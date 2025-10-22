¿Tío Pepe abadonará La granja VIP por los insultos de Jawy? ¡Amenaza con no volver!

La segunda semana de ‘La granja VIP’ arrancó llena de intensidad con los granjeros. Se cayeron las caretas, comenzaron las alianzas y los roces, se acabó la buena vibra y se rompieron las reglas otra vez.

Esta ocasión fue Jawy. Durante sus primeros días como peón en ‘La granja VIP’, el también conductor no solo ha roto las reglas varias veces, sino que también ha insultado al tío Pepe, quien es el mayoral encargado de enseñarles a los granjeros todos los conocimientos y cuidados del lugar.

Quién es el Tío Pepe en La Granja VIP: el mayoral que enseña a cuidar animales a los famosos / Instagram: @granjadeltiopepe

¿Qué pasó entre Jawy Méndez y el tío Pepe en La granja VIP?

Luego de que Jawy Méndez supiera que era el peón de la semana en ‘La granja VIP’, internautas notaron que estaba rompiendo las reglas. Y es que, como peón, queda estrictamente prohibido entrar al cuarto del ‘Capataz’ y quedarse despierto después de que el grillo suene.

Justo durante la gala del pasado 20 de octubre, el presentador del programa le recordó estas reglas. Ante esto, el influencer simplemente se justificó diciendo que se había “confundido”. Según él, como hay muchos animales, no supo identificar el grillo que anuncia que ya debe regresar al granero a dormir.

Por si esto fuera poco, en una plática con algunos compañeros llamó “pend...” al tío Pepe y esto enfureció a los seguidores del programa. El exintegrante de ‘Acapulco Shore’ dijo:

“Le hubiéramos dicho que dejará grabado algo (de Carolina Ross), no al pen… del tío Pepe”, expresó Jawy Méndez

La reacción de los presentes fue diversa; mientras Eleazar y Sergio Mayer Mori se rieron del chiste, otros simplemente se quedaron callados, Kim Shantal quiso cambiar de tema de forma inmediata.

Jawy Méndez será castigado en La granja VIP / Redes sociales

Regañan a Jawy por insultar al Tío Pepe en La granja VIP

Luego de ser sancionado por no respetar el manual del granjero, el conductor de “La granja VIP” no dudó en exhibir a Jawy Méndez frente a todos los participantes, recordándoles la importancia de mantener el respeto hacia el mayoral y máxima autoridad del reality.

“Yo espero Jawy que si respetes a los mayores de tu familia, he oído comentarios de que tú eres muy respetuoso con ellos, pero insultar al mayoral es una falta terrible no solo porque es la máxima autoridad de esta granja sino porque es un señor admirable al que todos aquí le tenemos infinito respeto y que con ustedes ha tenido más que consejos paciencia de sobra y cariño”, dijo el conductor de La granja VIP a Jawy,

Jawy Méndez en La granja VIP / Francisco Mancera, Cortesía del conductor, internet, Redes sociales y YouTube MTVLA

Tío Pepe amenaza con dejar “La granja VIP” tras insulto de Jawy

En la gala de este martes 21 de octubre, el conductor de “La granja VIP” les avisó que el Tío Pepe estaba sentido con los comentarios y no sabía si regresaría a La granja con los participantes.

“Por supuesto, Jawy, el tío Pepe vio esto que dijiste, y ahora puedo decirles que no sabemos si lo verán un día más. Está sumamente sentido con lo ocurrido y, ojo, no solo contigo, Jawy. Hubo gente en la mesa que fue cómplice con sus carcajadas y no tuvo el valor de decir: ‘No puedes expresarte así de nuestro mayoral’. Pero esto cae sobre ti.”

Hasta el momento el tío Pepe no ha aparecido en La granja VIP, pero los participantes han expresado

Acusan a Jawy Méndez de no realizar el castigo que le habían dado en La granja VIP / Captura de pantalla

Eleazar Gómez y Jawy ofrecen una disculpa al tío Pepe por insulto

Jawy de inmediato ofreció una disculpa al Tío Pepe y aseguró que le gustaría hablar con él personalmente, pues no le gustaría que se fuera.

“Aunque sea algo público, no es tanto para ellos, es más mi sentimiento con el Tío Pepe. Lo hice con un tono de juego; sé que a veces mis tonos son groseros, como este. Una falta de respeto por donde la queramos ver. No va a volver a pasar nunca, porque, en efecto, me gusta respetar a la gente.

“Sé que pudo haber caído muy mal a la gente. Mi familia debe estar feliz con este castigo que me pusieron, que sepan que estoy arrepentido. Voy a hablar con él, si se puede, para pedirle una disculpa personal. No me gustaría que se fuera, porque es una persona de la que aprendo, lo admiro; es alguien con buenos sentimientos y nos llena de alegría.Lo hice jugando, pero lo respeto mucho. No hay justificación y no volverá a pasar.”, comentó Jawy

Eleazar Gómez, quien se río de comentario de Jawy, también lanzó una disculpa al público y al tío Pepe. También aseguró que él respeta al mayoral, le tiene cariño y jamás

“Estábamos varios, realmente no lo tomamos en serio, fue algo de mal gusto, ofrezco una disculpa con ustedes y obviamente al tío Pepe, yo ya le agarré cariño siempre se acerca conmigo a platicar. Ofrezco mi sincera disculpa”, comentó el actor.

¿Quién es el Tío Pepe, mayoral de La granja VIP?

Don Pepe, conocido en “La granja VIP” como el tío Pepe, desempeña el rol de mayoral, siendo la figura de mayor autoridad dentro del reality. Su función principal es guiar y supervisar a los participantes en sus actividades cotidianas, enseñarles tareas propias del campo como ordeñar vacas y otras labores rurales, además de compartir conocimientos sobre la vida agrícola. También tiene la facultad exclusiva de corregir al capataz semanal si no se cumplen las responsabilidades asignadas.

Fuera del programa, tío Pepe es un agricultor con amplia experiencia. Es el creador y propietario de la granja del tío Pepe, un proyecto con más de tres décadas de trayectoria que busca conectar a las personas de ciudad con la naturaleza y fomentar el respeto y cuidado hacia los animales.

