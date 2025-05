Eugenio Derbez responde a la amenaza de Susana Zabaleta y La cotorrisa: “No estoy viendo pódcasts” ¿Se enojó?

Durante una reciente transmisión del pódcast La cotorrisa, conducido por Ricardo Pérez y José Luis Slobotzky, la reconocida soprano Susana Zabaleta, quien también es pareja de Pérez, lanzó un comentario que desató una ola de comentarios en redes sociales.

En tono de broma pero con un dejo de reto, la actriz de “Sexo, pudor y lágrimas” cuestionó públicamente la ausencia de Eugenio Derbez en el programa, al que ya han asistido celebridades como Christian Nodal y Eduin Caz. La intérprete no dudó en lanzar una “advertencia” cargada de sarcasmo:

“A ver, a ver, Derbez. Si no vienes, si no vienes, ¡tenme miedo!”, exclamó Zabaleta con el estilo teatral que la caracteriza, provocando risas en el estudio y reacciones encontradas entre los fans del comediante.

Este comentario hacía alusión a una supuesta negativa del actor a presentarse en el pódcast, lo que fue interpretado por algunos como un desaire. Sin embargo, Derbez pronto dejó claro que no hay desdén alguno, sino simplemente falta de comunicación.

¿Cómo respondió Eugenio Derbez a las bromas de “La cotorrisa”?

Fiel a su estilo sarcástico y con la experiencia que le da ser uno de los comediantes más influyentes de Latinoamérica, Eugenio Derbez rompió el silencio y respondió directamente a los comentarios lanzados en “La cotorrisa”. A través de un video publicado en sus redes sociales, el actor mexicano aclaró, con buen humor, que no le tiene miedo a nadie y que jamás ha recibido una invitación formal para asistir al programa.

“Me estoy enterando que los de La cotorrisa andan diciendo que tengo miedo. Nada más quiero aclarar que a mí nadie me ha invitado… nunca he recibido una invitación formal. Estoy trabajando, no estoy viendo pódcast. Quizá soy el único mexicano que no ha visto La cotorrisa… cuando me inviten, voy. O les caigo un día de sorpresa y aclaramos a qué se refieren con que tengo miedo, una de las dos”, dijo con tono irónico.

¿Qué reacciones generó la respuesta de Eugenio Derbez a ‘La cotorrisa’?

Las palabras de Derbez no pasaron desapercibidas. En plataformas como Instagram, X (antes Twitter) y TikTok, los usuarios aplaudieron el sentido del humor del también creador de “La Familia P. Luche”. Muchos incluso pidieron que el esperado encuentro entre Derbez y La cotorrisa se concrete lo antes posible.

“Eugenio, te suplico que asistas. ¡Ya andan invitando a cualquier cosa, como a Nodal!”.

“¿¡YAAAA POR FIIIIINNNN!? Todos los cotorros morimos por verte ahí”.

“Regálanos ese episodio, padre santo”.

“Este episodio será épico”.

“Yo creo que sí le tuvo miedo a Zabaleta”.

“¡Amoo! Necesitamos verte ahí, @ederbez”.

“Eugeniooooo, ¿qué te da miedo?”.

Ante el revuelo, la cuenta oficial de La Cotorrisa reaccionó con un mensaje: “Ya ven Eugenio, te ‘queremos”, haciendo formal la invitación.

