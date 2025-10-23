¿Tío Pepe renuncia a La granja VIP? Da “like” a ataques contra Jawy y Sergio Mayer Mori en medio del escándalo

Las tensiones dentro de La granja VIP alcanzaron un nuevo punto de ebullición. Tras el castigo impuesto a Jawy por ofender al tío Pepe, el Mayoral del programa, el influencer reaccionó en redes sociales con una serie de “me gusta” que desataron una ola de comentarios entre los seguidores del reality.

El incidente ocurrió luego de que el conductor anunciara una sanción ejemplar para Jawy, quien fue asignado a cuidar una fogata durante la noche como parte de su castigo. Sin embargo, el exintegrante de Acapulco Shore habría incumplido la tarea, recibiendo ayuda de sus compañeros Kike Mayagoitia, Eleazar Gómez, Sergio Mayer Mori y Omahi. La producción aún evalúa posibles sanciones adicionales ante el supuesto desacato.

Te puede interesar: Sandra Itzel cree que Lis Vega la “rechaza” en ‘La granja VIP’¿ por culpa de Adrián Di Monte?: “Es amigo”

Acusan a Jawy Méndez de no realizar el castigo que le habían dado en La granja VIP / Captura de pantalla

¿Qué hizo el tío Pepe que encendió las redes sociales?

El tío Pepe, conocido por su carisma y papel como Mayoral dentro de La granja VIP, pasó de ser una figura querida por el público a convertirse en protagonista de una nueva controversia digital. Todo comenzó cuando usuarios de TikTok detectaron que el Mayoral había dado “me gusta” a varios comentarios ofensivos dirigidos a los participantes del reality, entre ellos Jawy, Eleazar Gómez, Kike Mayagoitia, Sergio Mayer Mori y Omahi.

Uno de los mensajes a los que le dio like fue uno en el que una usuaria en tono de broma, preguntó por qué no había un perro dentro de la granja. A lo que otro usuario respondió: “¿Cómo de que no? Si ahí está Eleazar, Sergio y el bulldog de Omahi”. Esta frase, acompañada de emojis, fue interpretada por muchos como una burla directa hacia los concursantes, generando un aluvión de reacciones y comentarios divididos entre los fans.

Pero no fue el único caso. En otra publicación, una tiktoker celebró abiertamente las críticas hacia los granjeros más polémicos, escribiendo que “por fin alguien se atreve a decir lo que todos piensan de Jawy, Eleazar y Mayer Mori”. El Tío Pepe dejó su característico corazón en el comentario, lo que fue suficiente para que los seguidores lo acusaran de respaldar los ataques hacia los participantes del programa.

Los “likes” del Mayoral se multiplicaron rápidamente y comenzaron a circular capturas de pantalla que se viralizaron en cuestión de horas. Las imágenes, compartidas en grupos de fans y cuentas dedicadas al reality, desataron especulaciones sobre su estado emocional y su relación con los demás integrantes del show. Mientras algunos internautas consideraron que se trataba de simples interacciones sin mala intención, otros aseguraron que sus reacciones confirmaban el distanciamiento con los concursantes y una posible molestia tras los insultos recibidos por parte de Jawy.

Te puede interesar: Bea, Fabiola Campomanes y Jawy sufren accidente en La granja VIP: ¿Fueron hospitalizados de emergencia?

Reacciones del tío Pepe / Captura de pantalla

¿Tío Pepe renunció a La granja VIP, después del pleito con Jawy Méndez?

La ausencia del tío Pepe en las últimas grabaciones de La granja VIP encendió las alarmas entre los seguidores del reality. Todo ocurrió después del fuerte enfrentamiento con Jawy Méndez, quien lo insultó dentro del programa, hecho que provocó indignación tanto en los televidentes como en sus compañeros de granja.

Tras el incidente, la producción decidió castigar a Jawy obligándolo a cuidar una fogata durante la noche, con la advertencia de que, si incumplía, volvería a ocupar el puesto de peón. Sin embargo, el exintegrante de Acapulco Shore no cumplió totalmente con la sanción, lo que reavivó la controversia y aumentó la tensión entre los granjeros.

Pocas horas después, los espectadores notaron que el Tío Pepe no apareció en su papel habitual de Mayoral, lo que generó una ola de rumores sobre su supuesta renuncia al reality. En redes sociales, especialmente en X, antes Twitter, los fans comenzaron a preguntarse si el carismático personaje había abandonado definitivamente el programa como protesta por el maltrato recibido.

De acuerdo con información publicada por Milenio, la ausencia del Tío Pepe se debió a que “se encontraba evaluando su permanencia” dentro del proyecto, aunque no se trataba de una salida confirmada. Por su parte, Infobae reportó que fuentes cercanas a la producción señalaron que “es posible que el Mayoral se reincorpore en las próximas horas”, sin ofrecer una fecha exacta ni confirmar su regreso.

Te puede interesar: Jawy Méndez vuelve a rompe las reglas en La granja VIP y la producción se pronuncia ¿Expulsión inmediata?

Tío Pepe / Redes sociales

¿Cuándo ver la gala de La granja VIP y cómo votar por tu granjero favorito?

El éxito de La granja VIP ha mantenido a miles de espectadores atentos cada semana, y una de las preguntas más frecuentes entre los fans es cuándo se transmiten las galas y cómo apoyar a sus concursantes preferidos. Con tantas polémicas y estrategias dentro del reality de TV Azteca, las votaciones se han convertido en una parte esencial para definir quién continúa en la competencia y quién debe abandonar la granja.

El programa se transmite de lunes a viernes a las 21:00 horas (hora del centro de México) por el canal Azteca UNO, donde se muestran los momentos más intensos de convivencia, retos y conflictos entre los granjeros. Además, para los más fanáticos, TV Azteca ofrece transmisiones adicionales y clips exclusivos a través de su página oficial y redes sociales, así como contenido extendido en su canal de YouTube, donde se puede seguir la vida de los granjeros las 24 horas.

Para votar por tu favorito debes seguir los siguientes pasos:



Desde la página web oficial: tvazteca.com/aztecauno/la-granja-vip/vota

Desde la app “TV Azteca En Vivo”, disponible para dispositivos Android y iOS.

Una vez dentro de la plataforma, el proceso es sencillo:



Inicia sesión o regístrate.

Entra a la sección “Vota por tu granjero favorito”.

Selecciona al participante que deseas apoyar.

Asigna el número de votos que quieras enviar.

Por lo general, cada usuario puede emitir hasta 10 votos diarios. Sin embargo, hay dinámicas especiales que permiten obtener votos extra (hasta 60 o más por día) al participar en encuestas o actividades promocionales.

Te puede interesar: La granja VIP: Linet Puente enfrenta a Sandra Itzel y le llama “pick me girl” ¡Rompió en llanto!