Mijares: Cantante mexicana lo llama “cretinazo” y hace fuerte revelación: ¡Canceló su boda por él!

Una cantante mexicana, integrante del icónico grupo Pandora, sorprendió al hablar sin filtros sobre uno de los episodios más complejos de su vida sentimental. En una reciente entrevista, la intérprete no solo confesó que estuvo profundamente enamorada de Manuel Mijares, sino que también reveló que ese sentimiento la llevó a cancelar su compromiso matrimonial con el actor Edgardo Gazcón. ¿De quién se trata?

Flans y Pandora / Redes sociales

¿Qué cantante mexicana canceló su boda, por estar enamorada de Mijares?

Durante su participación en el podcast Cara a Cara con Cora, conducido por Cora Nelda González, Mayte Lascurain, parte de la agrupación Pandora, explicó que, aunque nunca tuvo una relación formal con Mijares, sí existió un lazo emocional intenso que se extendió por casi ocho años.

La cantante recordó cómo lo conoció cuando ambos realizaban jingles publicitarios y cómo, poco a poco, comenzó a sentirse atraída por él.

“ Yo me enamoré de Manuel, de la tranquilidad que me daba estar con un hombre por primera vez ”, confesó. Para Lascurain, Mijares representaba una figura distinta a las que había conocido antes: alguien que no la intimidaba y con quien se sentía segura. Sin embargo, con el paso del tiempo comprendió que se trataba de un amor desigual.

Te puede interesar: Mijares bajo más de 22 kilos en 2 meses y medio, ¡estuvo a punto del infarto!

Mayte Lascurain reacciona a críticas por no estar arreglada. / Instagram: @maytelascurainoficial

¿Por qué Mijares fue el culpable de que Mayte Lascurain, integrante de Pandora, cancelara su boda?

Uno de los momentos más fuertes de la entrevista fue cuando Mayte Lascurain, de Pandora, habló de Edgardo Gazcón, el hombre con quien estuvo comprometida en 1991. Con la voz cargada de nostalgia, reconoció que él fue “ el hombre que más me ha amado ”.

La cantante explicó que decidió cancelar la boda porque se sentía culpable de amar a otro hombre. “ Yo viví con una culpa tremenda mucho tiempo ”, aseguró, revelando que esa decisión la persiguió emocionalmente durante años, incluso después de casarse con Fernando Iriarte, hijo de la periodista Maxine Woodside.

Edgardo siempre me amó. La única que amó, a ver si me entienden. Él sabe amar a otras personas y eso yo no lo supe hasta que me casé. Y yo viví con una culpa tremenda mucho tiempo, me casé con culpa porque cómo yo me pude haber echado para atrás con Edgardo. Mayte Lascurain

Mayte reconoció que no supo valorar en su momento la forma sana de amar de Gazcón y que solo entendió lo que significaba ese amor cuando ya era demasiado tarde. Esta confesión mostró una faceta vulnerable de la cantante, lejos del escenario y los reflectores.

Aunque aclaró que entre ella y Mijares solo hubo “besos y apapachos”, Mayte admitió que Mijares la buscaba únicamente cuando estaba soltero. “ Él me buscaba cuando no tenía novia, ¡cretinazo! ”, dijo.

Te puede interesar: Mayte Lascurain reaparece y habla de su estado de salud

¿Quién es Mayte Lascurain y con quién está casada actualmente?

Mayte Lascurain es una cantante mexicana conocida principalmente por ser una de las miembros fundadoras del exitoso grupo femenino Pandora, considerado uno de los referentes del pop en español.

Antes de alcanzar el reconocimiento, participó en diversos proyectos musicales y en la grabación de jingles publicitarios, una práctica habitual para muchos artistas en formación durante los años 80 y 90. En 1985, se unió oficialmente a Pandora, junto a Isabel y Fernanda Meade, bajo la producción de Joaquín “El Güero” Castro.

Estuvo casada con Fernando Iriarte, hijo de la periodista Maxine Woodside, tras su “relación” intermitente con Mijares, y el “fallido” compromiso con Edgardo Gazcón.

Tal vez te interese: Mayte Lascurain impacta a todos al perder 15 kilos