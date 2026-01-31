Balean a famosa cantante durante un intento de asalto; así fue hospitalizada ¿Cuál es su estado de salud?

La mañana de este martes 27 de enero, el nombre de la cantante de música urbana Esteicy Peña Santa, conocida artísticamente como “la Demente 1212”, comenzó a circular con fuerza en redes sociales, luego de que se confirmara que fue hospitalizada de emergencia tras recibir un disparo de arma de fuego durante un intento de asalto.



¿Qué le pasó a la Demente 1212 y dónde ocurrió el ataque?

De acuerdo con información difundida por medios locales e internacionales, el incidente ocurrió la madrugada del lunes 26 de enero en el municipio de Santo Domingo Oeste, específicamente en el sector conocido como La Venta.

Según los primeros reportes, la Demente 1212 viajaba en una motocicleta junto a su hermana cuando ambas fueron interceptadas durante un intento de asalto. En el transcurso de los hechos, la cantante recibió un impacto de bala, lo que obligó a que fuera trasladada de inmediato a un hospital para recibir atención médica urgente.

Posteriormente se confirmó que la joven artista, de 21 años de edad, fue ingresada a un centro hospitalario donde recibió atención especializada debido a la herida provocada por el arma de fuego.

Las autoridades locales no han dado a conocer más detalles oficiales sobre los responsables del ataque ni sobre el avance de las investigaciones, mientras que el caso continúa siendo atendido por las instancias correspondientes.



¿Cuál es el estado de salud de la Demente 1212, tras recibir el disparo?

Tras varias horas de incertidumbre, fue la propia Esteicy Peña Santa quien se encargó de tranquilizar a sus seguidores al compartir historias y fotografías desde el hospital a través de su cuenta oficial de Instagram, donde se le observa recostada en una camilla, bajo supervisión médica.

De acuerdo con los reportes, el disparo impactó en la pierna derecha de la intérprete, por lo que fue intervenida médicamente para atender la lesión. Las imágenes difundidas en redes sociales muestran a la cantante consciente y recibiendo cuidados médicos, lo que indicaría que se encuentra fuera de peligro.

Hasta el momento, no se ha emitido un comunicado oficial por parte de su equipo de trabajo; sin embargo, la actividad reciente en sus redes sociales ha sido tomada como una señal de estabilidad tras el incidente.



¿Quién es la Demente 1212 y por qué es famosa?

Esteicy Peña Santa, conocida en el medio artístico como “la Demente 1212”, es una cantante de música urbana originaria de República Dominicana que ha ganado notoriedad en plataformas digitales y redes sociales gracias a sus temas virales y su estilo llamativo.

A sus 21 años, la intérprete ha logrado posicionarse dentro del género con canciones como “Papi abusa” y “La prendí”, temas que le han permitido sumar miles de reproducciones y seguidores, principalmente en Instagram y otras plataformas de streaming.

Su presencia en redes sociales ha sido clave para su crecimiento artístico, ya que mantiene una comunicación constante con su público, compartiendo tanto contenido musical como aspectos de su vida cotidiana.

Por ahora, la Demente 1212 permanece en recuperación, mientras continúan difundiéndose actualizaciones sobre su estado de salud a través de sus propias plataformas digitales.

