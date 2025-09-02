Mijares bajo más de 22 kilos en 2 meses y medio, ¡estuvo a punto del infarto!

A lo largo de su carrera, Manuel Mijares (67 años) ha subido y bajado de peso en reiteradas ocasiones. Sin embargo, en los últimos meses ha perdido bastantes kilos y por ello ha sido objeto de especulaciones. Se ha hablado de que lleva una dieta muy extrema, el supuesto uso de medicamentos controlados, una operación e incluso una enfermedad.

También hay quienes, lejos de criticarlo, aplauden su cambio, pues aseguran que se ve mejor y que muestra más energía en el escenario.

Un amigo del cantante asegura que este no presta atención a los malos comentarios y que se encuentra muy cómodo con los cambios en su cuerpo.

“Él está súper feliz con su nueva imagen. Siempre había batallado con el peso porque le encanta comer. Aunque no le importaba tener unos kilitos de más. Solo cuando nació su primer hijo hizo todo lo posible por estar en forma. Como lo tuvo después de los 40 le preocupaba tener vitalidad para jugar futbol con él. Sin embargo, con el tiempo se fue relajando. Eso sí, cada que venía un lanzamiento de disco o alguna ocasión importante se ponía a dieta para lucir muy bien”.

¿Por qué Mijares decidió bajar de peso?

La motivación de Mijares para cuidarse siempre han sido sus hijos. “Él decidió volver a bajar de peso por salud, porque le quiere durar mucho más tiempo a sus hijos, que son lo que más ama en la vida. Aún es joven, tiene 67, y uno de sus mayores anhelos es poder conocer a sus nietos. Como se ve que José Manuel y Lucero todavía tardarán en dar ese paso, pues él tiene que estar saludable para cuando eso ocurra”.

El cantautor ha sido hermético para hablar de su bajada de peso. La única vez que hizo referencia a ello fue en junio. En un video junto a Yuri presumió que ya le quedaba un chaleco que usaba a finales de los 80. Dijo que ya pesaba 83 kilos, cuando a principios de año estaba arriba de los 100.

¿Cuántos kilos perdió Mijares en los últimos meses?

En julio, ‘Coque’ Muñiz reveló que su amigo Mijares ya había bajado más de 20 kilos en solo 2 meses y medio, gracias al apoyo de un doctor que le puso una dieta muy estricta. También reveló que él ya estaba yendo con el mismo médico.

Posteriormente, mencionó que el proceso de adelgazamiento tiene que ver con la cetosis. De acuerdo con la página médica Heathline, una dieta cetogénica (o keto) es un plan de alimentación bajo en carbohidratos y rico en grasas, con el que se puede bajar rápidamente.

¿Qué hizo Mijares para bajar más de 22 kilos en 2 meses?

Nuestra fuente asegura entender el silencio de Mijares. “Mi amigo siempre ha sido muy discreto en cuanto a su vida personal. Tal vez un día lo comparta, pero ahorita se siente bien así, sin tener que dar explicaciones. Para su dieta le hicieron estudios de sangre, y también le ha entrado al ejercicio”.

Esto ha propiciado la extensión de los rumores. “He leído que la gente se pregunta si está enfermo o si está tal vez tomando pastillas controladas o se inyecta Ozempic (medicamento que se usa para el tratamiento de la diabetes tipo 2 y que en algunas ocasiones se usa para disminuir la obesidad, con observación médica de por medio), pero a nadie le consta eso. A nosotros no nos lo ha mencionado. Además, tampoco andamos preguntándole. Si alguna de esas cosas que se dicen fuera verdad, él está en su derecho de decirlo o no decirlo públicamente. No es obligación hacerlo”.

“La mayoría de la gente en las redes alababa su transformación y le escribe que está muy guapo, pero también hay quienes le piden que ya le pare y no baje más, pero bueno, eso es decisión de él. Si se encuentra sano y sigue triunfando en los escenarios, donde lo entrega todo y el público no para de ovacionarlo, no tiene que preocuparse. Eso es lo importante”, concluyó.

Esta es la foto de Mijares que causó polémica en redes:

¿La salud de Mijares estuvo en riesgo?

Una persona que trabaja con el cantante reveló que su decisión de bajar de peso viene de una situación muy delicada:

“El año pasado tuvo una serie de presentaciones y en una de ellas tuvo que salir corriendo al hospital porque sentía un dolor muy agudo en el pecho. Realmente fue muy angustiante para todos los que estábamos ahí. Temimos lo peor”.

Su ingreso de emergencia al hospital trajo consigo un diagnóstico muy contundente de los médicos.

“Le dijeron que estuvo a punto de que le diera un infarto, que afortunadamente la había librado, y que qué bueno que había decidido ir y no esperarse, porque quién sabe qué habría ocurrido de no haber tomado esa decisión a tiempo”.

De ahí vino la orden médica. “Le dijeron que debía controlar su salud y bajar de peso para evitar que un infarto se produjera. Fue cuando Mijares empezó a reflexionar al respecto y este año ya tomó cartas en el asunto con los resultados que la gente ha visto desde hace unos meses”.

