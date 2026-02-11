Paulina Rubio despide a sus empleadas en pleno pleito legal con ‘Colate’ ¡una polémica más de la cantante!

Paulina Rubio habría tomado la decisión de despedir a sus empleadas domésticas luego de que presuntamente las señalara por filtrar información a Nicolás Vallejo-Nágera, conocido como ‘Colate’. De acuerdo con lo que se ha dado a conocer, la determinación estaría relacionada con un conflicto que involucra temas personales y legales entre la cantante y su expareja.

Pleito legal de Paulina Rubio provoca cambios en sus empleadas domésticas. / Foto: Redes sociales

¿Qué pasó entre Paulina Rubio y ‘Colate’?

La disputa legal entre Paulina Rubio y Nicolás Vallejo-Nágera volvió a colocarse en el centro de atención en 2025, luego de que la cantante denunciara públicamente que su exesposo presuntamente habría retenido a su hijo tras trasladarlo a España sin su consentimiento y sin apegarse a los acuerdos de custodia vigentes. De acuerdo con lo expuesto, el menor permaneció fuera de Estados Unidos desde el 5 de junio, lo que derivó en una nueva intervención de las autoridades.

Tras la denuncia, una corte en Miami ordenó como medida preventiva la retención del pasaporte del adolescente, con el objetivo de evitar viajes internacionales sin autorización. Además, se estableció que cualquier salida del país deberá contar con el consentimiento de ambos padres o, en su caso, con supervisión judicial, mientras el proceso continúa su curso.

Según información difundida en el programa De primera mano, el hijo mayor de la expareja deberá rendir declaración ante la Corte de Miami como parte del procedimiento de custodia. En la emisión se señaló que el joven presuntamente habría manifestado su intención de residir con su padre en España, un elemento que será considerado por las autoridades dentro del proceso legal en desarrollo.

Paulina Rubio corre a su personal en medio del conflicto con ‘Colate’. / Foto: Redes sociales

¿Por qué se dice que Paulina Rubio despidió a sus empleadas domésticas?

En medio del proceso legal que enfrenta con Nicolás Vallejo-Nágera por la custodia de su hijo, el programa Ventaneando dio a conocer que Paulina Rubio habría despedido a todas las empleadas domésticas de su casa. Según lo comentado en la emisión, la decisión estaría relacionada con sospechas de que se habría filtrado información vinculada al conflicto por la custodia de su hijo.

Linet Puente señaló al aire que la cantante “sospecha que ellas eran las que le estaban filtrando información a Nicolás Vallejo con todo este tema del niño”. De acuerdo con lo expuesto en el programa, esta situación habría motivado cambios en la dinámica interna del hogar.

Por su parte, Rosario Murrieta agregó que ahora la intérprete implementó una nueva medida: que el personal firme un contrato de confidencialidad. Según lo dicho en la emisión, esta acción buscaría reforzar la privacidad en torno a los asuntos personales y legales que atraviesa.

¿Qué pleitos legales enfrenta Paulina Rubio?

Paulina Rubio ha atravesado distintos procesos legales en los últimos años, varios de ellos relacionados con su entorno familiar. El caso más conocido es el litigio que mantiene con su expareja Nicolás Vallejo-Nágera, “Colate”, por la custodia del hijo que tienen en común. Este procedimiento se ha extendido por varios años e incluye audiencias y resoluciones emitidas en distintas jurisdicciones, tanto en México como en el extranjero.

A este escenario se sumó una acusación por presunta agresión física contra su hijo menor de edad, situación que derivó en la intervención de autoridades y en nuevas diligencias dentro del ámbito judicial. El tema fue turnado a las instancias correspondientes y forma parte de los asuntos legales que se encuentran en seguimiento.

En paralelo, la cantante también ha estado vinculada a otros asuntos legales, entre ellos procesos por presuntos incumplimientos contractuales, como una demanda por el impago de servicios profesionales en años anteriores. Asimismo la venta de su mansión en Miami, operación que se dio en medio de este contexto y las polémicas.

