La granja VIP: Linet Puente enfrenta a Sandra Itzel y le llama “pick me girl” ¡Rompió en llanto!

La más reciente controversia en La granja VIP la encendió Linet Puente, conductora de Ventaneando, quien arremetió duramente contra Sandra Itzel, desatando una ola de reacciones entre otros analistas del programa. ¿Qué dijo exactamente?

¿Qué es una “pick me girl”?

El término “pick me girl” es comúnmente usado en redes sociales para referirse a mujeres que intentan ganar la aprobación de los hombres mostrándose como “distintas” al resto. Esta postura puede manifestarse al alejarse de comportamientos tradicionalmente femeninos, restarse mérito a sí mismas o criticar a otras mujeres, todo con la intención de parecer más atractiva o deseable para los hombres.

La expresión tiene su origen en una escena de la serie Grey’s Anatomy (2006), donde el personaje Meredith Grey dice: “Pick me, choose me, love me” (“Elígeme, escógeme, ámame”).

Con el auge de plataformas como TikTok, X e Instagram, el término se volvió popular para describir actitudes vistas como sumisas o que buscan validación masculina de forma constante.

¿Por qué Linet Puente llamó “pick me girl” a Sandra Itzel en La granja VIP?

Durante la última gala de La granja VIP, se presentaron imágenes que mostraban el aislamiento de Sandra Itzel respecto a las otras participantes femeninas. Fue entonces cuando Linet Puente lanzó una fuerte crítica hacia la actriz y cantante, acusándola de buscar constantemente la aprobación de los hombres dentro del programa, incluso a costa de sus compañeras.

“ No hay nada peor para nadie y mucho menos para las mujeres que otra mujer no sea frontal que sea dos caras que sea traicionera y te voy a decir algo hay un término que es un término en inglés que es ‘Pick me girl’... ”, declaró Linet en plena transmisión.

Según la conductora de Ventaneando, una “Pick me Girl” es aquella mujer que menosprecia a otras con tal de obtener validación masculina.

Una ‘Pick me girl’ es una mujer que busca la aprobación y validación de los hombres, mediante el menosprecio de otras mujeres y eso es lo que hace Sandra Itzel, busca a los hombres, le llora a ellos, les coquetea a ellos y traiciona a las mujeres y eso no está bien y ya se dieron cuenta todas. Linet Puente

La crítica de Linet no tardó en generar eco tanto dentro como fuera del programa, dividiendo opiniones entre quienes apoyan la franqueza de la periodista y quienes consideran que sus palabras son un ataque injustificado.

Posteriormente, Linet Puente tuvo la oportunidad de lanzar una pregunta a Sandra Itzel. La conductora preguntó "¿Cómo te llevas con tus compañeras?”. Sandra Itzel respondió rápidamente al cuestionamiento:

Soy una persona que soy sumamente amorosa y esa personalidad la tengo desde niña, es una personalidad que no voy a cambiar. Creo que en un mundo tan lleno de máscaras e hipocresías, una persona con un corazón bueno, noble y honesto es vista como hipócrita, mustia, falsa mentirosa. (...) No voy a cambiar quien soy. Sandra Itzel

Ante estas palabras, Lis Vega arremetió contra Itzel a sus declaraciones hechas, y que ella no compra ese “discurso":

Yo no le compro las palabras y que no le creo nada de lo que dice, y que definitivamente no la quiero en mi vida y es una decisión que tomé. (...) No la quiero a ella en mi vida porque no creo en lo que dice y lo que profesa. Lis Vega

Tras estos encares, Sandra Itzel rompió en llanto.

¿A qué otras actrices mexicanas han catalogado como “pick me girl”?

El concepto de las “pick me girl” ha sido utilizado aún en más ocasiones dentro de la escena del espectáculo. Uno de los casos más recientes fue en La casa de los famosos México, ya que según internautas, Mar Contreras, integrante del team Noche, fuera incluida dentro del universo “pick me”.

Aquí te dejamos otras celebridades que han sido llamadas “pick me girl":



Mariana Echeverría: Exintegrante de La casa de los famosos México



Susana Zabaleta comentarios críticos a una querida cantante mexicana y los procedimientos estéticos en general . Estas declaraciones hicieron que algunos la vieran como alguien que intenta sobresalir a través de la descalificación hacia otras mujeres .



. Estas declaraciones hicieron que algunos la vieran como alguien que intenta sobresalir a través de la . Briggitte Bozzo: También fue señalada en redes sociales especialmente por su tendencia a acercarse a los hombres durante situaciones de conflicto, lo que fue interpretado como una estrategia para obtener su apoyo o visibilidad.

