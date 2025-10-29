‘La granja VIP’: Filtran quiénes serían los posibles nominados de hoy, miércoles 29 de octubre

Este miércoles 29 de octubre, se llevará a cabo la ‘Asamblea’ en ‘La granja VIP’. Los participantes tendrán la oportunidad de nominar cara a cara y dos granjeros más estarán en la placa. Recordemos que actualmente hay dos nominados:

Lis Vega (por el ‘legado’ de Sandra Itzel, segunda eliminada del reality)

Sergio Mayer Mori (tras perder el duelo con Jawy Méndez)

A través de redes sociales, ha trascendido quiénes podrían ser las presuntas celebridades que podrían unirse a la placa de nominados y que estarían en riesgo de convertirse en el tercer eliminado del show.

¿Quiénes son los participantes de ‘La granja VIP’?

‘La granja VIP’ comenzó con 16 participantes. Tras la eliminación de Carolina Ross y Sandra Itzel, ya solo quedan 14 compitiendo por el premio de 2 millones de pesos:

Alfredo Adame Jawy Méndez Kim Shantal Alberto del Río ‘el Patrón’ Lis Vega Sergio Mayer Mori Eleazar Gómez La Bea César Doroteo ‘Teo’ Fabiola Campomanes Lolita Cortés Omahi Manola Díez Kike Mayagoitia

Habitantes tercera semana de La granja VIP / Redes sociales

¿Quiénes serán los presuntos nominados de la tercera semana de ‘La granja VIP’?

Muchas cosas han ocurrido en los últimos días en ‘La granja VIP’, desde breves enfrentamientos hasta el fortalecimiento de alianzas. Con base en todo esto, los fans han hecho sus teorías sobre quiénes podrían acompañar a Lis Vega y Sergio Mayer Mori en la placa de nominados.

Cabe destacar que esta semana ‘la Bea’ está inmune por ser ‘Capataz’, es decir, nadie podrá votar por ella en la ‘Asamblea’.

Se especula que los granjeros podrían nominar a Omahi y Manola Díez. En el caso del influencer, algunos de sus compañeros consideran que no está cumpliendo con su rol de peón; mientras que la actriz ha tenido roces con otros habitantes. Si esto se cumple, la placa quedaría de la siguiente manera:

Lis Vega (confirmada)

Sergio Mayer Mori (confirmada)

Omahi

Manola Díez

Hay que recordar que el jueves se realizará la prueba de salvación; quien supere esta prueba, no solo saldrá de la placa, sino que también podrá intercambiar a un nominado por un granjero en el viernes de traición.

Cabe mencionar que esto es solo una especulación y solo se sabrá quiénes serán los otros dos granjeros nominados hasta la gala de este 29 de octubre, que comenzará a las 9 pm. Se podrá ver por el canal de Azteca UNO, así como por Disney+, plataforma en la que también se puede ver el 24/7.

La Bea / Redes sociales

¿Cómo votar por tu granjero favorito en ‘La granja VIP’?

Para votar por tu granjero favorito en ‘La granja VIP’ solo hay que seguir tres sencillos pasos. No hay que olvidar que los usuarios tienen 10 votos al día, los cuales se podrán distribuir entre uno o más nominados.

Entra a la página oficial de https://www.tvazteca.com/aztecauno/la-granja-vip/vota Distribuir tus 10 votos entre el granjero o los granjeros que quieras salvar. Escoger la opción ‘Votar’ y listo

