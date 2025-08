Galilea Montijo presume con orgullo que perdió 10 kilos gracias a su novio Isaac Moreno

Durante las galas de “La casa de los famosos México 2025", Galilea Montijo no solo se ha robado las miradas por su carisma y conducción, sino también por su sorprendente transformación física.

Con impactantes atuendos que dejan al descubierto su figura renovada, la conductora ha mostrado un abdomen tonificado, brazos más definidos y un rostro visiblemente más perfilado, lo que ha generado múltiples comentarios entre el público y la prensa.

Galilea Montijo revela que gracias a Isaac Moreno ha bajado 10 kilos en un año

Aunque Galilea Montijo siempre ha destacado por su figura escultural, en sus más recientes apariciones televisivas el cambio es más que evidente. Y es que, tras la primera gala de eliminación del reality, Galilea confesó ante los micrófonos de Televisa que en esta nueva temporada luce 10 kilos menos en comparación con la anterior. La clave de su transformación, según reveló, ha sido su disciplina… y el amoroso acompañamiento de su pareja, el modelo español Isaac Moreno.

“Del año pasado a acá llevo 10 kilos menos. Sí se nota, ¿verdad? Pero también es importante sentimental y mentalmente… ¿Qué haces tú?”, dijo entre risas al ser cuestionada por los reporteros, mientras miraba a su novio, quien la acompañaba tras bambalinas.

Por su parte, Isaac Moreno no dudó en elogiar el esfuerzo de Galilea: “Nada que añadir. La genética que tiene ella es hermosísima, preciosa. Su disciplina, su esfuerzo y todo el trabajo lo hace ella. Yo solo la guío”.

Galilea Montijo presume que ha perdido 10 kilos gracias a su novio Isaac Moreno. / Instagram: @galileamontijo

¿Qué ha hecho Galilea Montijo para bajar de peso?

La conductora tapatía ha sorprendido con su figura más estilizada en “La casa de los famosos México 2025", revelando que el cambio no fue casualidad. Galilea comenzó a entrenar con pesas de la mano de su pareja, el modelo y coach Isaac Moreno, quien la motivó a incorporar una rutina más disciplinada.

Gracias a eso no solo perdió 10 kilos, sino que también ganó tono muscular y seguridad en sí misma. La presentadora ha confesado que el ejercicio se ha convertido en parte esencial de su bienestar físico y emocional.

La conductora del matutino Hoy también ha compartido detalles de este proceso a través de su cuenta de Instagram, donde expresó el profundo agradecimiento que siente hacia Isaac por acompañarla tanto física como emocionalmente.

“Sí llevo más de un año dándole a las pesas, sí me ha costado, sí lo sufro, pero el resultado lo veo en mi paz mental, físicamente y emocionalmente. Mi moqui Isaac Moreno, gracias por llevarme, aconsejarme y levantarme cuando ya no puedo. Ojo: no son solo las pesas, va a la par del método de Isaac Moreno. Te amo”, escribió en una publicación reciente.

Galilea Montijo brilla en “La casa de los famosos México 2025" con impactantes looks

Además de presumir su figura, Galilea también ha brillado en cada gala por sus looks sofisticados. En la misma entrevista, su equipo de estilismo reveló que en esta temporada optaron por un maquillaje mucho más natural, con el objetivo de resaltar la belleza real de la conductora.

“El maquillaje es mucho más natural. Ahora dejamos que la belleza de Galilea sea la protagónica”, comentó su maquillista. Sobre el vestido rojo que usó en la primera gala de nominación, explicaron que fue diseñado para reflejar la pasión y la trayectoria de Montijo.

Con disciplina, amor propio y el apoyo incondicional de su pareja, Galilea Montijo vive una de sus mejores etapas tanto personal como profesionalmente, demostrando que el cambio empieza desde adentro.

A sus 51 años, Galilea Montijo vive uno de sus mejores momentos tanto en lo profesional como en lo personal. Su transformación física no solo es resultado de disciplina y constancia, sino también de un acompañamiento amoroso y saludable,

