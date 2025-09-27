Exnovia de Ricardo Pérez exhibe sus conversaciones; ¿infidelidad?: “Tienes un lugar en mi corazón”

El escándalo para Ricardo Pérez, conductor de ‘La cotorrisa’, no cesa. En medio de su pelea con la prensa y la denuncia que existiría en su contra por presunto acoso, su exnovia, Samii Herrera, no solo da detalles de su relación, sino que también expone los mensajes que él le envió recientemente, ¿infidelidad a Susana Zabaleta?

Ricardo Pérez y Samii Herrera / Redes sociales

¿Cómo fue la relación entre Ricardo Pérez, conductor de ‘La cotorrisa’, y su exnovia, Sami Herrera?

Durante un reciente encuentro con los reporteros, Sami Herrera, exnovia de Ricardo Pérez, comenzó narrando que su romance con el influencer fue algo complicado, ya que, entre otras cosas, él insistía en tener una relación abierta, pese a que ella le dejó claro que no le interesaba.

También sugirió que pudo haberle sido infiel. Aunque admitió no haber visto esto, afirmó que sí había visto “muchas pruebas” que se lo habrían confirmado. Según la joven, no había querido hablar mucho del tema por “sororidad” a Susana Zabaleta, ya que ella “nunca le ha hecho nada”.

“Yo me he quedado callada ante muchísimas cosas y por muchísimo tiempo… El hecho de que él no se haga cargo de sus acciones es una situación bien complicada porque no solo ha pasado conmigo, ha pasado con exnovias que ha tenido… Violencia nunca hubo, pero sí hubo infidelidades. Yo no puedo confirmar que me haya sido infiel, pero sí había pruebas. Lo percibía, me mandaba. A mí muchas veces me quiso decir que tuvieramos una relación abierta, pero yo mil veces le dije que no” Samii Herrera, exnovia de Ricardo Pérez

Al cuestionarle si realmente Ricardo le fue infiel con la cantante, Samii simplemente se limitó a decir que no podía confirmarlo, pues nunca “revisó fechas” para saberlo.

“Te voy a ser muy honesta, no me he puesto a ver fechas, no me he puesto a revisar calendarios para revisar si seguíamos juntos o no. Él me dice que no estábamos juntos, pero mucha gente me dice que sí estábamos juntos. Por mi paz mental, quise dejar este tema. No sabría decir si es una persona narcisista”, manifestó.

¿Ricardo Pérez, conductor de ‘La cotorrisa’, le es infiel a Susana Zabaleta?

Durante la conversación, la exnovia de Ricardo Pérez se dijo muy molesta de que el influencer no reconozca públicamente que le mandó un mensaje o que, al menos, le pida a su fandom que deje de atacarla.

Y es que Samii considera que, al quedarse callado, solo provoca que su propia “comunidad”, la que define como “corderitos”, ejerza la “violencia” en su lugar.

En dicho mensaje, Ricardo simplemente le exige que deje de hablar sobre él. También le aclara que no le fue infiel, pues, cuando terminaron, “ni siquiera conocía a Susana” y la invitó a tomarse un café con él para que pudiera “sacar de su pecho” todo lo que siente.

“Nunca he hablado de ti porque te guardo respeto y cariño. No exijo lo mismo, pero yo sí quisiera hacerte ver que se ve mal para ti y para mí. Creo que nunca nos hicimos ma… como para querer terminar mal o enemistarnos. Te guardo un lugar especial en mi corazón y si necesitas algo, aquí estoy”, se lee en la captura.

En respuesta, Samii simplemente le dice que no le interesa hablar con él porque no se hace “responsable” de lo que “hizo” y simplemente desea que la dejen de relacionar con él.

Mensajes de Ricardo Pérez a su ex / Redes sociales

¿Exnovia de Ricardo Pérez, conductor de ‘La cotorrisa’, está enojada con él?

En 2024, una amiga cercana a Samii Herrera, ex de Ricardo Pérez, contó para TVNotas que la influencer se sentía sumamente molesta de que la hayan “cambiado” por una “vieja”. Esto, en referencia a la relación de Ricardo Pérez con Susana Zabaleta.

También expresó que, supuestamente, el romance de Ricardo y Samii fue sumamente tóxico, ya que ella era sumamente “posesiva”, destacando que la única razón por la que duraron casi dos años juntos fue por la “química sexual” que tenían.

“Samii es una mujer hermosa. Duró con Ricardo más de un año. Durante ese tiempo tuvieron muchos conflictos. Ella era muy demandante con él, celosa y bastante posesiva. Esto a Ricardo no le agradaba. Hizo que la relación se fuera quebrantando poco a poco. Samii es joven, hermosa, tiene cuerpazo. Pero sigue empecinada y obsesionada con Ricardo. Susana la tiene mal, aunque diga que no”, narró.

