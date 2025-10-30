¿Reemplazarán a Kristal Silva? Tras críticas a ‘La granja VIP’ aseguran habrá cambios de conductores

El exitoso reality “La granja VIP” supuestamente podría atravesar una etapa de cambios en su producción y transmisiones. Aunque el programa ha arrasado en redes sociales, donde cada día genera tendencias con los momentos más comentados entre los granjeros, presuntamente se estarían realizando algunos ajustes para complacer al público, según revelaron.

Según trascendió, los cambios supuestamente se deberían a las múltiples críticas que el formato ha recibido en las últimas semanas, principalmente por errores técnicos y detalles de conducción que no pasaron desapercibidos entre los internautas.

Entre estos, fallas en los micrófonos, retrasos en los enlaces en vivo, diferencias entre la señal del programa principal y los shows digitales han sido algunos de los puntos señalados por los espectadores, quienes piden más cuidado en las transmisiones.

Aseguran que habrá cambios entre los conductores de La granja VIP.

¿Qué problemas ha enfrentado ‘La granja VIP’ en sus transmisiones?

Usuarios en redes sociales han reportado fallas en ‘La granja VIP’ , pese a que han logrado conquistar al público con sus conflictos, romances y eliminaciones, cibernautas señalaron que hay recurrentes errores en el audio y en los tiempos de conexión entre la granja y los estudios de conducción.

Además, algunos seguidores han señalado que en ciertos momentos se notan “saltos” en la edición o diferencias entre la voz en off y lo que sucede en pantalla. Estos errores, aunque menores, han provocado quejas entre los fans más atentos, que no dudan en hacerlos virales.

También se ha generado controversia alrededor de Malleza, influencer y creadora de contenido que participa junto con Alex Garza en el pre-show y post-show digital de La granja VIP, transmitidos cada noche a las 8:30 p. m. y 11:30 p. m. en las plataformas oficiales del programa. Algunos comentarios han cuestionado su experiencia frente a cámara, comparándola con Alex Garza y Kristal Silva.

¿Quién podría remplazar a conductora Malleza ‘La granja VIP’, según Gabo Cuevas?

De acuerdo con el periodista Gabo Cuevas, colaborador del canal de YouTube “Dulce y picosito”, una de las conductoras del formato digital podría ser sustituida próximamente. En su reciente emisión, Cuevas reveló que presuntamente Carlos Quirarte se integraría al equipo de las postgalas, espacio que se transmite justo después del noticiero “Hechos”.

“Estaba viendo el programa de las 11:30 y me gustó, porque son producciones distintas, hay una producción que hace el programa que corre y una que hace la postgala (…) en la postgala tienen muy bien hechos los clips, Álex Garza es súper rápida, precisa, pero el domingo no vi a Malleza, ayer tampoco, yo creo que es porque mi Quirarte va a ocupar ese espacio”, comentó el periodista.

Gabo añadió que la incorporación de Quirarte podría anunciarse esta misma semana:

“A mí me dijo que esta semana nos íbamos a enterar (…) yo creo que lo van a presentar esta semana, dicen que sí”, comentó en su canal sobre la posibilidad de que se une Carlos Quirarte.

¿Quién es Mallezaa, la conductora digital de La granja VIP México?

Mallezaa, cuyo nombre real es Marielle Zannie

Se ha consolidado como una figura emergente del entretenimiento digital gracias a su contenido sobre cultura pop, celebridades y chismes.

En TikTok, donde supera los 2.2 millones de seguidores, comparte videos con un tono divertido, espontáneo y cercano a su audiencia.

También tiene presencia activa en Instagram y X (antes Twitter), donde mantiene contacto directo con sus fans.

En 2025, Mallezaa dio un gran salto profesional al unirse a TV Azteca como conductora digital del reality show “La granja VIP” México, transmitido por Azteca Uno.

