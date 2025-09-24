¿Ricardo Pérez presuntamente intentó conquistar a Galilea Montijo antes de Susana Zabaleta? Esto revelaron

En los últimos días, Ricardo Pérez y Susana Zabaleta han sido tendencia por los dimes y diretes en torno a su relación. El comediante no solo ha salido a defender a su pareja tras un incidente con la prensa, sino que ahora enfrenta nuevos rumores que lo vinculan con otra famosa de la televisión mexicana: Galilea Montijo. Según versiones que circularon en el programa Todo para la mujer, el comediante, presuntamente, habría pensado en conquistar a la conductora de Hoy antes de acercarse a la cantante y actriz de 60 años. ¿Como fue?

¿Ricardo Pérez, presuntamente, habría querido ser novio de Galilea Montijo antes que de Susana Zabaleta?

Aunque actualmente el foco está en el noviazgo entre Ricardo Pérez y Susana Zabaleta, un nuevo rumor ha comenzado a circular en el mundo del espectáculo: se dice que el comediante, presuntamente, habría tenido intenciones de acercarse a Galilea Montijo antes que a la cantante. Esta versión fue mencionada en el programa Todo para la mujer, donde los conductores soltaron lo que podría ser una bomba mediática.

Según lo que comentó Vicky López en Todo para la mujer, Ricardo Pérez presuntamente habría considerado a Galilea Montijo, como su posible pareja antes de iniciar su relación con Susana Zabaleta. “Se dice, esto no me consta, pero dicen que primero pensó en buscarse de novia a Galilea”, expresó la conductora, dejando claro que se trata de un chisme sin confirmar, pero que ha generado conversación.

Se dice que, presuntamente, Ricardo Pérez no habría logrado acercarse sentimentalmente a Galilea Montijo, y que, tras ese intento fallido, presuntamente habría comenzado a buscar una relación con Susana Zabaleta, con quien lleva más de un año de relación amorosa. Según los conductores del programa Todo para la mujer, el comediante, presuntamente, habría preparado cuidadosamente sus conversaciones para conquistar a la cantante durante su participación en Divina comida. “Ya tenía estudiado todo”, aseguró Vicky López, insinuando que Ricardo habría planeado su acercamiento desde antes.

¿Galilea Montijo ignoró a Ricardo Pérez? Esto opinó Maxine Woodside sobre el supuesto intento de conquista

Maxine Woodside también se sumó al rumor y fue tajante al asegurar que, en su opinión, Galilea Montijo jamás le habría hecho caso a Ricardo Pérez. La periodista señaló que el comediante “no tendría ninguna oportunidad” con la conductora de Hoy, ya que ella tiene pareja y, según sus palabras, “un muñeco” de novio. “¿Qué no conoce al novio de Galilea? Cómo le va a echar el perro cuando ella ya tiene pareja”, expresó durante el programa Todo para la mujer.

Aunque no hay pruebas concretas de que Ricardo, presuntamente, haya intentado algo más allá de un interés superficial, el comentario desató controversia, pues se suma a la creciente lista de rumores sobre su vida amorosa y sus supuestas estrategias para acercarse a figuras públicas.

¿Ricardo Pérez fue violento con Samii Herrera, su exnovia? Esto se dijo en Todo para la mujer

Otro tema que salió a la luz durante el programa fue una supuesta denuncia de maltrato por parte de Samii Herrera, exnovia de Ricardo Pérez. De acuerdo con uno de los conductores, Samii, presuntamente confesó que el comediante la habría mal durante su relación.

“Yo platiqué con Samii Herrera hace unas dos horas. Ella me dijo que todo lo que dijo Gabo (Cuevas) es real, que él la buscó”, comentó uno de los presentadores, dejando entrever que Ricardo habría tenido conductas cuestionables mientras ya estaba saliendo con Susana Zabaleta.

Aunque los conductores se deslindaron de la veracidad de esta información con la frase “en teoría”, el mensaje fue claro: “Cuídate, Zabaleta”, dijo Maxine Woodside, preocupada por lo que podría estar viviendo la cantante.

Hasta el momento, Ricardo Pérez no ha dado declaraciones sobre estos señalamientos, pero sí pidió a sus seguidores que, en lugar de comentar sobre los rumores, apoyen los próximos conciertos de Susana Zabaleta.

Cabe señalar que la información antes mencionada no ha sido confirmada por Ricardo Pérez, Galilea Montijo, Susana Zabaleta y Samii Herrera. Por esta razón, todo lo anterior queda en estricta calidad de RUMOR.