Carlos Villagrán destapó romance con Florinda Meza cuando trabajaban con Chespirito; ¿hubo celos? VIDEO

Con el estreno de la nueva bioserie de ‘Chespirito: Sin querer queriendo’, muchos dramas personales de los actores que dieron vida a los personajes más queridos del “programa número 1 de la televisión humorística”, han salido a la luz.

Uno de los casos más polémicos que ya se ha dejado ver en el avance de la serie fue el del romance entre Roberto Gómez Bolaños ‘Chespirito’ y Florinda Meza, el cual habría germinado durante su trabajo en ‘El Chavo del 8', mientras aún estaba casado. La relación derivó en su divorcio de su esposa Graciela Fernández y luego en el matrimonio con Florinda que duró hasta el final de los días de Roberto.

No obstante, otro amorío menos recordado pero igual de escandaloso fue el que Carlos Villagrán quien hacía el personaje de ‘Quico’, destapó hace unos años con la actriz que fuera ‘doña Florinda’, su mamá en la pantalla chica. ¿Hubo triángulo amoroso con Gómez Bolaños? ¿Qué dijo?

Carlos Villagrán ‘Quico’ tuvo un romance con ‘Doña Florinda’ / Redes sociales

Te puede interesar: La Chilindrina rompe el silencio sobre Chespirito y su enemistad: ¿Se arrepiente?

¿Qué dijo Carlos Villagrán sobre su romance con Florinda Meza?

Durante una entrevista para el programa argentino ‘La divina noche de Dante’, Carlos Villagrán, Kiko, recordó la fugaz relación que sostuvo con Florinda Meza; y es que lo cierto fue que no se trató de un episodio tan romántico en su vida, pues más bien, pareció una tortura según las palabras de ‘Quico':

“No, yo no anduve con doña Florinda. Doña Florinda anduvo conmigo, que es diferente”, confesó Carlos, quien también reveló que el propió ‘Chespirito’ fue quien le ayudó a terminar la relación que, supuestamente, Florinda estaba forzando con él.

Roberto Gómez Bolaños habría aconsejado a Villagrán sobre cómo terminar con ‘doña Florinda’, y le dijo que lo hiciera en pleno set de rodaje de manera que ella no pudiera evitarlo:

“Me dice: ‘Ahorita que vayamos a grabar, que se sienta obligada a quedarse. Dile que ya no vas a andar con ella’, fui y le dije: ‘Yo ya no quiero nada contigo’. Se puso mal. Casi le dio el patatús y Chespirito me dijo: ‘Mantente firme en tu decisión’”, declaró el intérprete conocido como ‘Kiko’.

Fue de esa manera que Carlos Villagrán volvió a ser libre, pues en cuanto terminaron, según él, recuperó la paz: “Ese día respire aire puro, dije ´ay, sí existe el aire puro´, era muy complicado”.

No te pierdas: Eugenio Derbez recordó la vez que fracasó en la TV y Chespirito tuvo que escribirle para que no se rindiera

¿Roberto Gómez Bolaños ‘Chespirito’ aconsejó a Carlos Villagrán para quedarse con Florinda Meza?

Lo cierto es que la relación entre Carlos Villagrán y Florinda Meza se dio varios años antes de que Roberto Gómez Bolaños comenzara su romance con Florinda. Sin embargo, mucho se ha dicho sobre que quizá ‘Chespirito’ pudo haber estado interesado en ella desde ese entonces y por eso mismo no dudo en ayudar a ‘Quico’ para terminar su relación.

No obstante, el mismo Carlos señaló que la ruptura con Meza sucedió mucho tiempo antes de que Gómez Bolaños y ella anduvieran, pues incluso ella estuvo con el director del ‘Chavo del 8' después de terminar:

“No, faltaba mucho. Ya después anduvo con Enrique Segoviano, el director del programa, y ya después anduvo con Roberto Gómez Bolaños; ahí es donde yo nada que ver, que me dice adiós”, declaró Villagrán.

¿Roberto Gómez Bolaños le fue infiel a Florinda Meza? / IG: @chespirito_rgb / @florindamezach1

Échale un ojo: ¿’Chespirito’ ha sido lo “peor” de México? Estreno de ‘Sin querer queriendo’ revive polémico debate

¿Qué dijo Florinda Meza sobre la relación con Carlos Villagrán, Kiko?

Quien tal vez no se tomó a bien las declaraciones de Carlos Villagrán, por supuesto, fue Florinda Meza, pues durante una entrevista para ‘La saga’, la actriz detrás de personajes como ‘la Chimoltrufia’, no desmintió ni aceptó el supuesto romance con su hijo postizo, pero sí dejó entrever el resentimiento que le guarda a Villagrán al expresarse de él de forma despectiva:

“De eso no voy a hablar. Una de dos, tú conociste a Roberto, un hombre muy inteligente. ¿Me imaginas a mí con un pen...? Por eso no quiero hablar”, sentenció Meza arremetiendo contra Villagrán.

También aseguró que ella no tuvo nada que ver con la partida de Carlos Villagrán, y desmintió que Roberto Gómez Bolaños lo corriera por celos. Por otro lado, sobre las críticas que ‘Quico’ y otros actores han lanzado en su contra, declaró tajante: “Si quienes hablan mal de mí, supieran lo que yo pienso de ellos, aún hablarían peor”, remató Florinda Meza.