es el contexto de salud actual de Alejandro Fernández?

Recordemos que el pasado septiembre Alejandro Fernández canceló sus dos conciertos programados en Texas, específicamente en Dallas y El Paso. A través de sus redes sociales, el intérprete informó que había sido diagnosticado con salmonelosis, una infección bacteriana que afecta el sistema digestivo.

El parte médico fue emitido por el doctor Baltazar Servín Vargas, del Centro de Especialidades Médicas en Zapopan, Jalisco, quien indicó que el cantante debía guardar reposo absoluto durante al menos cuatro días. En un mensaje directo a sus seguidores, Alejandro Fernández explicó:

“Desgraciadamente he estado batallando con salmonelosis y, por indicación médica, debo guardar reposo total durante los próximos cuatro días”. Alejandro Fernández

Sin embargo, hasta el momento no existe información oficial que indique que Alejandro Fernández presente alguna complicación de salud adicional.

El hijo de Alejandro Fernández habló sobre el comportamiento de su padre en el escenario y aclaró qué provocó los momentos de incomodidad que se viralizaron en redes. / Foto: Redes sociales

¿Quién es Saúl Maxwell, ‘el psíquico de las estrellas’?

Saúl Maxwell es conocido públicamente como “el psíquico de las estrellas”. Se ha posicionado como vidente de celebridades y actualmente radica en Los Ángeles, desde donde realiza lecturas y predicciones para figuras del espectáculo.

De acuerdo con la información disponible, ha trabajado con personalidades internacionales como Jennifer López, Ben Affleck y Eugenio Derbez. En redes sociales, particularmente en Instagram, cuenta con cerca de 74 mil seguidores, plataforma en la que suele compartir parte de su trabajo esotérico y mensajes relacionados con espiritualidad y predicciones.

Maxwell también ha declarado en diversas ocasiones que ha ganado la lotería en más de una ocasión, hecho que suele mencionar como parte de su historial personal. Sus lecturas se basan en métodos como la copa de agua y las cartas de los arcángeles. En cada una de sus intervenciones públicas se puntualiza que sus predicciones no son hechos comprobados, sino interpretaciones de carácter espiritual.

Cabe destacar que las predicciones Saúl Maxwell tienen un carácter de vaticinio, por lo que no es un hecho que ocurran. Las profecías son solo eso.

