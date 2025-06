Eugenio Derbez recordó la vez que fracasó en la TV y Chespirito tuvo que escribirle para que no se rindiera

En medio del revuelo por el estreno de Chespirito: Sin querer queriendo en Max el pasado 5 de junio, Eugenio Derbez sorprendió a sus seguidores con una revelación cargada de emoción.

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram el 6 de junio, el comediante mexicano confesó que uno de los momentos más oscuros de su carrera fue también el inicio de algo grande… gracias a una carta escrita por el mismísimo Roberto Gómez Bolaños.

Cabe recordar que el segundo capítulo de la serie se transmitirá el próximo 12 de junio, a través de la plataforma de MAX.

Eugenio Derbez recibió carta de Roberto Gómez Bolaños el día que fracasó

Todo sucedió en 1997, cuando Derbez protagonizaba la telenovela cómica No tengo madre, una propuesta innovadora que no logró conectar con la audiencia de ese entonces.

“Era una telenovela muy diferente para la época, en un horario rodeado de dramas para amas de casa” Eugenio Derbez

El bajo rating provocó que Televisa retirara el programa del aire y el creador de La familia P. Luche. cayó en una fuerte depresión: “Me deprimí mucho”, confesó.

Lo que jamás imaginó fue que alguien como Chespirito, ídolo de varias generaciones, estuviera prestando atención. Y más aún, que se tomara el tiempo para escribirle una carta con palabras tan poderosas, que cambiarían su rumbo para siempre.

¿Qué decía la carta que Chespirito le mandó a Derbez?

La carta, fechada el 6 de mayo de 1997, fue firmada con afecto por Roberto Gómez Bolaños. A diferencia de lo que uno podría esperar, no era una nota de consuelo, sino un manifiesto sobre el valor de arriesgarse, sobre mantenerse fiel a uno mismo y no claudicar ante el rechazo.

“Por diversas razones (principalmente de trabajo) tuve muy pocas oportunidades para ver ‘No tengo madre’. Sin embargo, a lo poco que vi le añado comentarios al respecto (de mi hijo Roberto, por ejemplo) y los artículos periodísticos alusivos a tu obra, de modo que la suma refleja un saldo francamente positivo. No obstante, he leído que a raíz de que la telenovela salió al aire, tú te has sentido deprimido. Y eso no se vale”, inicio la carta

Además añadió: “No vayas a pensar que estas líneas constituyen algo así como ‘mi más sentido pésame’. No, lo que quiero decir es que, en mi opinión, hiciste algo sumamente valioso: intentar algo nuevo, algo diferente”, escribió Chespirito, reconociendo el esfuerzo creativo de Derbez.

Y no se quedó ahí. El autor de El Chavo del 8 fue más allá al recordarle una lección histórica antes de que el mismo sintiera que su obra merecía el titulo de “fracaso”

Roberto Gómez Bolaños. “Por otra parte, yo no sé si tu telenovela fue un fracaso. O para decirlo de mejor manera, no sé si fue considerada como un fracaso. De cualquier modo, déjame recordarte algo: en cierta ocasión se estrenó una ópera que fue repudiada por la crítica y por el público... Se reestrenó después y sucedió lo mismo, pero hubo un tercer intento y esta vez fue un éxito grandioso; como lo sigue siendo hasta la fecha, pues la ópera en cuestión era La Traviata, ¿qué significa esto? Algo muy simple: el público también suele fracasar.”

Con esta carta, Gómez Bolaños no solo le dio esperanza a un joven Derbez, también sentó una filosofía de vida: la autenticidad debe prevalecer sobre el deseo de agradar a todos.

“Para concluir, te diré algo que he repetido en inumerables ocasiones: no existe la fórmula del éxito; pero existen, en cambio, muchas fórmulas del fracaso. Y la mejor de éstas es tratar de halagar a todo mundo. Quien intenta satisfacer el gusto de todos, termina por obtener el disgusto de todos. Por tanto, no hagas concesiones. Haz únicamente aquello que a ti te satisfaga y ten fe en que tu elección será compartida por muchos. A los que no les guste, que cambien de canal o que vayan al otro teatro o a otro cine.”

¿Chespirito criticaba el rating como objetivo en televisión? Otro fuerte consejo que le dio a Eugenio

Uno de los puntos más contundentes de la carta fue la crítica de Chespirito hacia el rating como meta. “El rating debe ser siempre una consecuencia y jamás un objetivo”, escribió, añadiendo que en ocasiones este está vinculado a lo “sucio, vergonzoso y a las expresiones negativas del ser humano”.

“Y en esto de no hacer concesiones, la primera que se debe evitar es la abusrda búsqueda del ‘rating’, ¿Que éste determina, desgraciadamente, la permanencia de nuestros programas? Bueno, digamos que sí. Pero el ´rating’ debe ser siempre una consecuencia y jamás un objetivo”, escribió Roberto Gómez Bolaños.

¿Qué hizo Eugenio Derbez con la carta de Chespirito?

Después de recibir la carta, Eugenio Derbez no solo la atesoró: la convirtió en un motor que lo impulsó a seguir adelante.

Años más tarde, esa carta no está guardada en un cajón, sino enmarcada con orgullo. En el video donde la muestra al mundo por primera vez, Derbez, visiblemente conmovido antes de mostrarla dice: “Nunca lo voy a olvidar.”

