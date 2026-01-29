Muere famoso cantante tras luchar contra el cáncer; su padre confirmó la noticia con un desgarrador mensaje

Tras la reciente muerte de Wilker José Vivanco García, la industria de la música volvió a vestirse de luto luego de confirmarse el fallecimiento de un joven músico que perdió la vida tras enfrentar una complicada enfermedad. La noticia fue dada a conocer a través de redes sociales por su padre, el reconocido salsero José Lebrón, integrante del grupo Los hermanos Lebrón, quien compartió un mensaje para despedirse públicamente de su hijo.

Hermanos Lebrón / Facebook

¿Quién era Adrián Lebrón, el músico que murió tras luchar contra una enfermedad?

Adrián Lebrón fue un músico que formó parte del entorno artístico de su padre, José Lebrón, uno de los integrantes fundadores del grupo de salsa Los hermanos Lebrón, agrupación originaria de Puerto Rico con una amplia trayectoria internacional. Su fallecimiento fue confirmado el pasado martes 27 de enero a través de una publicación en Instagram.

Aunque Adrián Lebrón mantuvo un perfil más discreto frente a los escenarios mediáticos, estuvo vinculado de manera directa a la música y participó en distintos proyectos relacionados con la carrera de su padre. De acuerdo con el mensaje compartido por José Lebrón, Adrián colaboró en varias grabaciones y presentaciones en vivo, acompañando al grupo en diferentes momentos.

La noticia de su muerte fue recibida con sorpresa por seguidores del grupo salsero, quienes reconocen la relevancia histórica de Los hermanos Lebrón dentro del género, especialmente por temas como “Que pana” y “Olvidarla”, canciones que se mantienen vigentes en estaciones de radio y plataformas digitales.

Papá de Adrian Lebrón le dio el último adiós en redes / Instagram

¿De qué murió Adrián Lebrón y qué se sabe sobre su enfermedad?

Según la información compartida por su padre en redes sociales, Adrián Lebrón murió después de enfrentar una batalla contra el cáncer. Fue el propio José Lebrón quien detalló que su hijo luchó contra esta enfermedad hasta el final, sin ofrecer mayores especificaciones sobre el tipo de cáncer o el tiempo que duró el tratamiento.

En su mensaje, el músico expresó que Adrián falleció tras perder la lucha contra la enfermedad, destacando distintos aspectos de su vida personal y profesional. La publicación no solo funcionó como un anuncio público, sino también como un espacio de despedida, donde familiares, amigos y seguidores dejaron mensajes de condolencia.

Hasta el momento, la familia no ha emitido comunicados adicionales ni ha brindado detalles sobre servicios funerarios o ceremonias conmemorativas, manteniendo la información en el ámbito personal y familiar.

¿Qué dijo José Lebrón tras la muerte de su hijo Adrián Lebrón?

José Lebrón, integrante del grupo Los hermanos Lebrón, utilizó su cuenta oficial de Instagram para comunicar el fallecimiento de su hijo y compartir un mensaje de despedida. En la publicación, el músico habló sobre la relación que mantenía con Adrián tanto en el plano familiar como en el profesional.

“Hoy despido con todo mi amor a mi hijo Adrián, descansó en paz después de luchar con un cáncer contra el cual perdió una gran batalla llevándose a un ser humano excepcional en todo sentido, hijo, padre, hermano, como músico me acompañó en varias grabaciones y shows. Te amamos Adrián” José Lebrón

El mensaje fue acompañado por una fotografía y rápidamente acumuló reacciones y comentarios de apoyo. Seguidores del grupo, colegas de la industria musical y personas cercanas a la familia expresaron sus condolencias, destacando la trayectoria de José Lebrón y enviándole mensajes de fortaleza ante la pérdida.

La agrupación Los hermanos Lebrón, considerada una de las más representativas de la salsa, no ha emitido un comunicado oficial como grupo, aunque el mensaje personal del músico fue replicado por diversos espacios dedicados al entretenimiento y la música latina.

