Concierto de Paulina Rubio genera polémica luego de bochornoso arranque captado en VIDEO

El nombre de Paulina Rubio se posicionó entre las principales tendencias en redes sociales luego de su presentación en Calvillo, Aguascalientes, donde una serie de contratiempos marcaron el inicio y desarrollo de su concierto. Videos grabados por asistentes comenzaron a circular en plataformas como TikTok y X, generando múltiples reacciones entre usuarios.

Te puede interesar: Paulina Rubio no regresa a Timbiriche, pero sí a la televisión con nueva serie de Max y elenco estrella

Paulina Rubio / Redes sociales

¿Qué pasó en el concierto de Paulina Rubio en Calvillo?

El incidente durante del concierto de Paulina Rubio ocurrió justo al inicio del show, cuando el telón que cubría el escenario no funcionó como estaba previsto. Dicho telón, que incluía una imagen de la intérprete y suele utilizarse como parte del arranque visual del concierto, se quedó atorado y no cayó en el momento programado.

La falla provocó que Paulina Rubio y su banda quedaran parcialmente expuestos antes de tiempo, alterando la entrada escénica planeada. En los videos difundidos en redes sociales se observa cómo una persona del equipo técnico tuvo que subir a la estructura del escenario para liberar manualmente el telón y permitir que cayera por completo.

El hecho fue captado desde distintos ángulos por los asistentes y rápidamente se difundió en redes sociales, convirtiéndose en uno de los temas más comentados relacionados con la cantante en los últimos días.

Te puede interesar: ¿Paulina Rubio podría ir a la cárcel por presunto maltrato a su hijo? Esto se sabe

¿Por qué se viralizó el video del telón atorado en el show de Paulina Rubio?

La viralización del momento en el concierto de Paulina Rubio se dio principalmente por la difusión de clips en TikTok, donde los usuarios compartieron el incidente acompañado de comentarios y reacciones. En los videos se aprecia claramente el retraso del telón y la intervención del personal técnico para resolver el problema en pleno inicio del concierto.

La situación generó una oleada de comentarios por parte de internautas, quienes recordaron otros momentos comentados de presentaciones recientes de la artista. Las reacciones se centraron en el desarrollo del concierto y en los contratiempos reportados por el público.

Entre los comentarios que circularon en redes sociales se encuentran frases como:



“Todo le sale mal a Pau últimamente”,

“Siempre sus shows son un caos”,

“Pobre Pau, siempre le pasa algo malo”,

así como mensajes de apoyo y nostalgia por su trayectoria musical.

Estos comentarios fueron publicados directamente por usuarios en plataformas sociales y contribuyeron a que el tema se mantuviera en conversación digital durante varias horas.

Te puede interesar: ¿Cómo está Paulina Rubio tras acusaciones de maltrato a su hijo? Amigo de la ‘Chica dorada’ responde

Paulina Rubio en problemas legales por denuncia de su hijo. / Instagram: @paulinarubio

¿Cuánto duró el concierto de Paulina Rubio y qué reportaron los asistentes?

Además del incidente con el telón del concierto de Paulina Rubio, asistentes al concierto señalaron que la cantante salió al escenario con alrededor de dos horas de retraso respecto al horario anunciado. Asimismo, indicaron que la duración total del espectáculo fue de poco más de 50 minutos.

Hasta el momento, estos datos provienen de testimonios compartidos por personas que acudieron al evento y de publicaciones realizadas en redes sociales tras el concierto. No se ha informado oficialmente si los contratiempos técnicos influyeron en el tiempo total del show.

El concierto incluyó interpretaciones de algunos de los temas más conocidos de Paulina Rubio, como Ni una sola palabra y Con todos menos conmigo, canciones que forman parte del repertorio que la consolidó como una de las figuras del pop latino.

Hasta ahora, la cantante no ha emitido un posicionamiento público sobre lo ocurrido durante el arranque del concierto ni sobre los reportes relacionados con el retraso y la duración del show. Mientras tanto, los videos y comentarios continúan circulando en redes sociales, manteniendo el nombre de Paulina Rubio en el centro de la conversación digital.

Te puede interesar: Paulina Rubio lanza fuerte acusación contra su ex, Colate, asegura tiene a su hijo ¡privado de su libertad!