Sandra Itzel cree que Lis Vega la “rechaza” en ‘La granja VIP’¿ por culpa de Adrián Di Monte?: “Es amigo”

Sandra Itzel y Lis Vega han dejado clara su rivalidad en ‘La granja VIP’. Y es que, durante la gala de nominación del pasado 21 de octubre, esta última le dijo a la cantante que era una “falsa”, señalando que es alguien a quien “no quiere en su vida”.

Aunque en ese momento Sandra Itzel no respondió, posteriormente confesó la razón por la que cree que la actriz no la tolera. Según la celebridad, su exesposo, Adrián Di Monte, estaría involucrado, ¿cuál es la razón?

¿Por qué Lis Vega y Sandra Itzel están peleadas en ‘La granja VIP’?

El pleito entre Lis Vega y Sandra Itzel comenzó con una toalla. Vega agarró la toalla de Sandra Itzel por accidente. Ambas han dado diferentes versiones de la historia. Sin embargo, el público ha optado por creer la historia de Lis.

La actriz admitió que sí tomó la toalla de la cantante, pero por error, asegurando que hasta se disculpó, por lo que dice no comprender por qué su compañera se enojó. Por otra parte, Sandra sostiene que Lis, al principio, negó haber tomado la prenda.

Según la también ganadora de ‘Las estrellas bailan en Hoy’, tiempo después, Lis Vega le regresó la toalla diciéndole que la había tomado para “pintarse el pelo”. La joven indicó que esta clase de actitudes ha hecho que se sienta excluida del grupo de mujeres.

Todo explotó durante la gala de nominación. Linet Puente le preguntó a Sandra si se estaba sintiendo excluida y por quién. La artista evitó la pregunta y solo dijo que ella siempre tratará de dar lo mejor de sí. Ante esto, Lis señaló que no creía en sus palabras.

“Yo no le compro las palabras y no le creo nada de lo que dice. Definitivamente, no la quiero en mi vida. Es una decisión que tomé con lo que he evolucionado. Me da mucha pena porque hay palabras bonitas que vienen con fondos negativos”, indicó.

¿Por qué Adrián Di Monte estaría involucrado en el “rechazo” de Lis Vega hacia Sandra Itzel en ‘La granja VIP’?

Tras lo ocurrido, Sandra Itzel se acercó a Eleazar Gómez y le platicó sobre la actitud que Lis Vega ha tomado con ella. La cantante, aparentemente, cree que todo tiene que ver con Adrián Di Monte, su exesposo, a quien ha señalado por presunta violencia.

Si bien no mencionó nombres de manera directa, para muchos, sus palabras involucran al exparticipante de ‘La casa de los famosos México 2025’.

“Tengo mucho tiempo en mi cuarto pensando sola. Me puse a pensar y dije, claro, cuando llegué el primer día, ella dijo: ‘ay, ya le rompí la maleta a mi amigo fulano de tal’, y ese amigo, a su vez, es amigo de otra persona. Fue cuando dije: ‘¿será?’ Como que se me echó a andar la mente un poco” Sandra Itzel

Eleazar le pidió que fuera más específica, pues no entendía a qué se refería. Ante esto, Sandra simplemente dijo que había prometido no hablar “de esa persona” en el reality. La plática finalizó con el actor diciendo que, si bien tampoco tiene intención de hablar de cosas pasadas por el momento, todo lo estaría orillando a dar su “versión de la historia”.

Esta conversación dio mucho de qué hablar; aunque hubo algunos usuarios que defendieron a la joven, la gran mayoría la acusó de “hacerse la víctima” y de ser una “pick-me”.

¿Qué pasó entre Sandra Itzel y Adrián Di Monte?

Adrián Di Monte y Sandra Itzel protagonizaron uno de los matrimonios y rupturas más polémicos del medio artístico. Aun cuando ya se divorciaron legalmente, siguen enfrascados en batallas legales. Aquí te dejamos la cronología:

2013: Adrián y Sandra se conocen en una telenovela. Tras un tiempo de convivencia, iniciaron una relación.

Adrián y Sandra se conocen en una telenovela. Tras un tiempo de convivencia, iniciaron una relación. 2014-2015: Se comprometen y se casan en una ceremonia privada. Se mostraron muy unidos y hasta trabajaron en diversos proyectos.

Se comprometen y se casan en una ceremonia privada. Se mostraron muy unidos y hasta trabajaron en diversos proyectos. 2020-2022: Se rumora que hay problemas en su matrimonio. Se separaron, pero intentaron reconciliarse, entrando en el reality ‘Inseparables’. Al final, no funcionó y la ruptura fue definitiva.

Se rumora que hay problemas en su matrimonio. Se separaron, pero intentaron reconciliarse, entrando en el reality ‘Inseparables’. Al final, no funcionó y la ruptura fue definitiva. 2023: Sandra Itzel expone a Adrián Di Monte por serle infiel y maltratarla tanto física como psicológicamente. Él reacciona y admite la infidelidad, pero niega el maltrato.

Sandra Itzel expone a Adrián Di Monte por serle infiel y maltratarla tanto física como psicológicamente. Él reacciona y admite la infidelidad, pero niega el maltrato. 2024-2025: Se divorcian legalmente. Ella inicia acciones legales por supuesta violencia, él la contrademandó por lo mismo. Hace unos meses, la actriz compartió que las autoridades le concedieron medidas cautelares, por lo que Adrián no puede hablar de ella ni acercarse.

