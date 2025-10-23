¿Tío Pepe deja ‘La granja VIP’? Lanza mensaje tras el insulto de Jawy Méndez: “Las palabras destruyen”

Una nueva polémica se desata en ‘La granja VIP’. Y es que, luego de que Jawy insultara al tío Pepe, quien es el mayoral y el encargado de enseñarles a los granjeros todo lo relacionado con el campo, ha surgido la duda de si seguirá en el reality.

Durante la gala del pasado 21 de octubre, el conductor de ‘La granja VIP’ les dejó saber a todos los granjeros que el tío Pepe había escuchado las palabras ofensivas del influencer, mencionando que se había sentido muy ofendido y no sabía si regresaría al show.

Este 22 de octubre, el mayoral se ausentó y, en su lugar, llegó una chica que trabaja con él. La mujer se encargó de enseñarles cómo cosechar. Esto generó mucha más incertidumbre sobre qué pasará con don Pepe. En medio de todo esto, el señor lanza un contundente mensaje y, ¿confirma su salida del show? ¡Te contamos!

Tío Pepe / Redes sociales

¿Qué dijo Jawy Méndez sobre el tío Pepe en ‘La granja VIP’?

Todo se suscitó a inicios de esta semana. Jawy Méndez, en La granja VIP, estaba platicando con algunos compañeros cuando, en algún punto, puso en duda la capacidad del mayoral.

“Le hubiéramos dicho que dejará grabado algo (a Carolina Ross), no al pen… del tío Pepe” Jawy Méndez

Si bien posteriormente el creador de contenido se disculpó ante las cámaras y mencionó que todo había sido parte de un juego, el tío Pepe ya no ha vuelto a aparecer. En tanto que las burlas hacia él no han cesado.

En esta ocasión, no fueron por parte de Jawy, sino de Kike Mayagoitia. Durante una plática con algunos compañeros, afirmó que el tío Pepe se había ausentado debido a que “estaba en terapia”, lo que ocasionó mucha polémica.

Cabe destacar que Méndez fue castigado por romper las reglas como peón y no ser respetuoso con el Tío Pepe. Se vio obligado a cuidar una fogata toda la noche; si esta se llegaba a apagar, sus compañeros se quedarían sin una porción de alimento. Ahora, usuarios de redes esperan que esta noche también se sancione a Kike por su comentario sobre don Pepe.

Jawy Méndez / Redes sociales

¿Qué dijo el tío Pepe tras el insulto de Jawy Méndez en ‘La granja VIP’?

Hace unas horas, el tío Pepe compartió un video en su cuenta de TikTok. Si bien no mencionó a Jawy Méndez ni la razón por la que se ausentó de ‘La granja VIP’, hizo una reflexión sobre el poder de las palabras.

Resaltó que las personas deben tener cuidado con lo que dicen, ya que pueden causar bien o mal a otras personas, reiterando que las palabras dichas forman parte de lo que define a una persona.

“Hoy quiero hablarles de una virtud que, a veces, pasamos por alto: el respeto. El respeto forma parte de nuestras actitudes como personas. Nuestras acciones y nuestras palabras están regidas por ello. Por eso debemos cuidar nuestras acciones y palabras. Nuestras palabras tienen el poder de construir o destruir. Eligamos correctamente nuestras palabras” Tío Pepe

Para muchos, su mensaje fue una especie de despedida y una señal definitiva de que no volverá a ‘La granja VIP’, por lo que los usuarios prometieron que, si vuelve, sacarán a Jawy cuando quede nominado.

¿Cuándo y dónde ver la gala de hoy 22 de octubre de ‘La granja VIP’?

Este miércoles 22 de octubre, se llevará a cabo la ‘Asamblea’ en ‘La granja VIP’, en la que los granjeros nominarán cara a cara, diciendo sus motivos. Comenzará a las 9 pm. y se podrá ver por el canal de Azteca UNO, así como por la plataforma de Disney+.

Actualmente, hay dos nominados que son:

Eleazar Gómez

Lis Vega

Kristal Silva, conductora del show, adelantó que los granjeros que acompañaron a Jawy en su castigo podrían ser sancionados. Se desconoce si también Kike recibirá alguna clase de regaño por lo que dijo sobre el tío Pepe.

