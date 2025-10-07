¿Susana Zabaleta y Ricardo Pérez terminaron su relación? Lanza mensaje y desata rumores: “Cuesta trabajo”

Un misterioso mensaje de Susana Zabaleta desató rumores sobre su presunta ruptura con Ricardo Pérez tras las especulaciones de supuesta infidelidad. Las redes sociales explotaron por dicha controversia. Cabe señalar que su relación ha estado envuelta de controversia, principalmente por la diferencia de edad entre ellos. ¿Terminó su romance?

En medio de todo el escándalo que enfrentan Susana Zabaleta y Ricardo Pérez, no solo por los rumores de una presunta infidelidad, el encontronazo con la prensa, así como sus polémicas declaraciones en contra de Christian Nodal, la cantante y actriz desató controversia por la publicación que lanzó en redes sociales. ¿De qué se trata?

¿Por qué dicen que Ricardo Pérez le fue infiel a Susana Zabaleta?

Hace unas semanas, surgieron rumores sobre una posible infidelidad de Ricardo Pérez hacia Susana Zabaleta con su exnovia, Samii Herrera. Según Gabo Cuevas en ‘Cállate los ojos’ , el comediante habría retomado la comunicación con la joven mediante mensajes con presunto tono “coqueto”.

Por esta razón, Samii dijo que sí existió contacto, aunque aclaró que no hubo intenciones románticas. En un encuentro con la prensa, la joven mostró las conversaciones y explicó que Pérez la buscó únicamente para pedirle que dejara de mencionarlo públicamente. Además, reveló que él le propuso reunirse para “desahogarse”, pero ella rechazó la invitación.

Tiempo después, la influencer compartió un video en sus redes sociales donde afirmó que, desde su ruptura en 2023, ha recibido numerosos ataques por parte de los seguidores del comediante. Asimismo, acusó a Ricardo de intentar desacreditarla y hacerla parecer una “mentirosa”.

“Hoy decido hablar porque esta persona (Ricardo Pérez), intentó pintarme como mentirosa, como alguien que inventa y como alguien sin credibilidad, y yo ya no quiero seguir tolerando que me arrastren a una historia que a mí no me pertenece”. Samii Herrera

Ante esto, Susana Zabaleta contestó contundente a Samii. Señaló que, posiblemente, le pagaron a la creadora de contenido para salir a hablar de esta situación.

¿Qué le dijo Susana Zabaleta a Samii Pérez sobre la presunta infidelidad de Ricardo Pérez?

En una entrevista con Maía Julia Lafuente en Telediario, Susana Zabaleta contestó a las declaraciones de Samii Herrera, ex de Ricardo Pérez, sobre los mensajes que intercambió con el conductor de ‘La cotorrisa’. En dicha plática, comentó que la ex de la comediante presuntamente ‘habría recibido dinero’ para salir a hablar.

“Ahora sacaron el rollo de que Ricardo me es infiel, entonces tú dices: ‘¿De verdad creen que nos pueden separar por algo así?’ La novia se prestó, yo no sé si le han de haber pagado, seguro le pagaron un dinero para que dijera (eso), entonces son muy tristes todas estas cosas”. Susana Zabaleta

Del mismo modo, la actriz reiteró sus críticas hacia la prensa. Los señaló de ejercer misoginia al responsabilizarla por las acciones de su pareja. Además, afirmó que Ricardo únicamente salió en su defensa.

“Para mí fue un hombre protegiendo a su mujer, lo cual se me hace maravilloso y él tiene la forma. Algunos lo hacen a trancazos, otros a mentadas de madre, él lo hizo de la forma en que lo sabe hacer”, agregó.

¿Ricardo Pérez y Susana Zabaleta terminaron su noviazgo tras presunta infidelidad?

En esta ocasión, lo que causó total revuelo fue la reciente publicación de Susana Zabaleta, en la que habría dado a entender que presuntamente habría terminado su relación con Ricardo Pérez. ¿Será?

A través de su cuenta oficial de TikTok, Susana publicó un paisaje de Monclova, su ciudad natal, pero lo que llamó la atención fue su misterioso mensaje. En su historia, la famosa posteó un video que decía:

“No me gusta que se termine nada, menos lo que cuesta tanto trabajo construir, como las relaciones”. Susana Zabaleta

La publicación fue vista por muchos como una clara indirecta hacia lo que supuestamente pasaría en su relación con Ricardo Pérez, especialmente porque surge tras varias semanas sin apariciones públicas juntos.

Los seguidores no tardaron en especular que presuntamente algo habría cambiado en su relación y que, aunque Susana no lo habría expresado de forma directa, el mensaje transmitía cierta nostalgia o incluso un posible final.

Por otro lado, Susana hizo la misma publicación en Instagram, en la cual lanzó un mensaje muy diferente. Este en alusión a su madre.

“Siempre se me hace poco estar en Monclova, gracias ma”, se lee.

Lo anterior generó especulaciones entre usuarios de que, posiblemente, ambos mensajes serían dedicados a su mamá. No obstante, todos los comentarios serían meras especulaciones.

Al momento, Susana Zabaleta y Ricardo Pérez no se han pronunciado con respecto a una posible ruptura entre ellos. No obstante, sus seguidores esperan que muy pronto reaparezcan juntos y todo se quede en el terreno de la especulación.