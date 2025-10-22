Jawy Méndez vuelve a romper las reglas en La granja VIP y la producción se pronuncia ¿Expulsión inmediata?

La tensión regresó a La granja VIP luego de que Jawy Méndez, uno de los participantes más controversiales, fuera nuevamente acusado de romper las reglas. El creador de contenido había sido sancionado por ingresar a áreas restringidas de la casa y por insultar al mayoral, conocido como el “tío Pepe”, una falta que le valió un castigo inmediato por parte del conductor y figura de autoridad dentro del programa.

Te puede interesar: La granja VIP: Linet Puente enfrenta a Sandra Itzel y le llama “pick me girl” ¡Rompió en llanto!

Jawy Méndez será castigado en La granja VIP / Redes sociales

¿Por qué castigaron a Jawy Méndez en La granja VIP?

El polémico castigo impuesto a Jawy Méndez en La granja VIP surgió luego de que el influencer desobedeciera las reglas establecidas en el manual del granjero, documento que todos los participantes deben respetar dentro del reality show. Según lo transmitido en el programa y confirmado por la producción, Jawy ingresó a dos zonas totalmente prohibidas para los peones: la habitación principal y el cuarto exclusivo del capataz, espacios que solo pueden ser utilizados por quienes tienen un rango superior dentro de la competencia.

El incidente no terminó ahí. Durante su incursión, Jawy también tuvo un altercado verbal con el mayoral, conocido por todos como “tío Pepe”. De acuerdo con el material mostrado en el programa, el creador de contenido lo insultó, lo que incrementó la gravedad de su falta. Esta actitud fue considerada una falta de respeto directa hacia la autoridad de la granja, lo que llevó a la producción a tomar cartas en el asunto de inmediato.

En un momento que quedó registrado por las cámaras, el conductor y mediador del reality le dijo Jawy cuál sería su consecuencia:

“Tienes que comprender que toda acción tiene una consecuencia. Ahora es tiempo de que enfrentes las repercusiones de tus actos. Aprovecha la noche en vela para reflexionar” Conductor de La granja VIP

El castigo consistió en pasar toda la noche en vela cuidando la fogata principal del campamento, una tarea simbólica que buscaba que el participante reflexionara sobre su comportamiento y aprendiera el valor de la disciplina y la responsabilidad. Durante esa noche, Jawy debía asegurarse de que el fuego permaneciera encendido sin importar las condiciones del clima o el cansancio.

Te puede interesar: Rey Grupero asegura que Sandra Itzel no es lo que parece y lanza advertencia en La granja VIP: ”Mosca muerta”

Jawy Méndez en La granja VIP / Francisco Mancera, Cortesía del conductor, internet, Redes sociales y YouTube MTVLA

¿Jawy Méndez cumplió realmente con su castigo en La granja VIP?

Aunque el fuego de la fogata de La granja VIP se mantuvo encendido toda la noche, lo que en teoría significaría que Jawy Méndez cumplió su castigo después de los insultos a Tío Pepe, muchos seguidores del programa no quedaron convencidos. En redes sociales comenzaron a circular videos y comentarios señalando que el influencer abandonó la fogata durante algunos minutos para entrar a la casa, echarse agua en la cara y regresar. Comentarios en redes sociales inundaron las cuentas de La granja:



“Ya, que se vaya a nominación directa”

“Desde que no acató las reglas desde un principio, esto también implica al capataz porque no hace cumplir las reglas”.

“Mi cara cuando veo que la producción castiga a Jawy como papá millenial”

Además, los fanáticos consideraron que el hecho de estar acompañado por sus amigos convirtió el castigo en una especie de “campamento nocturno” y no en una sanción real. Estas críticas generaron un fuerte debate sobre la imparcialidad de la producción y la posible protección hacia ciertos participantes del reality.

Te puede interesar: ¿Eleazar Gómez fue violento con su nueva novia? Su mánager rompe el silencio y ¿revela denuncia?

¿Qué medidas tomará la producción de La granja VIP contra Jawy por presuntamente no cumplir con su castigo?

Ante la presión en redes, la cuenta oficial del programa en X publicó un mensaje que levantó aún más sospechas:

“¡Atención granjeros! Jawy rompió las reglas y ahora ¡tiene que rendir cuentas! Castigo para Jawy hoy 9:00 PM” La granja VIP

Se lee en el comunicado compartido alrededor de las 2:30 de la mañana. Aunque no se detalló cuál será la nueva sanción, el anuncio desató expectativa entre los seguidores, quienes esperan que esta vez la producción actúe con más severidad. Hasta el momento, no se ha confirmado si Jawy enfrentará una penalización adicional o si será enviado directamente a nominación.