Yeri MUA y actriz mexicana de telenovelas, habrían peleado en “La casita” de Bad Bunny en concierto: VIDEO

La influencer y cantante veracruzana, Yeri MUA, aseguró que vivió un momento incómodo durante el concierto de Bad Bunny en la Ciudad de México, al denunciar empujones y agresiones por parte de otra invitada en la famosa “Casita” utilizada para el show del puertorriqueño. El episodio desató polémica en redes sociales y reavivó el debate sobre el comportamiento de figuras públicas en eventos masivos. ¿Con quién se peleó?

Yeri MUA denuncia amenazas

¿Qué es “La casita”, escenario utilizado por Bad Bunny, para su gira “Debí tirar más fotos”?

El fenómeno del cantante puertorriqueño continúa a nivel mundial, tras coronarse como el artista más escuchado en Spotify, Bad Bunny continúa su gira a lo largo y ancho del mundo, titulada “Debí tirar más fotos”.

Uno de los distintivos más llamativos en este tour es el de agregar un segundo escenario, el cual, emula a una pequeña casita representativa de los barrios de Puerto Rico, donde el intérprete vivió su infancia.

En el caso de México, “La casita” fue integrada para los espectáculos. Durante una parte del concierto, Bad Bunny acude a ese segundo escenario y entona varias de sus canciones. Además, “La casita” está habitada, a lo largo de todo el show, por varias celebridades y personalidades de la farándula.

Este fue el caso de algunos luchadores mexicanos, Luisito Comunica, María Bottle, Ana de la Reguera, Diego Boneta, Yeri MUA, entre varios otros conocidos del espectáculo nacional. Pero no todo fue miel sobre hojuelas, te contamos lo que le paso a Yeri en “La casita”.

¿Con qué actriz se habría “peleado” Yeri MUA, en “La casita” de Bad Bunny, durante concierto?

La noche del martes se llevó a cabo la quinta fecha de la gira “Debí tirar más fotos” de Bad Bunny en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México. Miles de fanáticos corearon los éxitos del artista puertorriqueño, en un espectáculo que prometía ser inolvidable. Sin embargo, no todo fue celebración.

La cantante e influencer Yeri MUA se colocó nuevamente en el centro de la conversación digital luego de denunciar que fue empujada durante su estancia en “La casita” de Bad Bunny, un espacio exclusivo que se volvió tendencia en redes sociales por reunir a celebridades e invitados especiales durante el concierto.

A través de la plataforma X, la veracruzana relató que otra mujer la empujó de manera constante, presuntamente con la intención de llamar la atención.

La Samadhi bien linda conmigo, no como la que tenía a lado, que me empujaba bien feo por que quería figurar ahí en La Casita de Bad Bunny, nomas que yo la empujé más fuerte a la perrita. Yeri MUA, vía X

El mensaje, además de la acusación directa, incluyó un insulto dirigido a la persona que la habría agredido, aunque Yeri MUA no reveló su identidad. En Instagram la influencer añadió: “ Manas esa vieja de pelo chino durante todo el concierto de Bad Bunny se la pasó empujándome y metiéndome el pie para que me cayera, güey ”.

La falta de nombres concretos provocó especulaciones entre internautas, después de varias imágenes, tomas y vídeos analizados por parte de sus fans, encontraron que la persona que estaba a su lado y cumplía con esos rasgos era Carolina Miranda, actriz mexicana de cine y televisión .

Aunque no ha habido confirmación por parte de Yeri MUA o de la propia Carolina Miranda, todo se mantiene como especulación de los fans e internautas.

¿Quién es Carolina Miranda, actriz mexicana que habría peleado con Yeri MUA en concierto de Bad Bunny?

Carolina Miranda es una actriz mexicana que, en los últimos años, ha logrado posicionarse como una de las personalidades más sobresalientes tanto en la televisión como en las plataformas digitales.

Inició su trayectoria profesional en producciones de Televisa, y fue en 2012 cuando obtuvo su primer papel importante en la telenovela Los Rey. Sin embargo, su reconocimiento a gran escala llegó en 2016 al encabezar la serie Señora Acero de Telemundo, donde dio vida al personaje de Vicenta Acero.

