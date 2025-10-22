La granja VIP: Así puedes obtener hasta 60 votos diarios para salvar a tu granjero favorito

Las votaciones en La granja VIP están a punto de arrancar y los fans ya están afilando las uñas para defender a capa y espada a sus granjeros favoritos. Aunque se ha anunciado que solo hay 10 votos diarios por usuario, la realidad es que existe un método completamente legal, gratuito y autorizado para conseguir hasta 60 votos diarios sin necesidad de borrar caché, crear cuentas falsas o usar trucos dudosos.

¿Qué días se anuncian los nominados y cuándo empiezan las votaciones en La granja VIP 2025?

Las votaciones de La granja VIP se activan este miércoles 22 de octubre, justo después de que Kristal Silva anuncie oficialmente a todos los nominados durante la transmisión en vivo.

Desde ese momento, cada segundo cuenta. Los votos se acumulan y pueden marcar la diferencia entre la permanencia o la expulsión. Así que si eres fan de hueso colorado, más vale que tengas listo este método para votar hasta 60 veces al día.

¿Cuántos votos puedo dar realmente en La granja VIP?

Aunque la mayoría de los fans creen que solo pueden emitir 10 votos diarios, la producción de La granja VIP ha habilitado un sistema que permite triplicar e incluso sextuplicar ese número. Aquí te dejamos el desglose oficial:

10 votos estándar desde el sitio web de Azteca Uno

desde el sitio web de Azteca Uno +10 votos extra al responder una encuesta en el mismo portal

al responder una encuesta en el mismo portal +20 votos desde Instagram

desde Instagram +20 votos desde Facebook

Total diario: ¡60 votos por persona!

Este método ha sido validado por las redes del reality y no requiere hacks, extensiones ni trampas. Solo necesitas seguir los pasos correctos en las plataformas oficiales.

¿Cómo obtener los 60 votos diarios en La granja VIP? Paso a paso

Aquí te dejamos la guía definitiva para que no se te escape ni un solo voto para tu granjero favorito de La granja VIP:

1. Vota desde la página oficial de Azteca Uno (20 votos)



Entra al sitio oficial de La granja VIP en Azteca Uno. Haz clic en “Vota por tu granjero favorito”. Ingresa tus primeros 10 votos. Luego selecciona “Desbloquea 10 votos extras” y responde una encuesta breve. ¡Listo! Ya tienes 20 votos acumulados.

2. Vota desde Instagram (20 votos)



Ingresa a la cuenta oficial de La granja VIP en Instagram. Ve a las historias destacadas y selecciona “Vota aquí”. El enlace te llevará nuevamente al sitio de votación con 10 votos más. Completa otra encuesta para desbloquear otros 10 votos adicionales. Total acumulado: 40 votos.

3. Vota desde Facebook (20 votos)



Entra a la página oficial de La granja VIP en Facebook. Busca el botón o enlace que diga “Vota aquí”. Vota desde el enlace y responde la encuesta para duplicar tus votos. Total acumulado: 60 votos diarios.

Este sistema es completamente legal, gratuito y no requiere que borres cookies ni uses trucos sospechosos. Solo necesitas conexión a Internet y ganas de apoyar a tu granjero favorito.

¿Hasta cuándo puedo votar en La granja VIP para salvar a mi participante favorito??

Las votaciones para salvar a tu granjero favorito de La granja VIP permanecen abiertas hasta el día de la eliminación semanal, que suele ser durante el fin de semana. Sin embargo, entre más pronto votes, mayor será el impacto. Recuerda que los votos se reinician cada 24 horas, así que puedes repetir el proceso todos los días.

Además, si eres de los que se esperan hasta el último minuto, podrías encontrarte con saturación en el sitio o errores de carga. Lo mejor es votar temprano y asegurarte de que tus 60 votos diarios cuenten.

¿Quiénes están nominados esta semana en La granja VIP?

Hasta el momento, los siguientes participantes ya están en riesgo de eliminación:



Eleazar Gómez – Confirmado en placa

– Confirmado en placa Lis Vega – Confirmada en placa

El resto de los nominados se revelará este miércoles 22 de octubre durante la transmisión en vivo de La granja VIP. En cuanto se anuncien, actualizaremos la lista para que puedas votar de inmediato.