Alex Fernández alerta; rompe el silencio tras hospitalización de su hija: “empezó a hacer del baño con sangre”

Alex Fernández enfrentó horas de incertidumbre tras la hospitalización de emergencia de su hija de tres años. El cantante dio a conocer lo ocurrido y relató cómo se enteró de la situación, así como las acciones que siguieron para atender a la menor de edad.

¿Qué le pasó a la hija de Alex Fernández?: el artista habla de la hospitalización. / Foto :Redes sociales

¿Qué le pasó a la hija de Alex Fernández?

La hija de Alex Fernández fue diagnosticada con salmonelosis, que es una infección bacteriana, la cual afecta el tubo intestinal y es causada por la bacteria salmonela, presente en los intestinos de animales y humanos, y que se expulsa a través de las heces.

De acuerdo con información de la Mayo Clinic, la forma más frecuente de contagio en humanos ocurre por consumir agua o alimentos contaminados. La infección suele estar relacionada con la ingesta de carne, carne de aves, huevos o productos elaborados con huevo crudo o poco cocido, así como leche no pasteurizada. El periodo de incubación puede ir de 6 horas a 6 días después de la exposición.

Una parte de las personas contagiadas presenta síntomas entre 8 y 72 horas posteriores al contacto con la bacteria. En la mayoría de los casos, quienes gozan de buena salud se recuperan en unos días o hasta una semana sin tratamiento específico. Sin embargo, la diarrea puede provocar deshidratación y requerir atención médica inmediata. También pueden surgir complicaciones si la infección se extiende más allá de los intestinos.

Entre los posibles signos y síntomas de la infección por salmonela se encuentran:



Diarrea

Cólicos estomacales (abdominales)

Fiebre

Náuseas

Vómitos

Escalofríos

Dolor de cabeza

Sangre en las heces

Con frecuencia, las personas que contraen salmonelosis pueden pensar que se trata de una gripe estomacal, debido a la similitud de los síntomas. El riesgo de infección aumenta al viajar a lugares donde no hay agua potable limpia o sistemas de saneamiento adecuados.

Alex Fernández narra el susto por la salud de su hija tras ser internada de emergencia. / Foto: Redes sociales

¿Qué dijo Alex Fernández sobre la hospitalización de su hija?

Alex Fernández relató en entrevista con Ventaneando el episodio que vivió con su hija, luego de que la menor de edad fue hospitalizada y posteriormente diagnosticada con salmonelosis. El cantante compartió cómo comenzaron los síntomas y la reacción inmediata de la familia al notar que algo no estaba bien.

El hijo de Alejandro Fernández explicó que la situación tomó un giro cuando detectaron un signo que encendió las alertas y los llevó a acudir al hospital para recibir atención médica y obtener un diagnóstico claro sobre lo que ocurría.

“Sí, le dio salmonelosis, estuvo muy impactante porque aparte de lo delicado que es la salmonelosis de la manera en que pasó todo, porque empezó a hacer del baño con sangre, entonces yo me volví loco y fuimos al hospital, era salmonelosis, que es muy delicado, pero ya sabíamos qué era”, comentó el integrante de la dinastía Fernández.

Hija de Alex Fernández fue hospitalizada: el cantante explica el diagnóstico y la emergencia. / Foto: Redes sociales

¿Cuál es el estado de salud de la hija de Alex Fernández?

Luego de varios días de atención médica, Alex Fernández compartió cuál es el estado de salud de su hija tras ser diagnosticada con salmonelosis. El cantante explicó que la menor respondió al tratamiento y que la evolución fue favorable bajo supervisión médica.

En entrevista, señaló que los controles y el seguimiento fueron clave para la recuperación y que actualmente la niña se encuentra en casa junto a su familia, después del episodio que los llevó al hospital.

“Con los controles de la asistencia médica, gracias a Dios se puso súper bien relativamente rápido. Horrible, es lo peor que te puede pasar como papá. Todo bien, gracias a Dios, está bien mis bebés, esperándome en casa y con muchas ganas de estar con ellas”, puntualizó el cantante.

