¿Kristal Silva molesta con invitados de Venga la alegría? La señalan por negarles entrevista; esto pasó: VIDEO

La famosa conductora de Venga la alegría, Kristal Silva, protagonizó, según un influencer, un tensó momento durante el programa, luego de presuntamente no querer entrevistar a sus invitados. La molestia habría sido evidente y hasta a corte se fueron, según el testimonio. ¿Qué pasó exactamente?

Kristal Silva se prueba un vestido de Miss Universo 2016. / Foto: Redes socials

¿Qué influencer reveló presunta molestia de Kristal Silva en Venga la alegría?

La polémica comenzó cuando un influencer mexicano conocido como “Insulini” compartió un vídeo en sus redes sociales, en el que relató que fueron invitados a una reciente edición de Venga la alegría para una presentación musical.

“Insulini”, además de ser influencer, también tiene un proyecto de música en el que comparte escenario con “Los espantasuegras”. Tanto él, como su agrupación, fueron acompañados por el cantante mexicano Raymix, pero todo se tornó “tenso”.

Según lo contado por “Insulini”, la situación cambió cuando a ellos les pidieron hacer “playback” de su presentación. ¿Por qué?

Te puede interesar: ¿Reemplazarán a Kristal Silva? Tras críticas a ‘La granja VIP’ aseguran habrá cambios de conductores

Insulini, tiktoker mexicano / Redes sociales

¿Por qué Kristal Silva presuntamente se molestó con invitados en Venga la alegría?

El show musical de “Insulini” habría molestado a Kristal Silva. Y es que, en el testimonio del tiktoker mexicano, les habrían pedido que cantaran con “playback”, algo que molestó a su agrupación.

Ante la solicitud hecha por el programa, ellos decidieron “parodiar” algo realizado por la banda Muse, quienes también fueron obligados a cantar con “playback”. En ese momento, los artistas realizaron un “performance” casi cómico, haciendo evidente que ellos no cantaban, y que solo era una canción reproduciéndose.

“Insulini”, en su cuenta de TikTok, señaló que su acción y dinámica causaron la molestia de Kristal Silva, pues cortaron de tajo su “entrevista":

Estoy seguro que los conductores no se dieron cuenta en un principio, pero después sí. Y fue tan incómodo que incluso Kristal ya no nos entrevistó y nos mandó a corte de una. Insulini

Al momento Kristal Silva no ha dicho nada de lo ocurrido.

Lee: ¿Kristal Silva será sustituida como conductora de la segunda temporada de ‘La granja VIP’? Esto reportan

¿Quién es “Insulini” famoso influencer mexicano?

“Insulini” es un creador de contenido, influencer y músico mexicano que que se hizo popularidad en redes sociales por su contenido, en el que combina ciencia, comedia y ritmos urbanos.

Nacido en la Ciudad de México, ha conseguido sumar millones de seguidores en plataformas como TikTok, YouTube e Instagram, donde publica canciones, experimentos y contenido educativo caracterizado por su estilo irreverente y creativo.

Estas son algunas de sus canciones más famosas:



“Rumba alienígena”,

“Perreo políglota”,

“Letanía 13”,

“La tengo chiquita” y,

“Los elementos” (un rap que menciona los 118 elementos de la tabla periódica).

Tal vez te interese: ¿Kristal Silva enemistada con Pato Borghetti tras su salida de ‘Venga la alegría’? ¡No sabía de su boda!