Galilea Montijo arremete contra Florinda Meza por llamar “defectos” a los hijos de Chespirito

Florinda Meza volvió a estar en boca de todos, pero no precisamente por su carrera artística. Desde que se estrenó la serie Chespirito: Sin querer queriendo, su figura ha sido cuestionada por usuarios en redes, y ahora también por figuras del medio, como Galilea Montijo, quien no se quedó callada ante las viejas declaraciones de la viuda de Roberto Gómez Bolaños.

Todo se desató cuando en el programa Hoy de ‘Las estrellas’ recordaron que Florinda, en una entrevista de 2004, se refirió a los hijos de Chespirito como “defectos”. Sí, así como lo lees. Aunque la actriz aclaró que fue una “forma de hablar”, el daño ya estaba hecho y muchos se le fueron encima, incluyendo a la popular conductora tapatía.

¿Qué dijo Galilea Montijo a Florinda Meza por sus declaraciones?

Durante la transmisión del programa Hoy, Galilea explotó en vivo luego de que transmitieran el polémico clip de Florinda. Y es que Meza, frente al propio Chespirito, dijo en su momento:

“Él tenía siete grandes defectos: seis hijos y una esposa. Si fueran míos serían maravillosos, pero no siendo míos eran un problema y un defecto.”

Galilea no se aguantó y, visiblemente molesta, respondió:

“Por un momento pensé que era inteligencia artificial… porque los hijos son intocables para quien sea”, dijo con ironía, dejando en claro su postura.

Pero no se detuvo ahí. Al ser madrastra de los hijos de su exesposo Fernando Reina, Galilea habló desde su experiencia:

“Cuando tú decides estar con una persona con hijos, los aceptas como parte de ese paquete. Son la extensión de tu pareja, y se les ama. Yo a los míos los sigo considerando mis hijos, aunque ya no esté casada.”

Francisco Gattorno defiende a Florinda Meza de los ataques por la serie "Chespirito: Sin querer queriendo"

Mientras muchos famosos prefirieron guardar silencio, Francisco Gattorno decidió salir al rescate de Florinda Meza, recordando no solo su profesionalismo, sino su papel fundamental en su carrera en México.

“Florinda Meza tiene un lugar súper especial en mi corazón, en mi alma, porque gracias a ella es que a mí me conocen en México. Ella fue quien confió en mí y me dio mi primer protagónico en ‘La dueña’”, declaró el actor cubano.

Gattorno recordó que en su primer día de grabaciones, pensó que había hecho una gran escena, pero Florinda le pidió repetirla porque no había llorado como debía.

“Ahí entendí que estaba ante una mujer muy exigente, pero también muy entregada. Yo sólo tengo flores para Florinda. La admiro y la compadezco, porque sé que no es fácil estar en su lugar.”

Para él, las declaraciones de Florinda no se deben sacar de contexto:

“Seguro tuvo sus razones. Es fácil juzgar desde afuera, pero pocos saben lo que fue esa relación y lo que ella vivió al lado de Roberto.”

¿Qué dijo Florinda Meza para aclarar lo que dijo de que los hijos de Chespirito eran un defecto?

Tras la avalancha de críticas, Florinda Meza rompió el silencio en Instagram. Un usuario le preguntó si se arrepentía de sus palabras y la actriz contestó:

“Fue un modo de hablar. En ese momento intentaba explicar cómo veía a Roberto como un hombre perfecto, y lo único que me detenía era su situación familiar. Pero siempre respeté a sus hijos. Roberto no hubiera estado con alguien que no los respetara.”

Pese a la aclaración, la polémica ya había estallado. En redes la acusaron de insensible y envidiosa. Algunos incluso revivieron su enemistad con Graciela Fernández, la primera esposa de Gómez Bolaños, a quien muchos defienden como la “verdadera señora Gómez”. Además es la versión que se cuenta en la bioserie “Chespirito: sin querer queriendo”, escrita por sus hijos, una mujer entregada y abnegada que siempre estuvo “detrás del gran hombre”.

